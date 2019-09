Terrorsaken i Bærum: Philip Manshaus søster drept av skudd mot hode og bryst

Obduksjonsrapporten er klar etter drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

OSLO (Nettavisen): Politiet melder tirsdag at de har fått den endelige obduksjonsrapporten etter drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Stebroren Philip Manshaus er siktet for drapet og for angrepet på Al-Noor Islamic Center-moskeen i Bærum.

Tre skudd mot hodet og ett mot brystet

Rapporten viser at hun ble påført tre skudd mot hodet og ett skudd mot brystkassen.

Alle skuddene var dødelige og ble avfyrt kort etter hverandre, ifølge politiet.

Obduksjonsrapporten kan ikke tidfeste nøyaktig når hun ble skutt utover at det skjedde dagen hun ble funnet, lørdag 10. august.

- Øvrig informasjon i etterforskningen gjør at vi tror at drapet skjedde i tidsrommet fra siste kjente observasjon av Johanne i live til tidspunktet for når siktede forlot deres felles hjem for å kjøre til Al-Noor moskeen. Dette gir oss et tidsvindu på ca 45 minutter fra klokken ca 14.15 til ca klokken 15.00, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ifølge en pressemelding fra Oslo politidistrikt.

Benyttet rifle

De tekniske rapportene konkluderer med at den riflen som ble benyttet var den samme 22-kaliber riflen som ble lovlig oppbevart i siktedes bolig, og som senere ble funnet i hans bil etter angrepet mot Al-Noor Moskeen.

Det var lørdag 10. august at moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum ble rammet av terror, da 22-åringen Philip Manshaus tok seg inn og avfyrte flere skudd. Én person ble lettere skadd i angrepet, etter et basketak med terroristen.

Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus altså sin 17-årige stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Onsdag 4. september ble hun bisatt.

Har innrømmet handlingene

22-åringen er siktet for drap og terrorhandling, og har erkjent å ha gjort dette. Men han nekter fortsatt straffskyld. Frem til nå har det ikke vært kjent for offentligheten hvorfor han ikke har erkjent straffskyld.

- Slik han ser det var dette noe han måtte gjør, og det var noe han hadde et ansvar for å gjøre. Han forklarte at han ser på handlingene som en form for nødrettslig handling. Det er hans synspunkt, sa forsvarer Unni Fries til Nettavisen forrige uke.

Hun ville ikke gå nærmere inn på hvordan Manshaus kunne rettferdiggjøre sine handlinger.

- Han har ikke utdypet seg mer om dette i rettsmøtet, men det har han sagt at han vil gjøre i retten når pressen er til stede.

Han ble 9. september varetektsfengslet for fire nye uker. Da han kom i retten gjorde han nazihilsen.

Fries ville ikke kommentenre noe som helst som gikk på nazihilsenene. Hun ville heller ikke svare på om hun visste om at Manshaus kom til å gjøre det, at det ble gjort på valgdagen eller hvorfor hennes klient gjorde den handlingen.