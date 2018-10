Test: Samsung Galaxy Watch - en genial idé ødelegges av én ting

Noe er helt fantastisk, men håpløs funksjon står i veien.

Det gode

Kanskje den beste smartklokken på markedet



Fungerer både med iOS og Android



eSIM gjør at klokken fungerer uten mobil, noe som er genialt til trening



Ny løsning for mikrofon og høyttaler gjør at du kan gjennomføre samtaler direkte på telefonen med OK lydkvalitet

Spotify-app med offline-spillelister og streaming over mobilnettet



En smartklokke som ikke ser for digital ut



Treningsfunksjonene fungerer nå utmerket



Vanntett



Prisen er ikke for avskrekkende



Bruker standard reimer, som gjør at du kan kjøpe de hvor som helst uten å betale ågerpriser for lisensrettigheter

Imponerende batterikapasitet

Medfølgende gummireim gjør klokken behagelig å ha på

Det dårlige

Litt dårlig utvalg av apper



Skjermen har ikke høy nok oppløsning



Blir diskotek når klokken dimmer inn og ut



Det finnes vesentlig penere analoge klokker på markedet, og kopi av Rolex-klokkefronter redder ikke inn det inntrykket



Det grusomme

Taleassistenen Bixby er håpløs, og det er ødeleggende på flere måter

Smartklokker er det bebudede superproduktet som aldri har tatt helt av. Apples tre første generasjoner har med respekt å melde ikke vært spesielt pene, Googles operativsystem har aldri vært godt nok - mens Samsung har forsøkt å lage et tredje økosystem - Tizen - som bare halvveis har lykkes.

Men det betyr ikke at produsentene har sluttet å gjør nye forsøk på å få det til. I disse dager kommer både Samsung og Apple samtidig med versjoner av sine klokker.

Først ut er nye Galaxy Watch, som har fått et ganske mye enkelere enklere navn enn tidligere, men som i stor grad er en evolusjon av S3-klokken.

Et enormt størrelsesdilemma

Den nye klokken kommer i to utgaver: Stor og enorm - henholdsvis 42 og 46 millimeter.

Allerede her kommer vi til en av smartklokkenes store dilemma: Stor skjerm er viktig for brukervennligheten, og gir plass til større batteri. Men realiteten er at som et «assessoar» eller smykke, er det i klokkeverdenen et slags idealområdet mellom 40 og 42 millimeter.

Galaxy Watch 46 millimeter ved siden av den klassiske Omega Speedmaster Pro Moonwatch 42mm, som mange synes er et mar millimeter for stor.

Produsentene står derfor overfor valget: Skal de lage noe pent eller praktisk? Og 46 millimeter er ganske enkelt for stort for de aller fleste - inkludert for undertegnede.

Dessiten: At 42 millimeter er miste valg, sier noe om hvor fokuset ligger kjønnsmessig for Samsung: Selv om de ser ut til å ha ganske stor tro på at en rosa utgave av den minste utgaven skal være en hit blant kvinner, vet vi at dette anses som massivt.

Først ute med eSIM i Norge

En av de største nyhetene med den nye klokken er at den støtter eSIM. Det er en teknologi som lar deg koble til mobilnettet uten at du har et fysisk SIM-kort i klokka.

Oss bekjent er dette den første offisielt støttede dingsen for Telenor og Telia - så nytt at du ikke kan forvente at kundeservice har fått med seg at det eksisterer.

Det har strengt tatt vært produkter på markedet tidligere som har hatt denne muligheten - inkludert forrige generasjon Apple Watch - men det har ikke vært støtte hos mobiloperatørene.

Med eSIM kan du både gjennomføre samtaler, sende meldinger og streame musikk uten at du har med deg mobilen.

I praksis betyr dette at klokken helt på egen hånd kan koble seg på mobilnettet, og dermed fungere helt uavhengig av mobiltelefonen.

I dag aktiveres klokken i mobilnettet ved at du kontakter mobiloperatøren din og får tilsendt en QR-kode som aktiverer klokken din på ditt abonoment. Rent teknisk blir klokken din et tvilling-SIM.

En QR-kode per e-post er det du trenger for å aktivere telefonens eSIM.

Resultatet er at du kan gjennomføre samtaler, sende SMS - og strømme musikk fra Spotify uten å ha mobilen i nærheten.

Trådløse hodetelefoner gir deg lyten rett i ørene - eller du kan også bruke klokkens oppgraderte høyttaler og mikrofon.

Trådeløse hodetelefoner og en klokke. Mer trenger man ikke.

Nytteverdien er primært stor på trening uten mobiltelefonen. Alle som har forsøkt å være på joggetur med en moderne pluss-telefon, vil forstå poenget.

En annen fordel med eSIM er at det automatisk aktiveres hvis du kommer utenfor rekkevidde fra mobilen. Dermed er du fortsatt tilgjengelig om du skulle glemme igjen mobilen - eller bare går på do på jobb, og dermed kommer utenfor rekkevidde.

Det er ikke spesielt spennende å trene med store mobiler. Forøvrig støtter Galaxy Watch både Android og iOS.

Bixby ødelegger klokkens muligheter

Mulighetene som ligger i å ha en frittstående klokke, er ganske store. Dessverre utnytter ikke Samsung dette fullt ut.

For å få en relativt liten digital dings til å fungere, så trenger man en annen måte å styre den på enn en stor mobil. Det er ikke plass til et fullt tastatur på skjermen - og T9-tastatur er noe som tilhører fortiden.

T9-tastatur føles ikke som et skritt frem.

Det åpenbare alternativet er talestyring, og det har blitt mange alternativer på markedet: Både Siri, nye Google Assistant og til en viss grad Amazon Alexa har vist vei.

Samsung har derimot bestemt seg for å lage en egen taleassistent kalt Bixby. På engelsk er den vesentlig dårligere enn konkurrentene. På norsk fungerer den ikke i det hele tatt.

Bixby forstår enten ikke hva du spør om, eller misforstår det du sier.

Vi kan ikke få sagt det tydeligere enn at dette er ødeleggende for opplevelsen. Du kan ikke diktere et raskt svar på e-post eller SMS, slik du med nød og neppe kan gjøre på Apple Watch. Du blir helt avhengig av raske standardsvar (type "ja", "nei", "opptatt, ringer senere"), eller å skrive inn noe på T9-ordboken.

Bixby forstår heller ikke en døtt når du ber telefonen ringe opp en kontakt heller. Den fungerer i praksis bare til basisoperasjoner som å stille inn vekkeklokke eller gjennomføre søk etter engelskspråklige sanger og artister i Spotify.

Spotify-løsningen på Galaxy Watch er kanskje klokkens aller sterkeste kort. Du kan både streame direkte, lagre sanger "offline" - og til en viss grad stemmestyre den.

Den tredje vei

Det er fristende å si at Samsung har latt behovet for å promotere egen tjeneste er viktigere enn å tilfredsstille kundene, men realiteten er trolig at de neppe hadde fått verken Google, Apple eller Amazon til å levere talestyringen til Samsungs eget operativsystem. For ja, telefonen bruker ikke Android Wear, men Samsungs eget operativsystem Tizen.

Fordelen med dette er at klokken faktisk fungerer nesten like godt på iPhone som på Samsungs egne telefoner. Rett nok påpeker Samsung at du ikke kan sende meldinger gjennom iPhone, men når Bixby uansett ikke fungerer, så utgjør det ingen forskjell.

Den eneste direkte ulempen vi har funnet, er at tilgangen til E-post tilsynelatende er deaktivert på iPhone.

En annen ulempe er at det er forholdsvis dårlig med utvalg av apper. Samsung skryter mye av dem de har samarbeid, med hvor er for eksempel Gmail-appen? Hvor er Ruter-appen? Hvor er Yr-appen?

Heldigvis er den god på å vise notifikasjoner fra appene du faktisk har på telefonen.

Klokken er veldig god på å vise notifikasjoner, men har i seg selv få apper.

Fantastisk batteri - ish

Vi har testet den store utgaven av klokken, som har det største batteriet i en smartklokke som vi kjenner til. Resultatet er at klokken kan ha helt fenomentalt god batteritid. Samsung snakker om opp til 7 dager.

Men det er før du begynner å tilpasse opplevelsen slik du vil ha den. En dag eller to forsvinner om du ikke ønsker at skjermen skal bli svart hver gang du vrir klokken litt vekk fra ansiktet. Enda mer forsvinner om du skrur opp lysstyrken til det nivået du ønsker.

Og mer levetidforsvinner om du kobler deg direkte på et Wifi-nettvekr. Mens du må regne med daglig lading om du bruker telefonen frittstående med eSIM.

Lading skjer i en liten dockingstasjon, og tar ca 2,5 timer fra tomt til fullt.

Ikke god nok skjerm

Et annet helt uløselig dilemma i klokkeverdenen er hvordan man lager en god skjerm.

Skal du velge en rund skjerm, som en vanlig klokke, og dermed gjøre muligheten for å lese vanlig tekst begrenset - eller skal du lage en firkantet skjerm og ende opp med en klokke som ser rar ut?

En rund skjerm er ikke spesielt bra til konsum av verken bilder, tekst eller video.

Her har Samsung og Apple valgt to helt forskjellige innganger, og det er vanskelig å si at noen av dem har valgt rett eller feil - med de fordeler og ulemper som følger.

Det er derimot klart at Samsung har gjort det mye lettere å få nøyaktig den klokkefronten du ønsker, med et utall tilgjengelige tilgjengelige.

Kunne det friste med en liksom-Rolex Submariner med litt dårlig oppløsning?

En tydelig utfordring er at oppløsingen på den største klokken ikke er god nok - faktisk er den lik 42 og 46mm-utgavene: Du ser tydelige pikseleringer, og det ødelegger litt av effekten Samsung forsøker å gi deg ved å etterligne analoge klokker.

Spesielt tydelig blir det hvis du forsøker å surfe på nett med klokken.

Forøvrig: For å spare batteri går klokken i en slags dvalemodus når den tror du ikke ser på klokken, selv om skjermen er påskrudd. Det som da skjer er at sekundviseren forsvinner, samt at farger gjerne forsvinner fra klokkefronten du har valgt. Vrir du på armen, dukker viseren og fargen opp igjen - noe som skaper en ganske irriterende discoeffekt.

Bedre som treningsklokke

Ellers er det helt åpenbart at Samsung har gjort noen fremskritt når det gjelder klokken som en treningsklokke. For det første er den nå vanntett, slik at du ikke trenger å bekymre deg for verken regn eller en svømmetur.

Samsung har også doblet antall sensorer for pulsmåling på baksiden, og den ser ut til å gjøre en bedre jobb med dette enn før.

Klokken er også nå i stand til å automatisk registrere at du har startet en treningsøkt, eller en gåtur. I vår testperiode har dette fungert utmerket - og den avslutter også autoamtisk når den mener du er ferdig.

Det eneste som irriterer oss er at klokken har blitt litt for opptatt av å være vår egen personlige trener og motivator. Til stadighet dukker det opp meldinger om at det er på tide å vri overkroppen - og så forsøker den å skryte av deg når du reiser deg opp fra pulten på jobb for å hente en kaffe.

«Bra, du er i gang!»

Nei, jeg trenger kaffe.

Men alt i alt fungerer Samsung Galaxy Watch bedre enn de fleste smartklokker vi har testet før. Det sier riktignok litt om hvor lavt nivået har vært før, men det viser også at Samsung nå er på rett vei.

Bare pass på å velge rett størrelse. Selv om 46 millimeter kan se fristende ut i butikken, og prisforskjellen er liten, vil vi sterkt oppfordre deg til å tenke deg om to ganger før du går for den store utgaven.

Den store utgaven bruker forøvrig vanlig klokkereimer med bredde 22 millimeter, mens den litt mindre store bruker 20 millimetersreimer.

Og Samsung: Hvis dere gir oss en taleassistent som for står norsk, så kan dere mangedoble salget.

