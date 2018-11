Test: Sony WH-1000X M3 støyreduserende hodetelefoner

Sony dytter Bose ned fra tronen - så vidt.

Hodetelefoner med aktiv støyreduksjon har gått fra å være et nisjeprodukt, til noe man finner hos stadig flere produsenter og i flere utgaver.

Det er så enkelt som at den teknologiske utviklingen har gitt stadig bedre løsninger, når det som trengs for et godt resultat er effektiv elektronikk i liten innpakning. Det er nå mulig å få svært god lyddemping selv i ørepropper.

Men selv om antall produsenter har blitt stadig større, er det ett faktum som har vært ubestridt i mange år: Bose har vært bedre enn alle sine konkurrenter.

Test-duell: Bose Quiet Comfort 35 II (QC35) vs Bowers & Wilkins PX (B&W)

Bose QC35 og B&Ws PX-hodetelefoner.

Bose har ikke nødvendigvis vært den som har levert den isolert sett beste lyden, noe blant annet B&W og BO BeoPlay har klart å overgå, men med en gang du kommer ut i støyende omgivelser har totalopplevelsen med Bose vært bedre.

Sony er i ferd med å overbevise

Sony er et av de selskapene som åpenbart har sett det som ganske irriterende å til stadighet bli avspist med nettopp beskrivelsen over i sammenligning etter sammenligning. Selskapet har derfor lagt sjela si i å lage et produkt som skal dytte Bose ned fra tronen.

M3-utgaven av Sonys topputgave WH-1000X.

De siste årene har de derfor lansert flere generasjoner av WH-1000X - hodetelefoner som går direkte i strupen på Boses toppmodell QC35 på både pris, design og spesifikasjoner.

Men det gikk ikke helt som de hadde håpet. Første versjon ble omtalt som lovende, men hadde noen problemer. Andre generasjon (M2) nærmet derimot seg noe som Sony kunne være stolt av. De ble sidestilt med Bose.

Alle gode ting er tre

Men heller ikke dette var godt nok, og versjon 3 (M3) har nå kommet.

Og det er bare å slå det fast med en gang: Troneskiftet er et faktum.

Tradisjonelt har aktiv motlyd vært effektivt i lavfrekvente områder, men slitt mer jo høyere frekvensene er. Den nye M3-generasjonen har ganske enkelt den mest overbevisende aktive støyreduksjonen vi har testet så langt, og i direkte sammenligning er det ikke tvil om at M3 drar det lengste strået - særlig når man beveger seg litt oppover i frekvensområdet.

Vi har sett målinger som hevder nye M3 er opp mot 10 dB mer effektiv i støyreduksjonen enn forgjengeren, uten at vi har fått objektivt verifisert dette.

I kontormiljø fungerer hodetelefonene overraskende godt til å dempe stemmer - men skal du utelukke omgivelsene må musikken fortsatt på.

Det er fortsatt ikke slik at hodetelefonene klarer å eliminere snakking, men det er kanskje nettopp her hodetelefonene imponerer mest. Tidligere har det ikke vært unormalt at støydemping nærmest har forsterket stemmer ved å fjerne all annen støy, men sluppet gjennom selve snakkingen. M3 klarer derimot å legge et betydelig lokk også på stemmene.

Dette er spesielt imponerende med tanke på at hodetelefonene har overraskende lite passiv støydemping: Det å bare sette hodetelefonene på hodet, uten å skru de på, demper nesten ingenting.

Hodetelefonene gir deg 20-trinns kontroll over hvor mye støyreduksjon du ønsker - for hver av de fire forhåndsdefinerte modusene.

Fortsatt et kompromiss

At Sony nå håndterer aktiv støydemping bedre enn noen gang, betyr ikke at hodetelefonene på noen måte er perfekte - og det er Sony fullstendig klar over.

De har derfor innført en 20-trinns (!) justering på hvor hardt hodetelefonene skal jobbe med støydempingen. Og grovt sett er det slik at jo hardere støydempingen er, jo mer forvrengt blir lydbildet fra musikken du hører på. Det er ganske enkelt fordi hodetelefonene må bruke mer av sin kapasitet til å generere motlyd, ikke bare god lyd.

På nivå 20 blir det ganske tyst, men det blir også et veldig lukket lydbilde med voldsom overrepresentasjon av bass og hørbar egenstøy.

Hodetelefonene har bare to fysiske knapper: Av/på og justering av støydempingen.

Resultatet er at du i de fleste situasjoner bør lete etter det perfekte kompromiss mellom "tilstrekkelig, men ikke mer støyreduksjon enn nødvendig".

Dette forstår også Sony er litt urealistisk å justere hele tiden. Hodetelefonene forsøker derfor å forstå hva du driver med til enhver tid, for eksempel om du går, sitter stille eller er på offentlig transport - og automatisk tilby den beste innstillingen for hver situasjon.

Utendørs fungerer hodetelefonene smertefritt, og klarer å redusere støyen i selv heftig trafikkerte byområder.

Måten Sony gjør dette på er derimot hodetelefonenes aller dårligste egenskap: Her avbrytes det du høres på med helt meningsløse beskjeder om at den nettopp har endret modus.

Sony, automatikk skal bare virke, ikke gjøre noe ut av seg!

Behagelige - og enkle å bruke

Utover denne lille ulempen, fremstår Sonys nyeste som et veldig gjennomarbeidet produkt. De er for det første ekstremt behagelige å ha over ørene, og vekten er det ikke noe å si på.

De er også enkle å bruke. Etter at du har koblet de opp mot mobilen, kan du styre mye ved å bruke den trykkfølsomme høyreklokken. Sveiper du opp og ned, justerer du lydstyrken - og sveiper du frem og tilbake velger du sanger.

Hodetelefonene styres ved å stryke fingrene over denne trykkfølsomme platen. Den fugnerer også med hansker.

Du kan også fjernstyre Google Assistant med hodetelefonene for mer avansert stemmestyring - men dette fungerer best på Android-telefoner.

Den medfølgende appen er forholdsvis oversiktlig, og lar deg justere blant EQ-innstillinger, støyreduksjon og tilkoblingsmodus - men kommer neppe til å vinne noen priser for design.

Konklusjon

Sonys nye hodetelefoner er utvilsomt den nye kongen på haugen av støydemping, og gjør med det livet surt for Bose har hatt den tittelen i lang tid.

Det er dermed ikke sagt at WH-1000X M3 er det åpenbare valget for alle som er glad i musikk. Det er andre støydempende hodetelefoner som tilbyr en renere og bedre musikkopplevelse isolert sett - og som vil være bedre valg om hodetelefonene skal brukes til noe annet enn å aggressivt stenge ute støy på fly eller i bråkete byområder.

