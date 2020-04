Testet korona-vaksine: - Våknet opp til en melding om at jeg var død

- De sprer skremselspropaganda og desinformasjon. Dette er farlig, sier Frps helsepolitiske talsperson.

Storbritannia startet torsdag forrige uke utprøvinger på mennesker av en vaksinekandidat til koronaviruset.

Mikrobiolog Elisa Granato er én av to forsøkskandidater som lot seg frivillig bli injisert med vaksinekandidaten som utvikles av forskere på Universitetet i Oxford.

En falsk nyhetsartikkel som sirkulerte på sosiale medier, hevdet Granato hadde dødd som følge av komplikasjoner etter å ha testet vaksinekandidaten, melder Reuters.

«Ingenting som å våkne opp til en falsk artikkel om sitt eget dødsfall. Jeg har det bra, alle sammen,» skrev Granato på sin Twitter-konto før hun valgte å gjøre den privat, skriver The Guardian.

- Fullstendig usant

Den falske nyheten førte til at det britiske helsedepartementet måtte rykke ut med en melding på Twitter for å tilbakevise påstandene søndag ettermiddag. «Nyheter som sirkulerer på sosiale medier, om at den første frivillige i en vaksineutprøving i Storbritannia er død, er fullstendig usant,» lyder meldingen.

Den falske artikkelen hadde følgende tittel: «Første frivillig i Storbritannias utprøving av koronavirusvaksine, Elisa Granato, døde.»

Det er ikke offentlig kjent hvem som står bak den falske nyhetsartikkelen som meldte om det falske dødsfallet.

En tidligere undersøkelse har vist at også nordmenn i stort omfang blir eksponert for desinformasjon på sosiale medier om koronapandemien.

FALSKE NYHETER: Faksimile av den falske nyhetsartikkelen som omtalte det falske dødsfallet. Foto: Faksimile

- Skremsel og desinformasjon

Det er ikke et ukjent fenomen at vaksinemotstandere sprer skremsel om vaksiner. Helsepolitisk talsperson for Frp, Åshild Bruun-Gundersen, sier det er mye falsk informasjon om korona og vaksine som spres av såkalte vaksinemotstandere på sosiale medier.

Stortingsrepresentanten skrev nylig en kronikk om viktigheten av vaksinering, både av hensyn til seg selv og andre. Hun skrev i kronikken at koronapandemien er en «øyeåpner for den farligste sykdommen av dem alle - vaksinemotstanden».

Bruun-Gundersen fikk flere kraftige reaksjoner på kronikken.

- Reaksjonene har hovedsakelig kommet fra dem som er prinsipielt motstandere av vaksiner. De har et uforklarlig behov for å spre falske nyheter og desinformasjon om vaksiner for å øke oppslutningen av vaksinemotstandere. Dette er farlig, sier Bruun-Gundersen til Nettavisen.

- Den store majoriteten i Norge er enige om at vaksine er noe positivt. Men det finnes en liten gruppering som sprer skremselspropaganda og desinformasjon om at vaksine er farlig, sier hun.

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen. Foto: (NTB scanpix)



- Verdens helseorganisasjon (WHO) har kartlagt spredningen av desinformasjon fra vaksinemotstandere i flere år. Denne desinformasjonen fører til at utbredelsen av dødelige, smittsomme sykdommer øker i både USA og Europa. Også i Norge. Det er utrolig viktig at folk er bevisste på at vaksiner kan redde liv og stoppe pandemier av alvorlige sykdommer, sier Bruun-Gundersen.

WHO trakk fram vaksinemotstand som én av verdens ti største helsetrusler i fjor.

- Når det gjelder informasjon om vaksine, er det bare fagmyndighetene man skal lytte til. Man kan lese seg opp på fakta om vaksiner og hvilke bivirkninger de eventuelt har, sier hun.



Bruun-Gundersen fikk selv påvist koronaviruset i forrige måned. Hun hadde et mildt sykdomsforløp og er nå helt frisk.

- Vaksinemotstandere må begynne å ta innover seg hva alternativet til vaksiner er. Jeg håper virkelig noen lykkes med å lage en effektiv vaksine mot korona, sånn at vi alle kan få samfunnet og hverdagen tilbake, sier hun.

- Ikke all informasjon er til å stole på

En undersøkelse utført av Medietilsynet i forrige måned, viste at nesten fem av ti nordmenn hadde støtt på falske korona-nyheter i løpet av den første uken med de nasjonale tiltakene. Fire av seks hadde sett de falske nyhetene på sosiale medier.

- Det oppstår et enormt informasjonsbehov under en slik krise, men dessverre er ikke all informasjon til å stole på. Derfor er det viktig å sjekke kildene, gå til offisielle nettsider og lese redaktørstyrte medier, sa direktør Mari Velsand i Medietilsynet da undersøkelsen kom ut.

- Sosiale medier er viktige kanaler for å holde kontakt med venner og familie nå når vi i stor grad må holde oss hjemme. Samtidig ser vi at falske, nyhetslignende saker relatert til korona-situasjonen sprer seg raskt i sosiale medier. Det er avgjørende å klare å skille rett fra galt når det gjelder informasjon om koronaviruset og myndighetenes tiltak, og da trenger folk kunnskap om hva de skal se etter, sa Velsand.

Medietilsynet har i samarbeid med Faktisk og Landslaget for lokalaviser (LLA) lansert en informasjonskampanje om hvordan man kan avdekke falske nyheter.

Et utdrag fra kontoen til en Facebook-bruker som forsøkte å dele den falske nyheten. Personen tror tilsynelatende fortsatt at Elisa Granato er død, til tross for at den falske historien blir tilbakevist av Granato selv.

Hevder vaksine er klar til høsten

En vaksine for kornaviruset anses av mange eksperter og fagmyndigheter som en endelig løsning på koronapandemien som herjer i verden. Enkelte anslag tilsier at det kan ta alt fra ett til to år før en vaksine er på plass og tilgjengelig for allmennheten.

The Oxford Vaccine Group, som allerede har startet vaksineutprøving på mennesker, håper imidlertid at de vil ha minst en million vaksinedoser klare til bruk allerede i september.

Cepi, som er den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier, kunne mandag opplyse at de har håp om å få ferdigstilt en korona-vaksinen innen utgangen av året.

- Er vi riktig heldige og alt går som det skal, og med støtte fra legemiddelindustrien, som vi nå ser at vi får, har vi et lite håp om at vi skal være i gang før slutten av året, sier visedirektør Frederik Kristensen i Cepi til NTB.