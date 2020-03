Tesla-sjef Elon Musk vil hjelpe under korona-krisen

Elon Musk varsler at han vil hive seg rundt om nødvendig og produsere pustemaskiner.

The New York Times skriver onsdag at amerikanske sykehus trolig ikke har nok pustemaskiner til å behandle alvorlige syke koronapasienter etter hvert som pandemien øker i omfang.

Les også: 35 døde av korona på samme sykehjem

Tesla-sjef og Space X-gründer Elon Musk skriver natt til torsdag at han vil hive seg rundt og produsere pustemaskiner dersom behovet skulle melde seg.

«Vi vil lage pustemaskiner (ventilators) hvis det er en mangel,» skriver han på Twitter.

Musk kom med løftene etter mange forespørsler fra Twitter-brukere om han kunne bidra med å utvikle pustemaskiner.

Les også: Dramatisk i New York - dobling på 24 timer

- Dette er gode nyheter

Statistikkguru Nate Silver ønsker løftene velkommen.

«Dette er gode nyheter. Jeg vet ikke nøyaktig hvilke sykehus som trenger det mest, men min oppfatning er at sykehus i New York City og Seattle er i akutt fare. Hvis dere er et sykehus med mangel på pustemaskiner, eller noen som er i stand til å utarbeide en liste, gi beskjed til Elon Musk eller meg,» skriver Silver.

- Ikke vanskelig å lage pustemaskiner

Musk understreker videre at det ikke er vanskelig for ham å produsere pustemaskiner, men påpeker at det er tidkrevende.

«Tesla lager biler med avanserte klimakontroll-systemer. Space X lager romskip med livsstøttende systemer. Pustemaskiner er ikke vanskelig, men kan ikke bli produsert umiddelbart. Hvilke sykehus er det som har disse manglene dere snakker om nå?» skriver han.

USA har for øyeblikket om lag 10.000 bekreftede smittetilfeller og 155 dødsfall.

Frykter sprengt sykehuskapasitet

En stor utfordring med korona-pandemien er at sykehuskapasiteten til mange land kan bli sprengt fordi så mange blir alvorlig syke samtidig. Det har vært mye snakk om frykten for at sykehus ikke har nok intensivplasser til å behandle alle kritisk syke koronapasienter.

Dette er i så fall ikke bare pustemaskiner som er mangelvare, men også personellkapasitet til å utføre selve behandlingen.