Test: Peugeot 3008 (2018)

Vi har testet det som er åretst bil i Europa.

Det gode

Vellykket design



Et tiltalende og funksjonelt interiør



Overraskende god plass



Snertne kjøreegenskaper



Det dårlige

Ikke varme i rattet



Kunne vært mer sofistikert på dårlig vei



Det grusomme

Kommer ikke som elbil, og hybrid er to år unna



Peugeot har plassert seg selv i en ganske farlig situasjon de siste årene. Selskapet hadde ganske enkelt satset på en ganske lang rekke biler som fremsto ganske irrelevante. De var ikke nødvendigvis dårlige, men manglet et utløsende salgsargument i et bilmarkedet preget av hard konkurranse.

Det hjalp neppe på imaget at Top Gear virkelig bestemte seg for å henge dem ut i et svært langt segment, der eierne ble fremstilt som idioter og at selskapet aktivt hadde valgt å lage en strategi for å lage kjipe biler.

Og selv da de vant "Årets bil i Europa" med Golf-konkurrenten 308 i 2014, var det litt vanskelig å forstå hvorfor en skulle velge Peugeot: Bilen var for all del et stort sprang fremover for Peugeot, men den var ikke bedre enn hovedkonkurrenten Golf som vant kåringen året før etter et nærmest historisk kvalitetsløft fra forrige generasjon.

Nå har det skjedd noe

Men: 308 ble ikke overskygget fordi den ikke var god, men fordi konkurren hadde gjort noe ekstraordniært. Bilen markerte derimot et tydelig trendskifte for Peugeot.

Nylig tok vi en titt på den lille revolusjonen 5008, og 3008 følger i samme spor som en lillebror.

En lillebror som ble kåret til Årets bil i Europa, og som går rett i strupen på kompakte crossoverbiler som Toyota C-HR og Nissan Qashqai, som all erfaring viser at nordmenn kaster seg over.

En gjennomført interessant bil

Designmessig er 3008 svært lik sin storebror, og den har blitt vesentlig tøffere enn sin forgjenger. Det er vel ikke direkte kontroversielt å hevde at bilen nå er tøffest i sin klasse.

Innvendig er bilen et kvantesprang fremover. Det forhøyde instrumentpanelet - som ser påfallende likt ut det som du finner i Tesla - og det lille rattet kommer skikkelig til sin rett.

Infotainementsystemet får en markert plass, og styres med en kombinasjon av trykkfølsomhet og modusknapper i en elegant knapperad.

Sete er gode, med både god lår- og sidestøtte - men vi berker at lillebror ikke har massasje slik 5008 har å tilby. Den trådløse ladingen til mobiltelefon glimrer med sitt fravær. Dessuten mangler 3008 - i likhet med storebror - varme i rattet.

Ellers er baksetene et forholdsvis romslig sted å være, særlig sammenlignet med de litt mindre konkurrentene C-HR og Qashqai.

Selve bagasjerommet er også vesentlig mer romlig enn konkurrentene. 520 liter er faktisk 19 liter mer enn Toyota Rav4!

Snerten å kjøre

Vår testbil er utstyr med den relativt beskjedne 1,2 liters bensinmotoren som yter 130 hestekrefter og et dreiemoment på beskjedne 230 Nm. Men i kombinasjon av en forholdsvis lav vekt på 1270 kg og et stramt understell - og ikke minst et lite ratt - gir bilen ganske snertne kjøreegenskaper. Bilen lystrer ganske enkelt veldig godt.

Når det er sagt, så fører det stramme understellet til at den ikke er den aller mest sofistikerte over veldig dårlig vei, men som et kompromiss fungerer det godt.

Lett å forstå hvorfor den er populær

Det at 3008 både er kåret til Årets bil i Europa, og har sneket seg inn på Topp 20-listen over de mest solgte bilene så langt i år, er ganske enkelt lett å forstå. Renault har laget en bil det er lett å like og som har få åpenbare svakheter.

At den i tillegg nærmest slåss i en divisjon høyere på enkelte punkter, er det bare å ta av seg hatten for.

Det som kunne virkelig satt prikken over i-en er at Peugeot har planer om å lansere en ladbar hybrid av modellen, med hyggelige 200 hestekrefter, firehjulsdrift og 13 kWh batteri. Men det skjer først om to år.

