Tessa (18) ble knivdrept i en park på Manhattan: Gutt (13) siktet

Knivdrapet på Tessa Majors (18) sjokkerer.

NEW YORK (Nettavisen) Politiet i New York City har nå arrestert og siktet en 13 år gammel gutt i forbindelse med drapet på den 18 år gamle studenten Tessa Majors i en park på Manhattan onsdag.

Tessa, som var en student ved Barnard College, ble drept etter å ha fått knivstikk i både ansiktet og brystet i forbindelse med et ran ved 17.30-tiden på onsdag.

Ifølge politiet skal hun ha blitt ranet av tre gutter i Morningside Park, og har trolig kjempet i mot ranerne da hun til slutt med knivstukket og drept.

New York blir ansett som er relativt trygg by i amerikansk målestokk, og derfor har drapet i den offentlige parken på Manhattan fått mye omtale.

En kilde opplyser til New York Post at den 13 år gamle gutten har innrømmet at han knivstakk den unge studenten. Han hadde også en kniv på seg da han ble arrestert torsdag kveld i en lobby i en bygning nr parken.

13-åringen forteller også at han og to andre personer prøvde å rane jenta, før hun ble knivstukket og drept.

Det er foreløpig uklart hvilken rolle 13-åringen hadde i forbindelse med ranet og drapet, skriver avisen.