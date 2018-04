Test: Peugeot 5008 SUV (2018)

Forsøker å tilfredsstille alle behov samtidig.

Det gode

Erstatter flerbruksbilen med noe bedre



Et solid designløft for Peugeot

Et interiør i toppklasse

Gode kjøreegenskaper til størrelsen å være

Praktiske løsninger

Det dårlige

Mangler varme i ratt

Sliter litt med å holde vinduet rent

Det grusomme

Blir ikke med på elektrifiseringen



På begynnelsen av 2000-tallet forsøkte nå avdøde Pontiac å lage en bil som skulle være alt for alle. Resultatet ble den allment forhatte, überstygge Aztek, som til dels har fått skylden for at GM valgte å ta livet av Pontiac.

Peugeot 5008 i ny generasjon får meg til å tenke på Aztek. Ikke fordi 5008 er like heslig, men fordi den lykkes med det som Aztek så fundamentalt bommet på.

Aztek var en legendarisk fiasko. Peugeot 5008 forsøker seg på samme oppskrift - med et helt annet resultat!

Den nye 5008, som nå Peugoot aktivt har hengt ved SUV-betegnelsen i navnet på, er nemlig en bil som forsøker å skape noe nytt.

Forrige generasjon 5008 var nemlig ikke en SUV, men en ganske middelmådig flerbruksbil - et konsept som aldri helt har slått skikkelig til.

Den originale flerbruksbilen Peugeot 5008.

2. generasjon 5008.





Tar livet av flerbruksbilen, hils på en flerbruks-SUV

Peugeot har derfor forsøkt å finne opp hjulet på nytt: De har transformert flerbruksbilen til en moderne SUV, som har beholdt alle fordelene vi kjenner fra en flerbruksbil.

Det betyr tre individuelle seter i baksetet, med full bredde på alle tre. Det er et gigantiske bagasjerom - og to pop-up-seter for nødssituasjoner.

SUV-betegnelsen er riktignok noe malplassert. Du kan bare glemme firehjulsdrift. Og selv om sittestillingen er forholdsvis høy, er ikke bakkeklaringen all verden. På mange måter minner den mer om en veldig stor crossover.

Eller bare en bil i sin helt egen liga.

En revolusjon i design

Den nye 5008 er designmessig et kjempefremskritt for Peugeot. Utvendig har den åpenbart hentet noe designinspirasjon fra Range Rover, mens den bakfra gjør sitt aller beste for å skjule at dette er en fordekt flerbruksbil.

Men på innsiden er bilen et kvantesprang. Enten føles det som om Peugeots nesten komisk lille ratt, i kombinasjon med det opphøyde instrumentpanelet gir mening. Instrumentpanelet er heldigitalt, og ligner påfallende mye om det vi finner i Tesla-modeller.

Resten av interiøret er ved første øyeblikk bittelitt forvirrende, men når du ser logikken i det, er det forbausende velfungerende - selv om mye handler om å styre infotainmentskjermen indirekte gjennom modusvalg.

Vår påkostede toppmodell har forøvrig helt utsøkte seter med skikkelig justerbar lårstøtte og herlig massasje.

Litt vinterhikke

På vinterføre er det dessverre et par hint om at dette er en bil laget av franskmenn: I 15 minus savner vi varme i rattet, det tar forholdsvis lang tid å få bilen varm - og vindusviskerne med integrerte spyledyser evner ikke å rense hele vinduet i skikkelig sørpeføre.

Uansett hvor mye spylervæske man kjører på, sliter vindusviskerne med å rense vinduet, særlig langt ned på vinduet.

Nå skal det sies at vi har testet bilen under litt ekstra krevende forhold i en av de kaldere vinterperiodene i Oslo-området på lang tid.

Et annet merkelig fenomen vi ikke har opplevd før, er at nesten alt du gjør med knapper og brytere skjer med en lang forsinkelse. Du må holde start-knappen lenge inne før bilen starter, det tar et sekund fra du aktiverer vindusviskeren og til det faktisk skjer noe - og til og med tar det et lite øyeblikk fra du trykker på gassen til det skjer noe hvis du står stille.

Overraskende kjøreegenskaper

Vi har utgaven med 1,6-liters bensinmotor som yter 165 hestekrefter, i kombinasjon med automatisk girkasse, og vi må ganske enkelt si at vi er veldig positivt overrasket over bilens kjøreegenskaper.

I normalmodus kan den oppleves en anelse sedat og nøytralt, men dette er en overraskende kjøreglad bil. Selv om den er 4,64 meter lang og 210 meter høy, så oppleves det nesten som en liten kompaktbil. Det føles som om en kjører en langt mindre bil.

Aktiverer du sportsmodusen på bilen er gassresponsen sylskarp, og styringen strammes til kraftig. I samspill med det det lille rattet, og følelsen av å kjøre en mindre bil, er bilen ganske enkelt overraskende morsom å kjøre.

Et virkelig friskt pust

Den nye 5008 SUV er på mange måter et skikkelig friskt pust inn i bilmarkedet, og er på mange måter et vellykket forsøk på å erstatte den ikke spesielt populære biltypen «flerbruksbil» med noe mer attraktivt.

Det er fortsatt tegn til at Peugeot er et fransk merke, med de fordommene som ligger i dette, men 5008 SUV er et solid skritt fremover. Den ser bra ut, den føles bra - og den er praktisk.

Den store utfordringen er at Peugeot foreløpig har gitt blaffen i elektrifiseringen. Med norske politikere som signaliserer kraftig at hybrid og elektrisitet er tingen, og at alt annet møter en tøff fremtid, er det trist at du bare kan velge mellom tradisjonelle drivlinjer.

