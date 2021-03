Terrortiltale: IS-kvinnen nektet straffskyld

Mener hun ikke har gjort noe straffbart ved å gifte seg med tre IS-krigere og utføre barnepass og oppgaver i hjemmet.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Da rettssaken mot IS-kvinnen startet mandag morgen nektet IS-kvinnen straffskyld. 30-åringen kom til Norge som fireåring fra Pakistan og har vokst opp i Oslo øst.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener hun har deltatt i terrororganisasjonen Islamsk stat (IS) i perioden juni 2013 til mars 2019. Hun reiste ned allerede i februar samme år, men det ble ikke straffbart i Norge å delta i terrororganisasjon før i juni 2013.

Kvinnen giftet seg på videolink med den beryktede IS-krigeren og Skiens-mannen Bastian Vasquez. Hun giftet seg senere med to andre IS-krigere etter at Vasquez døde da han sammenstilte bomber for IS i april 2015.

Rundt klokken 08.35 ankom kvinnen rettssalen med sine forsvarere, Nils Christian Nordhus og Ann Helen Aarø.

IS-kvinnen var iført beige bukse og matchende jakke. Skjerfet var også i samme farge. Hun har også på seg en hvit bluse. Kvinnen var åpenbart ukomfortabel og så ned på gulvet nesten hele veien fra presseområdet til hun gikk inn i sal 250 i Oslo tingrett.

Det er ikke lov for pressen å ta bilder av tiltalte i en straffesak dersom hun ikke samtykker til dette.

Frp reagerte på løslatelse

Det såkalte Kalifatet okkuperte områder i Syria og Nord-Irak og nådde sin høyde rundt 2014. Etter at det falt ble IS-kvinnen overført til Al Hol-leiren i mars 2019. Året etter, i januar 2020, ble hun fraktet til Norge etter å ha påberopt helseproblemer for hennes nå seks år gamle sønn.

Regjeringen, som bestod av Høyre, Frp, KrF og Venstre, bistod kvinnen med returen til Norge. IS-kvinnens retur til Norge var årsaken at Frp trakk seg fra regjeringen.

Hun har sittet varetektsfengslet i Norge siden hun kom tilbake, men ble løslatt forrige mandag kveld, noe som fikk Frp til å rase.

Øvre strafferamme for terrordeltakelse er seks års fengsel.

