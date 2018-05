Test: Lexus LS500h Luxury (2018)

Endelig, endelig, endelig!

Det gode

Markedets kanskje beste baksete



Svært gode seter generelt



Markedsledende lyd



Smarte funksjoner som faktisk fungerer



Svært sømløs kjørefølelse



Høy komfort



Svært god HUD-løsning

Prisledende

Det dårlige

Ikke like silkemyk som S-klasse



Infotainmentsystemet er annenrangs



Mangler sportslighet



Det grusomme

Utrolig dyrt ekstrautstyr som gir siste prikken over I-en



Lexus er et merke i Norge som er i en ganske spesiell situasjon. På den ene siden er det nesten ingen som vurderer å kjøpe en bil fra dem. Fraværet av stasjonsvognsutgaver er utvilsomt en medvirkende faktor.

Det har heller ikke hjulpet på at selv om Lexus er tidvis latterlig opptatt av detaljer og kvalitet, så har de til stadighet latt det passere at de henter løsninger og deler fra Toyota.

Forrige generasjon LS var ikke noen storsjarmør.

En merkelig motsetning

Selv om kong Harald er stor fan, har ikke selskapets flaggskip-modell LS solgt ett eneste eksemplar etter at Mercedes lanserte sin nye generasjon S-klasse i 2013. Årsaken er ganske enkelt at den konkurrerer i et lite segment der de nye utfordrerne har vært mer gjennomført og bedre.

Samtidig er det hevet over tvil at Lexus-eiere er de mest fornøyde bilkjøperne i Norge. De har med solid margin toppet kundetilfredshetsundersøkelsen Autoindex hvert år siden de ble med for seks år siden.

Ny utgave er klart best på flere områder

Når Lexus nå ruller ut en helt ny generasjon av LS, så gjør den så i konkurranse med noen av de mest gjennomtenkte og fantastiske bilene på markedet. Og som noen som har hatt en grunnleggende sans for hva Lexus har forsøkt å få til gjennom årene, er det med en viss glede vi nå kan slå fast at Lexus nå begynner å nå opp til det de hele tiden har skrytt av å være.

Den nye LS er vesentlig bedre på stort sett alle områder enn sin forgjenger, og den har nå også flere områder der den ganske enkelt er best.

Fargekombinasjonen innvendig i vår testbil har fått det klingende navnet «Emotional». Det ser strengt tatt bedre ut i virkeligheten enn på bilder.

Vesentlig billigere enn før

La oss begynne med noe så enkelt som prisen. Lexus har bestemt seg for at selv om de kaller sin nye modell for en «500», som hos konkurrentene betyr V8 eller kraftig turboladede V6-ere, så ønsker de å prise den opp mot konkurrentenes 6-sylidrede dieselmotorer.

Uten at vi skal sammenligne så mye, er den viktigste effekten at nye LS har en innstegspris som er 400.000 kroner lavere enn forrige modell.

Innstegsprisen er nå 1,16 millioner kroner.

Linjene på den nye bilen er betydelig mer elegante enn tidligere.

Bilen kommer nå utelukkende i «lang»-versjon, 5235 mm lang, for maksimal bakseteplass.

En helt spesiell drivlinje

Under panseret finner man den samme hybride drivlinjen som Lexus også benytter i GT-bilen LC500h: En selvpustende 3,5 liters V6-motor på 299 hestekrefter, i kombinasjon med en elmotor på 179 hestekrefter.

Lexus gjør sitt beste for å skjule motorrommet.

Når begge motorene jobber optimalt, henter man ut totalt 359 hestekreter og et sted mellom 500 og 600 Nm. Nøyaktig tall for det sistnevnte har de ganske enkelt ikke.

Kreftene sendes ut gjennom en helt spesiell 10-trinns automatisk girkasse. I likhet med selve motorløsningen, er dette en «hybrid» mellom trinnløs og ekte girskift: Girkassen har nemlig 4 ekte gir og emulerer de resterende girene gjennom en trinnløs utvekskling.

Slik emuleres 10 gir ved hjelp av en trinnløs girkasse og 4 «ekte» gir,

Resultatet er en utrolig sømløs girkasse, som gir deg alle fordelene med en ekte trinnløs girkasse - samtidig som den til en viss grad klarer å by på ekte girskift hvis du vil kjøre aktivt. Du opplever egentlig aldri girkassen som trinnløs med mindre du benytter kickdown.

Kreftene sendes til en skikkelig torsen-diff, som gir variabel kraftfordeling til alle fire hjul. Det er altså ikke slik at elmotoren driver to av hjulene, mens bensinmotoren driver de to andre hjulene.

Resultatet er en bil som unnagjør 0-100 på hyggelige 5,5 sekunder, men som definitivt er i sitt ess når du kjører bilen på 8/10.

Bilen er usedvanlig behagelig å kjøre som en langdistansecruiser, den fremstår med et kraftoverskudd og har masse å tilby ved forbikjøringer.

Har tatt design på alvor

Noe av det kjipeste med Lexus-modellene, har vært at designet har vært veldig traust og kjedelig. Familielikheten til Toyota har vært umulig å overse, og LS har vært kroneksempelet på kjedelig design.

Den nye LS-modellen er derimot i en helt annen liga. Bilen er skulpert på en måte som gjør at den ser bedre ut i virkeligheten enn på bilder - og den umiddelbare assosiasjonen går mer i retning av Jaguar enn Toyota.

Lexus er svært stolt av sin nye grill.

Smaken er selvsagt som baken, men vi mener Lexus virkelig har truffet med designet denne gangen. Spør du Lexus selv, er de mest stolt av det uhyre kompliserte mesh-designet på grillen - men vi er kanskje mest imponert over lyktdesignet, og bilens bakre tredel.

Endelig sitter det innvendig

Også på innsiden begynner det nå virkelig å fungere for Lexus. Rett nok fortsetter de å bruke sitt langt-fra-markedsledende infotainmentsystem med en pekeplate som ikke er spesielt brukervennlig, men ellers fungerer det nå som vi håper på.

Borte er nær sagt all billig plast, nær alt er trukket i delikat skinn - og knappeplassering fungerer utmerket.

Nye LS er litt motstrøms med et ganske lite, tredelt instrumentpanel - der de har prioritert å plassere inn litt ekstra skinn for syns skyld. De kompenserer derimot med en enorm infotainmentskjerm - og det som må være markedets beste HUD-løsning.

HUD-en er svært bred, krystallklar og ligger lavt i synsfeltet. På den måten gir den mye informasjon, men unngår helt å være forstyrrende.

HUD-løsningene har blitt voldsomt mye bedre de siste årene, og den nye løsningen til Lexus er kanskje vår nye favoritt.

Vår testbil er ellers utstyrt absolutt det beste Lexus har å tilby, noe som inkluderer det Lexus omtaler som den japanskinspirerte luksusen. Dette Inkluderer såkalt «kiriko» glassdekor, som er en form for japansk glasskunst - i kombinasjon med et origamiinspirert fodetrekk i dørene.

Ifølge Lexus brukte de halvannet år på å finne ut hvordan de skulle brette dette stoffet for å få ønsket effekt.

Prisen på dette er smått utrolige 148.200 kroner, i tillegg til Luxus-utstyrsgraden. Om det er verdt prisen er vi usikre på, men det ser utrolig bra ut.

Fenomenalt gode seter

Japanske bilprodusenter har et litt dårlig rykte på seg for å lage seter som ikke er i toppsjiktet. Den fordommen kan du bare legge fra deg når det gjelder LS.

Ottoman-setet er virkelig kongesetet.

Både setene foran og bak er av markedsledende komfort, og alle setene er også utstyrt med det som må være den beste massasjefunksjonen - både i rygg og sete.

Fotskammel, justeringsmuligheter i alle retninger, massasje, stor infotainmetskjerm og full kontroll over lydanlegget.

Siden vår testbil er Luxury-utgaven, er den også utstyrt med et baksete som Lexus kaller for Ottoman. Dette er en litt fancy måte å si at du kan utnytte den enorme beinplassen litt ekstra med en elektrisk fotskammel som dukker opp. Det er ganske enkelt som å sitte i en særdeles god stressless.

Hva slags massasje frister?

Hvis du ikke sovner, noe vår passasjer glatt gjorde, har begge baksetene også en stor infotainmentskjerm med blant annet støtte for Blu-ray.

Ikke verdens mest stressende sted å befinne seg. Nå er det også mulig for folk over 160 cm å virkelig strekke på beina.

Et ganske utrolig klimasystem

Avanserte klimasystemer i biler er noe vi hører en del om, men sjelden betyr det spesielt mye. Så da Lexus i en presentasjon sto og snakket om sitt helautomatiske «Concierge»-system, med avanserte sensorer over alt, der du aldri skal trenge å tenke på noe annet enn å sette temperaturen, var vi litt avmålte.

Men klimasystemet i LS er virkelig intelligent. Ved biltesting blir det gjerne en del start og stopp, der man må inn og ut av bilen for å ta bilder.

Etter å ha stoppet for å ta noen bilder ute i kulden, var det utrolig fascinerende å se systemet i aksjon: Bilen registrerte umiddelbart når vi kom inn i bilen at temperaturen på kroppen og hender hadde sunket. Både setevarme og varme i ratt ble derfor automatisk aktivert i en kort periode, bare for å gi en liten temperaturkorreksjon. Det ble gjort helt diskret.

Om vi skal pirke litt, skal det sies at konkurrentene også tilbyr varme i armlenene. Det gjør ikke Lexus.

Markedsledende lyd

Både Mercedes, Audi og BMW har de siste årene satset kraftig på lydsystemene sine i sine toppmodeller. Audi benytter premiumutgaven av B&O, BMW har satset på hifi-storheten B&W og Mercedes tilbyr en lydpakke til rundt 100.000 kroner fra Burmester om du virkelig ønsker det aller ypperste av lyd.

Mark Levinson Referance. Det er et kvalitetsstempel det er verdt å legge merke til.

Men vi er villig til å gå så langt som å si at Lexus overgår alle sine konkurrenter på lyd. Hifi-storheten Mark Levinson (som nå også eier B&Os bildivisjon) er med på designprosessen av LS fra starten av, og har bygget det de kaller et referanseanlegg med høyttalere på alle de rette stedene.

Det er en rekke høyttalere plassert i taket.

Resultatet er et anlegg som skaper et utrolig godt lydbilde, og som både kan spille krystallklart eller fyldig avhengig av hva du foretrekker.

Ikke et vondt ord om Mercedes' Burmester-anlegg, og vi har ikke sammenlignet direkte, men ML-anlegget er ganske enkelt fantastisk.

Mark Levinson har laget en egen demonstrasjon-CD for å vise frem hva de er gode for. Den kan anbefales.

Utfordringen med denne typen høykvalitetsanlegg er at de avslører svakheter i kilden på en måte som vanlige høyttalere kamuflerer. Vi fikk derfor en klar advarsel mot å bruke DAB-sendinger til å vurdere lydkvaliteten. Her er det CD eller andre høykvalitetskidler som gjelder. Vi vil nevne at vi absolutt anbefaler å koble til mobilen med kabel, ikke Bluetooth. Kvalitetsforskjellen er svært merkbar.

Så hvordan er den å kjøre?

Selv om mye er lagt til rette for at du skal ha privatsjåfør med nye LS, må vi også snakke litt om hvordan bilen er å kjøre.

Med sjåfør passerer du 2,4 tonn i LS500h, men bilen håndterer nå svinger mye bedre enn tidligere.

LS er en svært tung bil, og langt tyngre enn konkurrentene. Uten fører snakker vi om 2350 kg. I kombinasjon med både hybrid motor og girkasse, er det liten tvil om at dette er en bil som er satt opp for sømløs komfort, fremfor veldig aktiv kjøring.

Bilen har adaptivt understell som ikke gjør sånn veldig mye ut av seg. Den er svært komfortabel uansett, og takler dårlig underlag på en god måte - selv om den ikke fremstår like magisk som S-klassen på det dårligste underlaget. Samtidig klarer den seg betydelig bedre i høy fart enn man skulle tro.

Vi har tidligere hatt en litt ubehagelig opplevelse med forrige generasjon LS. Med stor motor bygger man raskt opp mye fart, og den gode støydempingen og myke understellet gjør at du mister litt følelsen med hvor fort det går hvis du skal teste hva som skjer ved kickdown. Det kunne by på problemer hvis du skulle bremse opp før svinger.

Med nye LS har Lexus gjort store ting på dette feltet, der bilen håndterer svinger i høy fart mye bedre - og det er også merkbart bedre bremser.

LS500h i en litt mer spennende farge.

Den veier kanskje flere hundre kilo mer enn sine konkurrenter, men dette merkes i liten grad. Både A8 og 7-serien fremstår derimot som mer kjøreglade for deg med horn i panna; dette henger blant annet sammen med bakhjulsstyring, tradisjonell drivlinje og mer sportslige ambisjoner.

Nye LS er stappet full av ny teknologi, blant annet helt ny radarteknologi som gjør det umulig å rygge på fotgjengere som kommer inn fra siden.

Annerledes

Med den nye LS, sitter vi kanskje for første gang igjen med en følelse av at Lexus har oppnådd det de hele tiden har sagt de har forsøkt.

Det er vanskelig å si at LS er bedre enn S-klasse, A8 og 7-serie. Konkurrentene er svært gode, og har hver sine spesielle styrker. Men LS er definitivt annerledes - og den har enkeltelementene som overgår konkurrentene. I tillegg har den kvittet seg med sine verste skavanker og irritasjonsmomenter.

Ottoman-setet i full mundur.

De siste årene virkelig ikke har vært noen gode argumenter for å velge LS fremfor det beste fra de tyske premiummerkene, men nå er man igjen tilbake der LS fremstår som et reelt alternativ. Det finnes noen gode grunner til å velge LS.

Markedets beste baksete, utsøkt lyd, kundeforhold til forhandlerne med de mest fornøyde bilkjøpere, utsøkt komfort også for sjåfør fremstår som de fremste argumentene.

