Test: BMW 6-serie GT 630d xDrive (2018)

Dette er en bil uten skikkelige konkurrenter.

Det er vanskelig å omtale den nå avdøde BMW 5-serie GT - Gran Turismo - som noe annet enn en litt ukjent juvel. Dette er BMW-en som hele veien har gått under radaren. Vi omtalte den i sin tid som en kryssning av en 7-serie og X6.

Årsaken til at den har gått under radaren er til dels at BMW gjemte den under betegnelsen 5-serie, selv om den egentlig hadde fint lite til felles med nettopp 5-serien.

GT er ikke det samme som GT



BMW har i det hele tatt havnet litt på glattisen med sine navn. For etter at 5-serie GT dukket opp, lanserte BMW 2-serie GT - denne gangen i betydning Gran Tourer. Dette var en middels stor flerbruksbil som overhodet ikke hadde noe med den vanlige 2-serien å gjøre. Ei heller 5-serie GT.

Uansett: Selve bilen var egentlig en juvel; en bil som det er litt vanskelig å glemme hvis du først har kjørt den. Den føltes helt unik.

Og det var kanskje også litt av problemet: Den hadde ingen konkurrenter. Da blir den heller ikke vurdert som et alternativ.

Fakta: BMW 6-serie Gran Turismo 630d xDrive

Motor: R6 turbodiesel

Volum: 3,0/2993 ccm

Effekt: 265 HK v/4000 RPM

Dreiemoment: 620 Nm v/2000 RPM

Girkasse: 8-trinns automat (Steptronic)

Drift: xDrive / Alle

Størrelse: 5091/1902/1540 mm

Egenvekt: 1880 kg

Bagasjeplass: 610/1800 liter

Hengerfeste: 2100 kg

Toppfart: 250 km/t

0-100: 6 sekunder

Forbruk (NEDC): 0,55 l/mil

CO2: 144 g/km Pris:

Modelltype: 858.800 kroner

Testbil: Ukjent, ca 1.100.000

Kongen er død. Leve kongen



Så nå har BMW tatt grep. 5-serie GT er historie. I stedet har de lansert 6-serie GT. Tanken er nok å klargjøre at dette er en coupé, og BMW benytter tallene 4 og 6 til å signalisere det.

Bilen er nemlig for alle praktiske formål en fusjon av en 7-serie med litt elementer fra 5-serien. Og så har de laget en litt høyreist coupé av det.

Dette er nemlig en stor bil. Like lang og bred som en 7-serie - men enda høyere og tyngre. En kan få inntrykk av at den er SUV-inspirert. Den tanken legger man derimot fort fra seg når man ser den lave bakkeklaringen og de tilsynelatende litt små felgene.

Når du stikker hodet inn i baksetene, forstår du fort at dette er en bil som har slektskap til 7-serien. Det er plass til tre, men tilpasset for to. Du sitter i elektriske lenestoler, det er behøvelig med beinplass - og vår testbil er utstyrt med det ikke-helt-gratis ekstrautstyret underholdningsskjermer i baksetene.

Til tross for dette, er det mer enn nok plass til et barnesete plassert mot kjøreretningen.

Tanken er kanskje at det er perfekt for businessfolk. Forgjengeren var visstnok populær i Kina der de liker store bakseter, men realiteten er at det er perfekt for barnefamilier. Ikke verdens dårligste kombinasjon.

Bagasjeplassen oppleves derimot ikke så stor som du skulle tro. BMW påstår at den er større enn en 5-serie stasjonsvogn (!), men det oppleves ikke slik. Årsaken er ganske enkelt at coupéutformingen gjør at du ikke mye å gå på i høyden. Fint for handleposer, ikke optimalt for større ting.

En nydelig cruiser

Å sette seg bak rattet på bilen er på mange måter en sann nytelse. Én ting er at vår testbil har massasje i setene, samt det meste annet på ekstrautstyrslisten.

Det inkluderer BMWs mest påkostede infotainmentløsning som er blant markedets aller beste, som nå også inkluderer både trådløs lading og trådløs Apple Car Play.

Men det viktige er at du får den herlige cruiserfølelsen. Bilen er oppsiktsvekkende godt støydempet, lydanlegget er upåklagelig - og 3-liters dieselmotoren i vår bil, oppleves skreddersydd til oppgaven.

Den er ikke brutal, men har et påfallende kraftoverskudd hvis du har behov. Ellers finner den roen når du skal tilbakelegge mil etter mil.

Hvis du skulle finne på å virkelig dra på, og kanskje leke litt, vil du merke at dette er en stor og høyreist bil. Det er ikke det at bilen ikke kan, men dette er langt ifra BMWs mest sportslige variant. Hvis sportslighet er målet, så har du ganske mye annet å velge mellom fra Bayern.

Et lite hjertesukk er at bilen ikke føles unik. Forgjengeren hadde noe helt spesielt over seg. Den nye utgaven er utvilsomt bedre, men den føles som om den kommer fra den samme støpeskjeen som andre store BMW-er. Noen vil hevde det er et stort pluss.

Et stort hjertesukk er at bilen er nærmest umulig å se ut av bakover. Du blir nær avhengig av ryggekamera, og som vi vet kan det bli tildekket.

Du er helt avhengig av både ryggekamera og sidespeil, for bakover ser du ikke spesielt mye.

Hvem er den for?

Det store spørsmålet hvem som er målgruppen for 6-serie GT. Svaret på det er ikke åpenbart, men vi kan i alle fall si at den forsøker å være veldig mye, for veldig mange.

Prisen er litt i ingenmannsland, solid plassert mellom 5-serien og 7-serien, og langt på vei er det lett å forsvare.

Hvis du ser bort ifra at bagasjerommet ikke er fullt så praktisk som en stasjonsvogn, så har du med en bil å gjøre som skriker «perfekt for barnefamilien» - selv om den egentlig like så godt kunne blitt brukt som VIP-transport.

Den er flott for sjåfør, flott for passasjer og strålende for to av tre som setter seg i baksetet. Og har du først folk i baksetet, er det ikke veldig viktig at bilen ikke er den skarpeste sportsbilen BMW lager.

Bilens største utfordring fremover er nok primært at den kun kommer med bensin- og dieselmotor. Selv om motorene er gode, er det liten tvil om at det norske markedet nå skriker etter ladbare hybrider og elbiler.

