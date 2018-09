Test: To uker med Samsung Note 9

Samsung har ikke fulgt med i utviklingen. Derfor elsker vi denne mobilen.

Alt fungerer sånn du håper og forventer. Et totalt fravær av irritasjon.

Det er slik vi har lyst til å oppsummere vår testperiode med Samsungs nye flaggskip Note 9.

Som en totalpakke er det den mest attraktive Android-telefonen vi har brukt noen gang.

Har ikke gjort alle tabbene

At dette skulle være konklusjonen, skulle man kanskje ikke tro da Samsung avdekket Note 9. Det gjorde de nemlig med et så stort fravær av nyheter, at lanseringen av mange ble oversett. Ble den omtalt, var det med et lite sukk om at Samsung hadde lansert en ny penn.

Men etter å ha brukt telefonen en stund, er det åpenbart at Samsung har har satset på det som fungerer - ikke de irriterende tingene andre gjør.

Ved å ikke følge etter trendene i markedet, har Samsung ikke gjort en del tabber:

De har ikke fjernet minijack-utgangen, slik at du faktisk kan bruke hodetelefonene du ønsker, fremfor å kjøpe dyre, nye som du egentlig ikke trenger.

De har ikke falt for fristelsen med å lage en skjerm som går så langt ut i hjørnene at de må ødelegge deler av skjermen med et hakk.

De har ikke fjernet fingeravtrykkleseren, men i stedet forbedret plasseringen av den

De har forbedret ansiktsgjenkjenningen. Den er ikke like god som Apples, og fingeravtrykkleseren er ikke like god som hos Huawai - men sammen fungerer de bedre enn hos konkurrentene.

De behandler ikke hurtiglading som ekstrautstyr

Minnekortleser er ikke fjernet når det har blitt mer lagringsplass

Fingeravtrykkleseren er tilbake der den skal være.

Det de derimot har gjort er å ta en telefon som markedet har likt, og gjort den litt bedre. Og raskere.

De har gjort det mulig å koble en mobiltelefon til en stor TV med HDMI-kabel, og gi deg ren nettbrettopplevelse.

De har oppgradert pennen på telefonen til den utvilsomt beste digitale skriveopplevelsen vi har testet. Og gjort slik at den kan fungere som for eksempel fjernutløser for selfie-kamera eller til å hoppe videre i PowerPoint-presentasjoner.

Så hva er det som ikke fungerer?

Note 9 er riktignok ikke feilfri. De største skavankene til telefonen stammer fra at Samsung ikke stoler på Google. Det fremstår som om koreanerne tror at de kan bli uvenner med amerikanerne når som helst, og at de trenger noe å falle tilbake på når det skjer.

Derfor er telefonen fortsatt utstyrt med den helt overflødige nettleseren «Samsung Internet». Og de har utviklet sin egen stemmestyringsassistent kalt Bixby som fortsatt ikke er på norsk, og som ikke fungerer i nærheten av like godt som Googles eget system.

Bloatware kalles gjerne slik.

Heldigvis kan du helt fint slippe å bruke begge deler.

Det er også merkelig at Samsung har valgt å selge telefonen med det gamle operativsystemet Android Oreo, når den nye utgaven Android Pie er levert. Med Samsungs egen twist på brukergrensesnittet er det derimot tvilsomt at du vil savne det spesielt mye. Men at Samsung ikke er en pådriver for det nyeste fra Google er ganske åpenbart.

Note 9 er en stor telefon, men ikke så stor at den blir ubehagelig - og den har en skjerm som overgår det meste annet på markedet. Det er en ganske viktig del av en mobil.

Fabelaktig skjerm, godt batterilevetid

Det vi sitter igjen med er en lynrask telefon med kanskje den beste skjermen på markedet. Fargene er ganske enkelt fenomenalt gode, og skjermen er en nytelse å bruke.

Batterikapasiteten er bedre enn før, og litt avhengig av hvor storbruker du faktisk er, så holder telefonen gjennom dagen.

Kameraet skal vi ikke bruke mye tid på, siden det er det samme systemet som sitter i Galaxy S9+. Vi bruker ikke tid på det fordi det veldokumentert gir deg noen av de beste mobilbildene på markedet.

Bevegelse er ofte mobilkameraenes store skrekk. Note 9 klarer seg helt fint.

Som en liten bonus har Samsung skapt et forholdsvis brukervennlig system som klarer å utnytte «supersaktefilm»-funksjonen. Denne lar deg ta opp 0,4 sekunder med 960 fps - 38 ganger så raskt som vanlige video.

Utfordringen med så korte sekvenser så er det helt avgjørende å treffer helt nøyaktig, ellers mister du det du forsøker å fange i sakte film. Samsungs løsning baserer seg på at den automatisk gjenkjenner når det skjer noe - og det fungerer.

Under har vi filmet en magnet som løftes:

Som et nettbrett

En av de store fordelene med Note 9 er at den kan kobles rett til en TV med en HDMI-kabel. Gjør du dette, omdanner du i praksis telefonen til et nettbrett på en stor skjerm.

Selve mobilen bruker du da enten som tegnebrett, eller som en musepeker - mens pennen blir fjernkontrollen.

Vi har fått demonstrert telefonen som et nettbrett tilkoblet TV, og dette fungerer tilsynelatende godt. Overgangen du trenger for dette følger dessverre ikke med mobilen, og vi har derfor ikke fått testet det inngående på egenhånd.

Ubehagelig dyr

Om det er noe som vi virkelig skal trekke ned for, er det at den utgaven du har lyst på - den med 512 GB innebygget lagring - koster rundt 11.500 kroner. Det er mye penger for en mobil.

Til sammenligning koster flaggskipet til Huawei - P20 Pro - like over 7000 kroner.

