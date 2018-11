Test: To uker med Apple Watch Series 4

For første gang har Apple gjort en større oppgradering av sin klokke.

Det gode

En svært god skjerm



Mye større skjerm enn tidligere



Klokken har blitt tynnere



God å bære på armen



Stemmestyring som fungerer ganske godt på norsk



Vanntett



Veldig mye bedre lyd



Gamle reimer fungerer selv om størrelsen er endret



Apple Pay fungerer utmerket - der hvor det søttes

Oppleves raskere enn før

Fungerer selvsagt strålende til notifikasjoner

Det dårlige

Altfor begrenset utvalg av apper



e-SIM er ikke på plass



Bruker ikke standardreimer



Lading fungerer ikke på vanlig ladeplater



Batterikapasiteten er ikke bedre enn den må være



Ikke like pen som analoge klokker



EKG-funksjon fungerer ikke

Skjermen må aktiveres hver gang du skal se på klokka

Sliter litt med å tolke aktivitet rett

Det grusomme

Mangel på fullverdig Spotify-støtte er et enormt savn (fjernkontroll-funksjon som ryktes er ikke det vi lengter etter)



Les også: Dette skjedde da vi gikk inn på butikken for å kjøpe en Rolex-klokke

Det var med stor ståhei at Apple lanserte sin opprinnelig Apple Watch. Smartklokker skulle være den nye store tech-revolusjonen.

Dessverre har klokkene i stor grad vært en løsning på et problem som ingen egentlig har klart å beskrive. Og uten et problem å løse, har klokkene heller ikke føltes spesielt nødvendige.

Test: Samsung Galaxy Watch - en genial idé ødelegges av én ting

Har slitt med å forsvare seg selv

Det er hevet over tvil at smartklokkene ikke har klart å konkurrere med vanlige klokker som et tilbehør. Som et smykke.

For ca 4500 kroner vet jeg om mange analoge klokker jeg heller har lyst på. Steinhart, Seiko, Orient, Certina, Citizen, Tissot, Parnis, Victorinox, Michael Kors, Invicta og Festina er alle produsenter som kan gi deg langt penere ur til samme eller lavere pris.

Apple Watch Series 4 i 44 mm-utgave, sammen med Series 3 i 42 mm-utgave.

For Apple ser det ut til å ha vært spesielt vanskelig. For der Samsung har en dullion forskjellige klokkedesign du kan velge mellom, har Apple bare en liten håndfull. Ingen av dem er spesielt pene.

Noe av årsaken er at Apple har valgt å gå for et rektangeldesign fremfor noe sirkulært. Da ofres utseende til fordel for økt skjermareal.

Er du opptatt av en treningsassistent er det flere produkter som er billigere og gjør en mer dedikert jobb. Utvalget av apper er også høyst begrenset. At Facebook og Google fortsatt ikke har en egen app sier sitt, men også dedikerte apper er av heller laber kvalitet.

Samsungs Galaxy Watch' beste funksjon er utvilsomt direkte Spotify-støtte uten å måtte gå gjennom mobilen.

Verre er det at Apple fortsatt ikke har fått på plass støtte for Spotify, noe som gjør at du ikke kan bruke klokken til trening fristilt fra telefonen. Eneste mulighet er å bruke Apples egen Music-tjeneste hvis du vil spille musikk. Funksjonsmessig ligger de ganske enkelt litt bak konkurrentene.

Test: Apple iPhone XR

Den første store oppgradering

Det var derimot med stort håp og forventninger vi så at Apple nå i 4. generasjon av klokken for første gang har gjort større designendringer på klokken.

Series 4 (t.h) har en skjerm som dekker vesentlig mer av skjermoverflaten - og er fysisk marginalt større.

For det første er både den store og lille utgaven av klokken fysisk litt større. Den gamle 38 mm-utgaven var ganske enkelt for liten til å oppleves som praktisk, og har blitt økt til 40 mm. Storebror på 42 mm har økt til 44 millimeter.

Dette har Apple fått til uten at den nye klokkene oppleves nevneverdig større på hånda - de bruker til og med de samme lenkene som tidligere. Der Samsungs store utgave ganske enkelt er for stor, virker ikke Apples største massiv på hånden.

Forskjellen i tykkelse er ikke veldig stor, men nok til at det merkes.

Litt av årsaken er trolig at klokken er merkbart tynnere, har litt mer avrundede hjørner - og det faktum at 2 mm ikke er spesielt mye.

Viktigere er det at selve OLED-skjermen har blitt strukket mye lenger ut mot kantene. Oppløsningen har økt fra 312x390 til 384x480 punkter. Det betyr at skjermarealet er rundt 30 prosent større.

Du har mye mer areal å leke deg med.

Det du ikke får

Ved lansering brukte Apple mye tid på å snakke om sin nye inkluderte EKG-måler (elektrokardiografi). Denne funksjonen er fortsatt ikke lansert - og rapportene er også at når den først kommer, så kommer den bare til USA.

Series 4 har fått en EKG-måler - men den fungerer foreløpig ikke.

Apple har heller ikke fått på plass et samarbeid med norske mobiloperatører for å støtte eSIM, selv om både dagens og forrige generasjons Watch ble levert i eSIM-utgaver som kan koble rett på mobilnettet.

Når det er sagt, så savner vi ikke eSIM på Watch, av den enkle grunn at klokken ikke har noen innebygde funksjoner av betydning som vi kunne tenke oss å bruke uten å ha mobilen i nærheten. Det er først hvis du kan streame musikk at eSIM virkelig blir interessant.

Per i dag er Apple Watch et tillegg til klokken. Ikke et frittstående produkt - selv om den både har integrert Wifi, GPS og Bluetooth.

Ingen revolusjon

Da vi første gangen så promobildene av den nye klokken, var vi overbevist om at dette var en klokke som ville oppleves helt annerledes enn forgjengeren.

Det er ikke tilfelle.

Den grunnleggende opplevelsen av Apple Watch Series 3 og 4 er nær identisk. Operativsystemet er likt, og funksjonsmessig er det veldig lite som skiller klokkene.

Apple snakker om at den har en fallfunksjon som automatisk ringer til nødnummeret, men denne har vi ikke klart å utløse med vilje. Om det betyr at den ikke virker, eller at klokken forstår at vi faktisk ikke har skadet oss, er vrient å si.

Oppleves likevel mye bedre

At klokken ikke har noen virkelige wow-funksjoner å skryte av, betyr derimot ikke at dette ikke er et solid skritt i rett retning.

For det første opplever vi den nye klokken som langt bedre for øyet enn sin forgjenger. Det er særlig det at den er tynnere som gjør den bedre å bære på armen, og det at skjermen nå strekker seg ut mot kantene, gir klokken et langt mer harmonisk preg.

Men det er det at skjermen er så mye større, som gjør nærmest alt mye bedre.

For det første er klokken vesentlig bedre å lese tekst på, og da især e-poster. Men skjermen begynner nå også å få en oppløsning der bilder begynner å gi mening. Du kan faktisk få med deg bildene som legges ved Messenger-meldinger eller ved varslinger som dukker opp.

Det blir også en ganske annen verden når du drar opp kartfunksjonen. Her utgjør 30 prosent mer areal veldig mye.

Klokken har dessuten blitt smartere til å selv forstå når noe skjer. Går du ut en tur, så spør den deg om du har satt igang en treningsøkt, fremfor at du selv må aktivere en sesjon.

Derimot er den fortsatt tidvis helt på bærtur på å registrere hva du faktisk driver med. Klokken har oppfordret oss til å reise oss når vi allerede er stående, hvorpå den litt senere gratulerer oss for å ha reist oss - uten å ha gjort det. Den har også gratulert oss med å komme i mål med bevegelse når vi sitter bak rattet i en bil.

En stor gratulasjon for at vi har reist oss opp - når vi er stående ved en hev/senk-pult.

Veldig, veldig mye bedre lyd

Det er likevel ikke på skjermen at den nye klokken skiller seg mest fra sin forgjenger: Lyden er i en totalt annen klasse enn tidligere.

Helt siden Apple lanserte Watch har det teknisk sett vært mulig å gjennomføre samtaler direkte på klokken med en høyttalerfunksjon. Kvaliteten på dette har derimot vært svært middelmådig.

Series 4 (t.h) har fått en mye bedre høyttaler enn forgjengeren, og flyttet mikrofonen over itl motsatt side.

Med den nye klokken har de gjort to endringer som til sammen utgjør en kjempeforskjell: Mikrofon og høyttaler er ikke lenger plassert side-om-side - og kvaliteten på høyttaleren er voldsomt mye bedre.

Resultatet er at du hører den du snakker med minst like godt som om du bruker høyttalerfunksjonen på mobilen din - og den du snakker med får høre deg med mindre forstyrrelser.

Å ha mulighet til å lese inn svar på tekstmeldinger på norsk er en stor fordel med Apple Watch sammenlignet med Galaxy Watch.

Stemmestyring som fungerer-ish

Da vi testet Samsungs nye smartklokke, gjorde vi et nummer ut av at stemmestyringen på klokken er fraværede. De har Bixby på engelsk, men det er ganske enkelt ikke godt for noe annet enn å søke på sanger på Spotify.

Siri er forholdsvis god på å gjenkjenne hva du sier til klokken - selv om det blir litt snodige tolkninger innimellom.

Med Apple får du Siri, med de styrker og svakheter den tjenesten har. Det som derimot er klart er at tjenesten har blitt milevis mye bedre enn den var en gang i tiden, og du kan nå sende forholdsvis kompliserte meldinger på norsk.

Her har vi bedt Siri sette alarmen til "klokken null-syv" - og hun velger å sette den til klokken 19 på kvelden.

En mangel på strøm

En av Apples Watch største svakheter er uansett at batterikapasiteten ikke er god nok, og Apple har vært nødt til å gjøre smertelige kompromisser.

Klokken holder enkelt gjennom en dag, og om du ikke bruker den for aktivt, holder den også to dager - selv om Apple bare oppgir 18 timer.

Det store irritasjonsmomentet er at for å holde lengst mulig, skrur skjermen seg av så raskt som overhodet mulig når den mener at du ikke lenger har behov for å se på klokken.

Det holder ofte ikke å kaste et blikk ned på klokka for å se hvor mye klokka er. Det er en av Apple Watchs største svakheter.

Resultatet er at du alltid går rundt med en svart klump på hånda, og at det ikke er nok å slenge et blikk ned på armen for å se hvor mye klokka er. I stedet må du aktivt gjøre noe for å vekke klokken fra dvalen, enten trykke på den eller markant vri på armen.

Halve poenget med OLED-skjermteknologi er at det skal bruke lite strøm og at du bare kan bruke deler av skjermen - slik Samsung blant annet gjør på sine telefoner. Det forbauser oss at Apple ikke har introdusert en funksjon som gjør at du alltid kan se hvor mye klokka er - som for eksempel på nye Galaxy Watch, der skjermen alltid står på, men havner i en sparemodus med færre detaljer.

Konklusjon

Etter å ha brukt klokken i et par ukers tid, er det ingen tvil om at Apples fjerde forsøk på å lage en smartklokke er veldig mye bedre enn tidligere forsøk. Designendringene har vært etterlengtet og gir definitivt en bedre opplevelse på nær sagt alle måter.

Tilsynelatende har ingen av forbedringene gått på bekostning av noe. Det er to skritt frem, ingen tilbake.

Det er likevel åpenbart at Apple Watch er et produkt som består av en serie smertefulle kompromisser. Listen over ting vi skulle ønske var bedre er lang.

Det største problemet, utover evne til å stå på egne bein, er likevel at klokken i liten grad tilbyr noe mer enn hva en iPhone tilbyr. Klokken er brilliant på å levere notifikasjoner og gir deg en rask måte å svare på meldinger på, men de dagene jeg har valgt en annen klokke, føler jeg ikke at jeg har gått glipp av noe.

Jeg ønsker å bli hektet på en smartklokke, men ingen produsenter har så langt helt klart å knekke koden.

Test: To uker med Apple iPhone Xs Max

Mest sett siste uken