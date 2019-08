21-åringen begjærte seg løslatt fordi han ikke vil sitte i fengsel.

OSLO (Nettavisen): Mandag begjærte politiet i Oslo terrorsiktede Philip Manshaus varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud.

De to første ukene skal være i full isolasjon, altså får han ikke ha kontakt med noen medfanger i fengselet.

Oslo-politiet fikk fullt medhold fra Oslo tingrett.

21-åringen Manshaus var tydelig forslått, og hadde blåmerker og sår i hele ansiktet og på halsen. Dette stammer fra baskettaket han havnet i da han tok seg inn i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum, og avfyrte flere skudd. Han hadde også flere våpen med seg.

Les også: Dette vet vi om terrorsiktede Manshaus

Philip Manshaus ankom retten sammen med sin forsvarer Unni Fries. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Begjærte seg løslatt

Kort tid etter at han ble tatt hånd om av tre medlemmer av moskeen, ble han pågrepet av politiet. Etter at Manshaus var pågrepet utførte de ransaking på hans folkeregistrerte adresse, hvor de fant hans stesøster på 17 år drept.

Manshaus er siktet for terrorhandling etter moskéskytingen og for drap av tenåringsjenten. Politiet ser disse hendelsene i sammenheng.

21-åringen nekter straffskyld. Men det er uklart hvorfor, eller om han erkjenner å ha begått de straffbare handlingene. Øvre strafferamme for å begå terrorhandling er 21 års fengsel.

- I rettsmøtet sa han ikke noe om selve saken, sa hans forsvarer Unni Fries til et samlet pressekorps. Hun var svært tilbakeholden med å gi detaljer.

- Han begjærte seg løslatt fordi han ikke ønsker å sitte i fengsel.

I kjennelsen fra Oslo tingrett slår de fast at det er skjellig grunn til å mistenke ham for både drap og terrorhandling, og at det er nødvendig å holde ham varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfaren.

«Det vises til at etterforskningen er helt i den innledende fase, og at politiet kartlegger siktedes omgangskrets og skal avhøre en rekke vitner og foreta tekniske undersøkelser.

Siktede har valgt å benytte sin rett til ikke å avgi forklaring. Sammenholdt med arten av de forbrytelsene siktede med skjellig grunn mistenkes for, foreligger det etter rettens syn en reell og konkret fare for at siktede vil søke å fjerne spor eller påvirke vitner eller eventuelle medskyldige i saken, og det anses mest sannsynlig at muligheten vil bli benyttet om siktede ikke varetektsfengsles (...)», skriver retten i kjennelsen.

Les også: Mann i 20-årene siktet etter angrep på moské i Bærum

Les også: Derfor identifiserer Nettavisen drapssiktede Manshaus

De mener også det er gjentakelsesfare, at han begår ny straffbar handling.

«Retten mener det foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at siktede vil begå nye lovbrudd av samme karakter dersom han ikke fengsles», heter det i kjennelsen.

Politiet bekreftet søndag at Manshaus kan ha tilknytning til høyreekstremisme. De kjenner også til hans aktivitet på ulike forum for personer som er innvandrerfiendtlige.

– Kartleggingen har vist at gjerningspersonen har høyreekstreme holdninger. Han har uttrykt holdninger til støtte for Quisling, og har innvandringskritiske holdninger, sa fungerende enhetsleder ved Oslo politidistrikt Rune Skjold til Nettavisen søndag.

Spørsmål om tilregnelighet

Politiet er også anmodet om å gjøre en såkalt prejudisiell observasjon. Dette er en undersøkelse som gjøres for å danne en foreløpig konklusjon på om siktede er strafferettslig tilregnelig.

Oslo politidistrikt har en egen seksjon med sakkyndige eksperter som utfører dette. Det er enten to rettspsykiatere, eller én rettspsykiater og én psykolog som gjør den prejudisielle observasjonen.

Dersom de sakkyndige anbefaler det, kan det bli aktuelt å få utført en såkalt full judisiell observasjon av siktede, for endelig å fastslå om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Under fengslingsmøtet sa advokat Fries de vil komme tilbake til om Manshaus samtykker i å gjennomgå en judisiell observasjon. Dette kommer frem av fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett.