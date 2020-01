Terrorsiktet kvinne fortsatt sammen med sine barn

Den terrorsiktede 29 år gamle kvinnen som ble varetektsfengslet mandag, er inntil videre sammen med de to barna sine, opplyste PST mandag ettermiddag.

29-åringen ble mandag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Hun er også ilagt medieforbud.

Kvinnen oppholder seg foreløpig på sykehus sammen med de to barna sine og er under overvåking av politiet, opplyste PST på en pressekonferanse mandag ettermiddag. PST har ingen nye opplysninger om barnas helsetilstand. Det er tidligere kjent at barna vil bli tatt hånd om av barnevernet, og at de også vil få helsehjelp.

Det er ikke fastsatt når kvinnen blir flyttet fra sykehuset til fengsel, men det vil ifølge PST skje snarlig.

