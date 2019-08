Terrorsaken: Drapstidspunktet og motivet ikke klarlagt

Politiet avventer fortsatt tidfesting av drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) fra de rettsmedisinsk sakkyndige.

Det opplyser politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til NTB, samtidig som han bekrefter at obduksjonen er utført. Politiet kommenterer ikke dødsårsaken.

VG skriver at de har fått opplyst at Ihle-Hansen ble drept med et skytevåpen. Kraby vil ikke bekrefte eller kommentere disse opplysningene overfor NTB.

Motivet for drapet er foreløpig ikke kjent.

– Det er en sentral del av vår etterforskning, men det er ennå ikke klarlagt, opplyser Kraby.

Manshaus har til nå benyttet seg av retten til å ikke forklare seg for politiet. Under fengslingsmøtet mandag ble han varetektsfengslet i fire uker, hvorav to av dem er i full isolasjon. Han vil i samtlige uker være underlagt brev-, besøks- og medieforbud. Han begjærer seg løslatt. Det er foreløpig uvisst om 21-åringen vil anke fengslingen.

Politiet ønsker å gjøre en sakkyndig vurdering av Manshaus for å få klarhet i tilregneligheten hans, men Manshaus har så langt avvist å delta i en slik vurdering. Politiet vil foreta en slik observasjon uavhengig av samtykke, men kommenterer foreløpig ikke et eventuelt tidspunkt for en slik vurdering.

