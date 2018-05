Terrortatt 31-åring løslatt i Sverige

En 31 år gammel mann som fredag ble pågrepet av svensk politi, mistenkt for å ha forberedt en terrorhandling, er løslatt av retten i Malmö.

Mannen ble pågrepet i Lund, og påtalemyndigheten mener terrorforberedelsene ble gjennomført i Malmö en gang i tidsrommet mellom 1. mars og 3. mai.

Etter et rettsmøte som pågikk en drøy time, besluttet imidlertid retten å løslate mannen.

Flere medier har meldt at 31-åringen ble pågrepet på et tog mellom Malmö og Stockholm, og at det var tjenestemenn i det svenske tollvesenet som først slo alarm om saken.

