Test: Netatmo værstasjon - klima for de spesielt interesserte

Når et termometer og barometer ikke er nok.

Det er få ting nordmenn er mer interessert i enn været, og hvis du er litt mer enn middels interessert til å være nordmann, da har smarthusaktøren Netatmo et produkt som du kommer til å elske.

Selskapet har laget en værsatsjonsløsning som gir deg veldig mye mer informasjon enn bare temperatur og trykk. Så avansert er løsningen, at Meteorologisk Institutt nylig varslet at de har inngått et samarbeid med selskapet slik at værdata fra enhetene vil være med å legge grunnlag for forbedret værvarsel i Yr.

- Resultatet er at Yr-brukeren vil få enda bedre og mer presise temperaturvarsler. Særlig under værforhold der temperaturen i et område kan ha store lokale forskjeller, vil Yr nå i større grad få frem disse variasjonene, sa redaktør for Yr.no, Ingrid Støver Jensen, tidligere i år.

Og ikke nok med at du kan være med på å skape mer nøyaktige værvarsel der du bor, Netatmo kan koble seg opp mot eventuelle smarte varmestyringssystemer i huset ditt.

For eksempel kan effekten på ovnerskrus ned når systemet vet at sola straks vil steke inn gjennom vinduene og gi ekstra varme.

Slik fungerer systemet

Nettavisen har testet systemet i noen uker, og selv uten noen smarthusløsninger, er det ganske enkelt fascinerende.

Hovedenheten skal stå trygt plassert innendørs.

Netatmos værstasjon består av følgende enheter:

Inneenhet som måler temperatur, CO2, trykk, lydnivå og luftfuktighet

Uteenhet som måler temperatur og luftfuktighet

Vindmåler (tillegg)

Regnmåler (tillegg)

Uteenheten ser ut som en litt mindre utgave av hovedenheten.

Ingen av enhetene har noen display som gir deg informasjon, alt sendes trådløst til din Netatmo-konto og er tilgjengelig på en app på mobilen.

For den som bare ønsker å ta en lynrask titt på temperaturen ut, er det litt irriterende at man må ta opp mobilen for å sjekke, men til gjengjeld får man tilgang til betydelig mer informasjon enn et termometer på veggen.

Det er litt plunder å montere regnmåleren med litt lite medgjørlige metallstrips som må skrus til.

Selve oppsettet av værstasjonen er en anelse klønete. Først må man installere hovedenheten inne, og så må hver av tilleggsenhetene parres opp mot hovedenheten ved å plassere dem i umiddelbar nærhet. Før du kommer så langt, må enhetene delvis demonteres og batteri installeres/aktiveres.

Så må du finne et passende sted å plassere sensorene. I en leilighet er det en utfordring, siden vind- og regnsensoren i bør plasseres på et sted der de faktisk utsettes fra vind fra alle kanter og regn - mens luftsensoren verken bør utsettes for direkte sollys eller stå for lukket. Å ha en hage med egen «værstasjonsboks» er definitivt å anbefale, men ingen forutsetning.

En liten besettelse

Slik er førstesiden for værappen.

Når du først har fått satt opp systemet, trenger du i grunn ikke tenke mer på det, og alt fungerer automatisk.

Gjennom appen på mobilen får du både tilgang til et vanlig værvarsel, og informasjon om miljøet både inne og ute.

Det som fort blir en liten besettelse, om du ikke bor i et hjem som er særdeles dårlig isolert eller har veldig godt lufteanlegg, er CO2-målingene. Det handler ikke om global oppvarming, men om luftkvaliteten innendørs. Høy CO2-konsentrasjon kan du sette i direkte sammenheng med tung og dårlig luft.

En lærer fort å gjøre de små tiltakene som skal til for å holde luftkvaliteten oppe - og du ser hvilke utrolig effekt god, gammeldags gjennomlufting har.

Systemet kan også gi deg varsler ved hendelser, som at det regner eller at luftkvaliteten er for dårlig.

På samme måte kan man selvsagt få grafisk oversikt over andre ting:

Temperaturen loggføres 10 ganger i timen, men ønsker du å se på et større tidsrom, så får du opp både maksimum og minimumstemperaturer.

Har du behov for å vite når sist det regnet?

For de spesielt interesserte



Med mindre du har et smarthus som kan bruke informasjonen fra sensorene til noe fornuftig, eller har et stort behov for å bidra med ekstra informasjon til Yr i områder der de har lite informasjon, er ikke Netatmos værstasjon spesielt nyttig. Det er en samling med sensorer som forteller deg om hvordan situasjonen er - uansett hvor du måtte befinne deg.

Men at det ikke er spesielt nyttig, betyr i ikke at det ikke er spennende eller interessant. En værstasjon handler om å fôre deg med informasjon om ting du er interessert i.

Var det frost i natt?

Er det fuktigere nå enn i fjor?

Kom det regn, eller var det bare tåke?

Er det på tide å lufte

Trenger jeg å ta på meg en jakke når jeg går ut?

Prisen for herligheten er derimot forholdsvis stiv. Startpakken med de to luftsensorene koster rundt 1400 kroner, og du må regne med å mer enn doble den prisen hvis du også vil ha sensorene som registrerer regn og vind.

