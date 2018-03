Test: Ford Galaxy Titanium varebil

Er du villig til å betale 170.000 kroner for et baksete?

I de riktig gode, gamle dager var det ganske vanlig at noen av de heftigste bilene du så på veien var varebiler. En rev ut baksetene, satt inn et lite skille, fikk på grønne skilter med vesentlig lavere avgifter - og vips ble drømmebiler overkommelige priset.

Men så ble reglene for varebil strammet til. Det var ikke lenger mulig å få stasjonsvogn-Audier med grønne skilter. «Statskassa» på 140 x 90 x 105 cm skulle få plass.

Les også: Matt LeBlanc: - Dette var det som egentlig skjedde da «Top Gear» var på innspilling i Norge

Og over natta ble varebiler noe traust. Noe kjedelig. Noe som man forventet at skulle inneholde mindre komfort og luksus enn en personbil. Unntakene var svært dyre biler som Mercedes Geländewagen og Toyota Land Cruiser.

Galaxy er egentlig en veldig praktiske familiebil. Men plassen kan utnyttes annerledes.

Men de siste årene har det vært en liten revolusjon. Bilprodusentene har forstått at bilen er arbeidsplassen til folk, og at litt komfort er forventet. Derfor har tradisjonelle varebiler blitt stadig mer hyggelige å kjøre.

Tatt en glimrende bil, og laget varebil av den

Og nå Ford tatt skrittet helt ut: De har lansert en varebil som en ikke kan skille fra en personbil.

Da vi for et par år siden tok en nærmere titt på Galaxy var vi overrasket over hvor langt Ford hadde komme: De hadde langt på vei klart å finne opp flerbruksbilen på nytt. Ikke var den ille å se på, masse plass var det, firehjulstrekk var endelig på plass - og komfortmessig var den upåklagelig. Dessuten var den kjøreglad.

Test: Ford Galaxy AWD

Det eneste vi den gangen virkelig hadde å utsette på den var at prisen raskt ble godt over 600.000 kroner i rett variant, og at infotainmentsystemet var av den gamle, dårlige løsningen.

Så da Ford nylig fortalte at de hadde kommet med en løsning som fjernet de begge disse negative punktene, måtte vi ta bilen i nærmere ettersyn.

Nøyaktig hva det fremstår som

Bilen som Ford nå selger i Norge, er ganske enkelt en helt vanlig Galaxy personbil som er bygget om til å være en varebil. I det ligger det at du får absolutt alle fordeler du forventer av en personbil, men der baksetet er byttet ut med et vesentlig større bagasjerom.

Vår testbil er faktisk av den høyeste utstyrsgraden som Galaxy kan leveres i - såkalt Titanium X, samt stort sett alt annet som er på Fords ekstrautstyrspakke. Det betyr en stor infotainmentskjerm, oppvarmet ratt, 12-høyttalers Sony-anlegg, Fords nye infotainmentløsning, firehjulstrekk, ryggekamera, kupévarmer, 19" felger og mye mer.

Men fordi baksetene er rippet ut, kuttes avgiftene betydelig. Med bakseter koster 180 hestekrefters dieselutgave med firehjulsdrift nær 610.000 kroner. Med grønne skilter reduseres den prisen med nær 170.000 kroner.

Dessverre har en ikke samtidig byttet ut bakdørene med skyvedører.

Som en personbil - bare mer plass

Og etter å ha testet bilen et par dager, er det ikke til å komme utenom at Ford har klart å oppnå omtrent nøyaktig hva de har forsøkt seg på: De har laget en varebil som oppleves som en personbil, men som har plassen til en varebil.

Galaxy er en bil som Ford har klart å presse overraskende mye kjøreglede ut av, selv om den er både forholdsvis høy og lang. Dette er videreført i varebilutgaven, og du glemmer nærmest umiddelbart at dette er en varebil når du setter deg bak rattet.

Den 2-liters dieselmotoren produserer mer enn nok krefter til at varebilen fremstår som sprek.

Vi har bare hatt anledning til å presse bilen med middels last, men med en 2-liters dieselmotor med 180 hestekrefter og 400 Nm dreiemoment som sendes ut til alle fire hjul, oppleves bilen langt fra undermotorisert for oppgaven. Med det vi klarte å laste bilen med, oppleves bilen fortsatt kvikk.

Kostbar moro

Om vi skulle trekke frem én ny ulempe med det hele, er det at bilen på mange måter oppleves litt for fin til å behandles røft, slik en varebil gjerne behandles. Selv om bilen er vesentlig billigere en personbilvarianten, er det fortsatt snakk om en bil til rundt en halv million kroner (ink mva). Da frister det litt mer å fylle bagasjerommet med dyner enn skarpe verktøykasser.

En annen helt grunnleggende ulempe er selvfølgelig at selv om bilen er 170.000 kroner billigere enn sin personbil-variant, er rundt en halv million (ink. mva) for en topputstyrt utgave ganske så mye for en varebil.

Galaxy i varebilutgave fremstår derfor som en bil for de litt spesielt interesserte.

Men som en demonstrasjon av at varebil ikke trenger å være traust, er Galaxy et glimrende eksempel.

Les også: Tesla på bunn i ny kåring fra Forbrukerrådet

Mest sett siste uken