Test: Mercedes-AMG GLC 63s (2018)

Umulig å forsvare. Umulig å motstå.

Det gode

En praktisk SUV med alt det innebærer

En heftig motor med heftig lyd

Imponerende ytelse

Flott design - både innvendig og utvendig

Gir deg en nærmest barnlig glede bak rattet

Imponerende lyd fra lydanlegget

Det er skummelt å kalle en høy SUV for sportslig, men gitt utgangspunktet er kjøreegenskapene skarpe og engasjerende

Det dårlige

Høyt forbruk



En anelse stiv på brutalt underlag



Forrige generasjon infotainemtn



Føles egentlig ikke veldig brutal i akselerasjonen

Det grusomme

Umulig å forsvare fra et rasjonelt standpunkt

For et år tilbake testet vi AMG-versjonen av Mercedes' storselger GLC. Det var en ganske så spenstig opplevelse, med rundt 360 hestekrefter i en forholdsvis liten SUV.

Test: Mercedes AMG GLC 43 Coupe (2017)

Men Mercedes fant ut at det ikke var nok med en AMG-versjon med V6-er under panseret. De har derfor nå valgt å plukke frem sin nye V8-motor som de blant annet benytter i E63s og AMG GT.

Mercedes' nye 4-liters V8-er er en fleksibel sak som selskapet nå bruker i alt fra sine versting-modeller til GT-cruisere.

Motoren finnes i flere utgaver, og i GLC yter den 510 hestekrefter og 700 Nm dreiemoment. Det er det samme som i C63s - men omtrent 100 hestekrefter mindre enn i beistet E63s.

Forbi BMW og Porsche - hei Alfa!

Med det heves GLC langt forbi hva BMW har å tilby i sin X4 M40i. Forbi hva Porsche tilbyr i Macan Turbo med Performance Pack - og inn i konkurranse med Alfa Romeos versting-SUV Stelvio Quadrifoglio.

Test: Porsche Macan Turbo Performance Pack (2017)

Test: BMW X4 M40i

Men der Quadrifoglio har en V6-motor på 510 hestekrefter og 600 Nm dreiemoment, har AMG-en to sylindre ekstra og et dreiemoment som er 100 Nm høyere.

Mercedes har ikke spart på komforten på sin GLC-toppmodell.

Der stopper riktignok sammenligningen: Alfa åpenbart har satset på å lage et banemonster, mens Mercedes bare ønsket å gi sin luksusbil en overflod med krefter.

Vektforskjellen er på vanvittige 285 kg, og det er liten tvil om hvilken bil som vil vinne både et dragrace og en tur til Rudskogen.

Mye karbonfiber, men likevel høy vekt.

Handler om noe mer enn ytelse

Men det er da det er fristende å følge opp med å spørre: Hva så?

Det er i grunn så enkelt: En bil som skal være eksepsjonelt god på bane, må ha andre egenskaper enn en bil som skal være fin til hverdags. Og enda viktigere: Mange av disse egenskapene står i direkte motsetning til hverandre.

Mercedes-AMG GLC 63s er ikke et banemonster, men det er et forsøk på å gjøre den praktiske GLC så spennende og morsom som overhodet mulig, uten at det går ut over fundamentet. Mercedes har ikke latt «AMG-ifiseringen» av bilen føre til bortfall av luksus. Bare tilførsel av krefter.

Mye krefter. Og god lyd.

Du beholder skinn og behagelige seter. Du beholder soltak. Du beholder dynamisk cruisecontrol, og et imponerende lydanlegg fra Burmester. Du beholder elektrisk bagasjeluke og stigtrinn. Det er ingenting som er barbert bort.

OK, og så har de strammet opp understellet litt. Det må til for å gi skarpere kjøreegenskaper. For til å være en såpass høyreist SUV, så har bilen nemlig overraskende engasjerende kjøreegenskaper.

Men de har ikke vært uvørne, og demperne er adaptive. Det er bare på det aller dårligste av asfalt som Norge har å tilby at det kan føles litt stumpt.

Familien har rikelig med plass i baksetene.

Det du sitter igjen med er en flott familie-luksusbil med drift på alle fire, som det ikke er flaut å dukke opp med hos svigermor. Men som likevel unnagjør 0-100 på 3,8 sekunder.

Men er den brutal nok?

I all denne ubehøvlede rekken av pene ord, er det likevel et lite "men": Selv om bilen har 510 hestekrefter fra en V8-motor og unnagjør 0-100 på under 4-sekunder, så sitter vi igjen med en følelse av at den kunne tilbudt enda mer.

Ved kick-down ser man at speedometernåla øker faderlig fort. Vi hører den gode lyden. Men det oppleves ikke brutalt.

Det er "wow", men en føler ikke et akutt behov for å uttale kraftuttrykk høylytt, slik du kan få lyst til i E63s.

GLC 63s og E 63s veier praktisk talt det samme. At sistnevnte trekker ut 100 hestekrefter ekstra fra samme motor merkes. GLC hadde fortjent det samme.

Det hadde hevet en svært interessant bil til å bli noe virkelig unikt.

