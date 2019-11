Terrormistenkt i London var tidligere terrordømt

28 år gamle Usman Khan sto bak knivangrepet på London Bridge fredag.

Han var tidligere straffedømt for terror. Det opplyser sjef for det britiske antiterrorpolitiet, Neil Basu, i en uttalelse natt til lørdag.

– Denne personen var kjent for myndighetene etter å ha blitt dømt for et terrorforhold i 2012. Han ble løslatt fra fengselet i desember 2018. Et viktig etterforskningsskritt nå er å finne ut hvorfor han utførte dette angrepet, sier Basu.

Ifølge The Times' forside lørdag brukte Usman Khan fotlenke som en del av prøveløslatelsen. Avisa skriver at han knyttes til islamistiske terrorgrupper.

28 år gamle Usman Khan sto bak knivangrepet på London Bridge fredag, ifølge politiet. Foto: Matt Dunham (AP)

Deltok på arrangement

Før angrepet deltok Khan på et alumni-arrangement i Fishmonger’s Hal arrangert av Learning Together, et utdannelsesprogram for straffedømte, støttet av Cambridge University.

Fredagens arrangement var også en feiring av Learning Togethers fem år som organisasjon. «En dag for å feire, knytte kontakter og samarbeide», beskrives det om arrangementet som varte fra klokken 11 til 16. Blant annet var historiefortelling og kreativ skriving på programmet.

– Vi mener at angrepet startet i hallen, før han forlot bygningen og fortsatte til London Bridge hvor han ble anholdt og deretter konfrontert og skutt av bevæpnede politibetjenter, heter det i uttalelsen fra politiet.

Søkte på adresse

Khan bodde i Staffordshire-området, og politiet gjennomførte fredag kveld søk på en adresse i området.

– Selv om vi fortsatt er i de tidlige stadiene i etterforskningen, søker vi ikke aktivt etter noen andre som knyttes til angrepet, sier Basu.

– Vi fortsetter likevel med hurtige undersøkelser for å sikre oss om at ingen andre var involvert i angrepet, og at det ikke er noen fremragende trussel mot allmennheten.

Politiet oppfordrer folk til å holde seg unna området ved London Bridge i nærmeste framtid. Samtidig oppfordrer de befolkningen til å fortsette å være årvåken, stole på sine instinkter og melde fra til politiet om noe virker unormalt.

To drept

To personer, en mann og en kvinne, ble drept i angrepet på London Bridge fredag.

I tillegg er tre personer, en mann og to kvinner, skadd. Tilstanden til en av de skadde er kritisk, men stabil, mens en annen person er stabil. Det tredje offeret har mindre alvorlige skader, opplyste leder Simon Stevens i det offentlige helsevesenet NHS i Storbritannia fredag kveld.

Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Han var iført en falsk bombevest og hadde to kniver teipet til hendene. Ifølge The Times ble det også funnet en pistol i mannens bag.

Hendelsen etterforskes som terror.

