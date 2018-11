Test: To uker med Apple iPhone Xs Max

Latterlig dyr - men også svært, svært god.

Det gode

En svært god skjerm



Kameraet har fått merkbare forbedringer



Større skjerm gir en bedre opplevelse



Skjermen er blant markedets aller beste



Mye bedre lyd



iOS begynner å bli veldig gjennomarbeidet



Face ID fungerer litt bedre enn før



Batteriet holder hele dagen ved aktiv bruk



Trådløs lading er praktisk, spesielt i bil og på kontor



Så rask at det ikke lenger er noe tema, noe som gir gode muligheter for spill og AR

Det dårlige

Oppleves ikke som en telefon som presser grensene

Ingen fingeravtrykkleser



For stort hakk i skjermen



Avrundede hjørner



Er ekstremt glatt og faller lett i bakken



Ingen minijack-utgang



Apple kaller dette for et rammeløst design, men som enhver kan se, så er det fortsatt et ramme rundt skjermen

Det grusomme

Prisen er vanskelig å svelge



Da Apple lanserte iPhone X for et år siden, var det én ting som var helt åpenbart: Telefonen burde vært større. Det lå i grunn i kortene at en større modell måtte komme. Og resultatet ble altså iPhone Xs Max.

Plus-navnet fra tidligere generasjoner er borte, ganske enkelt fordi den funksjonelt er identisk med lillebror iPhone Xs. Den eneste forskjellen er den fysiske størrelsen, skjermoppløsningen og størrelsen på batteriet.

På Plus-modellene var det en annen kameraløsning.

Så mye større er Max-varianten sammenlignet med vanlig utgave.

Elefanten i rommet

Før vi kommer til telefonen, så må vi omtale elefanten i rommet: Det ble mye oppstyr da det ble kjent at iPhone X kom til å få en startpris på nær 11.000 kroner da den ble lansert for et år siden. Den var da den klart dyreste telefonen du kunne få tak i.

Et år senere er startprisen på Max 12.690 kroner for utgaven med 64 GB lagringskapasitet. 64 GB er ganske enkelt for lite, og du må ta steget opp til 256 GB for å få den telefonen du faktisk vil ha, og den koster 14.490 kroner.

Skal du virkelig slå på stortromma med 512 GB lagring, koster den 16.790 kroner.

Prisene på Apples egen nettbutikk.

Det er ikke noe annet å si om dette enn at Apple her virkelig presser grensene. Det er nær umulig å argumentere for at den er verdt pengene. I stedet har telefonen blitt et luksusprodukt. Det er noe du tar deg råd til.

Det er likevel viktig å huske at det er svært mange som ikke betaler for sin egen telefon, eller som får telefoner sterkt subsidiert gjennom jobben. For disse er ikke prisen et stort argument inn i telefonvalg.

Sånn, da var det ute av verden.

iPhone XS Max ligger på toppen av henholdsvis iPhone X og iPhone Xr.

Ingen revolusjon, bare bedre

Undertegnede er en av de som aldri ble helt komfortabel med forgjengeren iPhone X. Ansiktsgjenkjenningen var god, men fortsatt langt dårligere enn den gamle fingeravtrykkleseren. Det handler ganske enkelt om at det i de aller fleste situasjoner tar lenger tid å låse opp telefonen.

Hakket i skjermen gjorde at det effektive skjermarealet var langt mindre enn på Plus-versjonen av forrige generasjon. Dessuten var telefonen litt for sensitiv i kantene, som gjorde at det å holde telefonen i hånda i seg selv lett kunne registreres som trykk på skjermen.

Særlig når man ser på video kunne det være mildt frustrende. Det at kantene er avrundet fjerner også noe areal, og dermed effektiv bruksplass. I praksis må du avskrive mesteparten av arealet i topp og bunn.

Face ID-sensoren, som består av 30.000 infrarøde lyspunkter lyser, opp i hakket på skjermen.

Med iPhone Xs Max er flere av disse irritasjonsmomentene redusert, men ikke fjernet. Ansiktsgjenkjenningen (Face ID) oppleves å treffe enda bedre og raskere på ansiktet enn tidligere, men fortsatt er det slik at du må vippe telefonen i retning ansiktet og sveipe opp før du får åpnet telefonen.

Konkurrentene ser ut til å ha fått på plass både ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykkleser. Det kunne Apple også gjort.

Det at skjermen er større enn tidligere, gjør at det er lettere å leve med hakket i skjermen. Det er også fysisk mer plass på hver side av hakket, siden selve hakket er identisk i bredden som på lillebror.

XS Max, X og XR

Når man ser at konkurrentene er i ferd med å krympe dette hakket vesentlig, er det igjen lett å tenke at Apple ikke har lagt seg i selen for å være innovative.

Heldigvis er telefonen er bedre på å ignorere utilsiktede trykk langs kanten.

Det vi derimot fortsatt irriterer oss grenseløst over, er hver gang noen omtaler telefonen som «rammeløs». Joda, telefonen har en mindre kant rundt skjermen enn tidligere versjoner - men enhver som ikke er blind ser at det fortsatt er en ramme rundt.

Jo Apple, det er en ramme her.

Større skjerm gjør alt bedre

Samtidig som Apple har gjort sitt for å redusere det negative med forrige generasjon telefoner, sørger Max-utgavens store skjerm for at brukeropplevelsen jevnt over blir bedre.

Apple har ikke benyttet mer skjermareal til å gjøre plass til flere i ikoner på skjermen, men alt annet blir enten større eller gir plass til mer informasjon. Det gjør det bedre å lese på nettsider, bedre å spille spill, bedre å ta bilder - bedre å se på bilder. Bedre å se på video. Alt blir bare bedre.

Størrelsesforskjellen på Max, XR og X er ikke veldig stor, men det oppleves sånn.

Det blir riktignok bittelitt vanskeligere å rekke opp med tommelen i øvre venstre hjørne, og telefonen stikker litt lenger ut av bukselomma, men det er en liten pris å betale.

Under hakket står det et-eller-annet.

Akkurat nå i lanseringsfasens ser det ut til å være litt småkrøll med enkelte apper og menyer, der noe informasjon kan havne under hakket i skjermen, men dette er barnesykdommer som alltid dukker opp når nye skjermformater lanseres.

Bedre kamera

På papiret har ikke Apple gjort veldig store endringer av kameraet sammenlignet med forgjengeren, og det er selvsagt det samme som sitter i lillebror Xs - og hovedkameraet er også identisk med det som sitter i budsjettutgaven Xr.

Endringene som derimot er gjort, er ganske betydningsfulle. Når de nye telefonene omtales, blir det gjerne lagt mye fokus på at du nå selv kan bestemme hvor uskarp bakgrunnen blir hvis du tar bilde med portrettmodus - men dette er en funksjon som må brukes med stor forsiktighet.

Dette er det samme bildet med forskjellig mengde uskarphet pålagt i ettertid. Legg merke til at kameraet ikke er helt sikker på hvordan det skal håndtere området under armen, og derfor behandler dette området helt annerledes enn resten av bakgrunnen. Legg også merke til at selve armen blir til dels visket ut.

Problemet er at selv om kameraet er forholdsvis god til å finne ut hva som er i fokus og hva som er bakgrunn, er den langt fra perfekt. Det gjør at detaljer som skulle vært i fokus blir uskarpe.

Portrettmodusen legger på kraftig uskarphet på ting som burde vært midt i fokus.

Skal du gjøre det perfekt, trenger du fortsatt Photoshop og en betydelig egeninnsats.

Vi er derimot langt mer imponert over hva Apple nå har fått til med sin oppgraderte HDR-funksjon - som tidligere omtalt i testen av iPhone XR. Det er nærmest trolldom hva kameraet tryller frem av bilder i områder med svært høy kontrast.

Selv om bildet er tatt med sola direkte mot, er ingen områder helt mørke og bare sola blir helt hvit.

Mye bedre lyd

En liten detalj som det ofte er lett å overse, er at på den nye generasjonen iPhone-modeller, har Apple gjort kvantesprang på lydkvaliteten når du spiller lyd fra høyttalerne. Lyden overrasker faktisk skikkelig.

Årsaken er at Apple har byttet ut høyttaleren som sitter på øversiden - den du normalt plasserer ved øret ditt når du snakker.

Apple har oppgradert den ene av to høyttalere, og ender med det opp med mye bedre lyd.

Den nye høyttaleren spiller vesentlig høyere enn forgjengeren, og skaper med det et langt bedre stereolydbilde enn forgjengeren. Mobilen spiller med mer overskudd, det er høyere og lydbildet bredere. Å si at telefonen nå erstatter en Bluetooth-høyttaler er kanskje å dra det langt, men det å se på video gir deg nå i alle fall en mye bedre lydopplevelse.

Har blitt det den burde vært fra starten

Etter å ha brukt iPhone XS Max knapt et par ukers tid, er det helt åpenbart at dette er telefonen vi hadde håpet Apple lanserte for to år siden. De fleste irritasjonsmomentene er borte og størrelsen har blitt hva telefonen fortjener.

Dette er ganske enkelt den beste telefonen Apple har laget.

Det er derimot ingen revolusjon. I daglig bruk er det lite som skiller den fra sin forgjenger.

Telefonen har raskere innmat, men det begynner å bli noen år siden ytelsen på en iPhone har betydd noe til hverdagsbruk. Ved side-ved-side-bruk, er det nesten umulig å se resultatene ved åpning og lukking av apper

Skjermen er fantastisk god, men det var forgjengeren også.

iOS 12 oppleves nær identisk som det er på enhver annen iPhone-enhet

Begge telefonene mangler minijack-utgang til hodetelefoner

Designet er for alle praktiske formål identisk - bortsett fra størrelsen til Max

Ser du på video i fullskjerm, forsvinner ting bak hakket i skjermen

Apple har fortsatt ikke støtte for minnekort





Bedre enn konkurrentene?

Så vil mange stille spørsmålet: Er den bedre enn konkurrenter som Samsung Note 9 eller nye Huawei Mate20 Pro?

Realiteten er at det er umulig å gjøre en direkte sammenligning som gir mening. Modellene representerer to vidt forskjellige retningsvalg. Apple løser ting annerledes enn i Android-verdenen - og det er også funksjonsforskjeller som slår i begge retninger.

Med iPhone XS Max kommer ikke Apple til å overbevise noen trofaste Android-brukere til å bytte økosystem. Men de har også sørget for at trofaste Apple-brukere heller ikke har noen gode grunner til å bytte vekk.

