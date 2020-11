Terror i Wien: Naboland innfører grensekontroll

Det pågår en storstilt jakt etter flere gjerningspersoner.

Minst en person er drept og mange såret i det som antakeligvis er et terrorangrep i Wien.

Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer bekreftet mandag kveld at det pågår et angrep i Wien.

Nabolandet Tsjekkia iverksetter grensekontroll etter det pågående angrepet.

JAKTER TERRORISTER: Det pågår en storstilt jakt etter flere gjerningspersoner etter angrep flere steder i Østerrikes hovedstad Wien.

Forsøker å få folk til å forlate sentrum

Politiet i Wien prøver å få folk i byen til å forlate sentrum i forbindelse med angrepet mandag kveld.

Bevæpnede politifolk ba fotgjengere og syklister om å forlate sentrum. Biler som var på vei inn mot sentrum, ble bedt om å snu.

Helikoptre ble tatt i bruk, og tjenestemenn ropte at folk skulle trekke bort fra gatene og inn i bygninger.

Statsminister Sebastian Kurz i Østerrike takker mandag kveld politiet og lover resolutt innsats mot dem som står bak angrepet.

– Politiet vårt kommer til å handle resolutt mot dem som står bak dette forferdelige terrorangrepet, skrev Kurz på Twitter timer etter at angrepene først ble meldt.

– Hele landet tenker på ofrene, de skadde og deres familie, skriver Kurz.

Europeiske ledere fordømmer angrepene

Flere europeiske leder fordømmer skyteangrepene i Wien på det sterkeste. EU kaller dem feige.

Også den tyske regjeringen har reagert på angrepet med kraftig fordømmelse.

– Vi må ikke gi etter for hat, heter det i en uttalelse mandag kveld.

Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på Twitter:

- Vi franskmenn deler sjokket og sorgen til det østerrikske folket, rammet i kveld av et angrep i hjertet av hovedstaden Wien.

- Dette er vårt Europa. Våre fiender trenger å vite hvem de har med å gjøre. Vi gir oss ikke for noe.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod kaller angrepet for tragisk.

– Vi må og vil stå sammen i solidaritet og sympati med ofrene, deres familier og hele den østerrikske befolkningen, skriver han på Twitter.

Sent mandag kveld skriver Erna Solberg om angrepene på Twitter:

- Forferdelige drap i Wien. Mine tanker er med ofrene, deres familier og folket i Østerrike. Vi må stå sammen mot hat og vold.

Danmark: skjerper sikkerheten

Dansk politi har stengt av flere gater rundt synagogene i København etter meldingene om et terrorangrep i Wien.

Selv om ikke det er klart at angrepet var rettet mot synagogen, har dansk politi skjerpet sikkerheten rundt synagogene i København. Flere gater i området rundt er sperret av.

– Vi har tatt noen preventive sikkerhetsforanstaltninger og hevet beredskapen, sier visepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Det danske utenriksdepartementet har også oppfordret dansker som befinner seg i Wien, om holde seg unna området rundt Schwedenplatz, der angrepet skal pågå.

Væpnet politi i Wien etter at flere gjerningspersoner har skutt på en rekke plasser i byen. Foto: Joe Klamar / AFP / NTB Scanpix

PST: - Skjerpet

Her hjemme i Norge skrev PST fredag at de vurderer at trusselen om terror fra ekstreme islamister i Norge er skjerpet fra siste vurdering i sommer. Trusselnivået er fortsatt moderat, men ifølge PST er det skal lite som skal til før vurderingen av den forventede trusselen vil bli endret til sannsynlig.

Politiet i Oslo henviste mandag kveld til trusselvurderingen og opplyser til NTB at de følger angrepet i Wien i fortløpende.

– Synagogen i Oslo er et objekt som politiet allerede har god dialog med i hverdagen. Vi vurderer situasjonen fortløpende og har økt årvåkenheten opp mot sårbare objekter, sier operasjonsleder Line Skott.

Skott vil ikke kommentere hvilke konkrete tiltak politiet har foretatt seg i forbindelse med angrepet i Østerrike.

I sin justering viser PST blant annet til den opphetede situasjonen etter ny strid om Muhammed-karikaturene i Frankrike.

– PST skjerpet vår vurdering av trusselbildet i Norge rett før helgen. Vår vurdering av terrortrusselen i Norge er ikke endret etter det som har skjedd i Wien i kveld, opplyser informasjonssjef Trond Hugubakken til NTB sent mandag kveld.

Han opplyser at det er opp til det enkelte politidistrikt å kommentere om det er innført endringer i sikkerheten etter angrepet i Wien.