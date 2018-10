Test: Apple iPhone XR

Er dette det beste iPhone-kjøpet du kan gjøre eller total idioti?

Det gode

Du får mange av de samme funksjonene til iPhone XS til en langt lavere pris



Et kamera som imponerer



Svært raskt



God batterikapasitet



Trådløs lading



Tilgjengelig i mange farger



Alle fordelene i Apples økosystem

Overraskende gode høyttalere

Det dårlige

Skjermen oppleves merkbart dårligere enn XS

Ikke zoom-objektiv

Rammen er forholdsvis tykk

Kjennes litt mindre eksklusiv i hånda

Ikke fingeravtrykkleser

Ikke 3,5mm hodetelefonutgang

Det grusomme

Lik pris som markedets beste Android-mobil. Det kan vanskelig forsvares

Etter litt ventetid, har Apple nå endelig kommet med den nye budsjettelefonen iPhone XR, som ble lansert samtidig med de nye XS-telefonene.

Og etter å ha testet telefonen i noen dager, er vi usikre på om dette er terningkast 2 eller 5. Det er nemlig godt mulig å argumentere hardt for at det er begge deler.

Hva er iPhone XR?

XR bygger på arven etter Apples billige innstegsmodell 5C, som ble en favoritt for folk som ønsket seg inn i Apples strømlinjede verden, men som likevel ikke ønsket å betale den heftige prisen selskapet strengt tatt tar for sine flaggskip.

På kjøpet fikk man en litt nedskalert, litt mer fargerikt iPhone til en litt hyggeligere pris.

iPhone XR følger på mange måter i disse fotsporene. Vi snakker om en telefon som fysisk sett plasserer seg midt mellom den nye Xs og Xs Max, og som benytter seg av den samme prosessoren. Innmaten er rett nok ikke helt den samme, for Apple har blant annet gitt telefonen litt mindre RAM.

Designet ser ved første øyekast identisk ut, men XR har en betydelig tykkere ramme rundt skjermen. Skjermen er også av merkbart dårligere kvalitet. For der Xs benytter en OLED-skjerm, har XR en LCD-variant.

XR til venstre, X til høyre.

Det er ikke bare teknologien som er forskjellig. Oppløsningen på XR er «bare» 1792x828, mens Xs har 2436x1125 på en fysisk mindre flate.

Skjermen har ikke den samme 3D-touch-funksjonaliteten som storebror, men en lettvariant som gir deg litt utvidede muligheter i noen deler av brukergrensesnittet hvis du trykker litt hardt.

Hjem-knappen er historie, og det er også fingeravtrykkleseren - og skjermen har det samme enorme hakket på toppen for å få plass til sensorer, frontkamera og høyttaler.

Det store hovedkameraet bak er det samme som sitter på storebror. I kombinasjon med den forbedrede HDR-funksjonen til Apple, tar det kameraet bilder som beint frem er sinnsykt imponerende i vanskelige lysforhold.

Du får derimot ikke et «zoomobjektiv» - og dermed mister du også noe av portrettfunksjonaliteten som ligger i toppmodellen.

XR finnes i mange farger. Dette er den minst fargerike.

Så hvordan fungerer iPhone XR?

Det korte svaret på det spørsmålet er ganske enkelt: Nøyaktig som forventet.

Hvis du er kjent med Apples verden fra før, møter du det samme kjente brukergrensesnittet. Hjem-knappen som forsvant har mange blitt kjent med fra iPhone X allerede, men kjøperne av denne telefonen kommer nok høyst sannsnylig fra iPhone 7 eller 8. Til dere er det bare å si at den overgangen går lekende lett. Fremfor å trykke på en fysisk knapp, sveiper du bare opp. Fremfor å dobbelttrykk, sveiper du opp sakte. Noe særlig mer hokus-pokus er det ikke.

At det ikke lenger er en fingeravtrykkleser mener vi fremdeles er en tabbe, for ansiktsgjenkjenningen er fortsatt ikke like god som fingeravtrykkleseren den erstatter: Det er ganske enkelt litt mer tiltak å vri skjermen mot ansiktet enn å trykke på en knapp, og det er tregere når telefonen kommer opp fra lomma. Dessuten er det noe herk i vanskelige lysforhold utendørs - eller hvis du har på deg solbriller.

Ser vi bort ifra dette, er ting knirkefritt. Telefonen er lynrask og Apples økosystem er virkelig innholdsrikt.

Trådløs lading er selvsagt på plass, noe som er spesielt fint når du hopper inn i en ny bil - men også på kontoret.

Vi savner som sagt zoomobjektivet på telefonen, men hovedkameraet gjør virkelig jobben sin. Bilder tas lynkjapt, og kvaliteten er det lite å utsette på.

Dette bildet er tatt i skyggen på en flott høstdag med lav sol. Normalt ville et slikt bildet enten hatt et helt mørkt hovedmotiv eller utbrent bakgrunn - men Smart HDR skaper resultater som en knapt skulle tro var mulig.

Apple har dessuten oppgradert høyttalerne i betydelig grad fra tidligere modeller, noe som gjør at både det å snakke på høyttalende - men også høre på musikk - har blitt veldig mye bedre enn før.

Konklusjon: Derfor er iPhone XR det beste iPhone-kjøpet

Det du sitter igjen med er en telefon som har veldig mye av de samme funksjonene og komponentene som de dyrere Xs-modellene, uten at du egentlig ofrer så veldig mye.

Jo da, LCD-skjermen er dårligere enn OLED-varianten, men forskjellen er ikke så stor til vanlig bruk. 3D-touch er en funksjon man bruker i liten grad, og strengt tatt er det ikke så ofte vi benytter 2X-kameraet heller. I alle fall ikke nok til å forsvare prisforskjellen.

Det kan også virke som om telefonen faktisk har en anelse sterkere batteri også. Og den har mange fine farger.

Alterativ konklusjon: Derfor er iPhone XR et håpløst kjøp

Det virkelig store problemet med denne budsjett-modellen fra Apple er at prisen er nesten helt umulig å forsvare.

Dette skal være den billige iPhone-modellen, men den har en startpris på 8690 kroner for 64 GB-utgaven. Denne modellen må du for all del styre unna fordi du ikke har noe mulighet for ekstra minnekort. Du må derfor i realiteten oppgradere til 128 GB-utgaven som koster 9290 kroner.

Topputgaven koster 10.490 kroner. Yepp, 10.490 kroner for en budsjettmodell. Det er 700 kroner dyrere enn en iPhone 8 Plus med like mye minne.

Verre er det kanskje at 128 GB-utgaven er nesten identisk priset med Huaweis nye flaggskip Mate 20 Pro, som er bedre enn iPhone XR på nær sagt alle objektive måter. Men det er ikke en iPhone.

Huawei Mate 20 Pro fremheves i disse dager som årets beste mobil. Prisen er nær identisk med «budsjettversjonen» fra Apple.

Realiteten er at iPhone XR mest oppleves som et plaster på såret fordi Apple er i ferd med å prise sine vanlige modeller så vanvittig høyt. Du må ut med 13.290 kroner for en vanlig iPhone XS med 256 GB lagring.

«Men den kan du få billigere», innvender du kanskje. Problemet er at 128 GB ikke er tilgjengelig, og 64 GB er for lite.

Da fremstår XS som et godt alternativ. Til sammenligning.

Men den eneste egentlig grunnen til at du velger en XR, er fordi du absolutt ikke ønsker å bytte til en Android-mobil.

Det kan være lett å forstå hvis man først har låst seg inn i Apples verden.

