Thailand kan komme til å tape over 90 millioner kroner på grunn av Wuhan-viruset

Turismen til Thailand fra Kina vil synke med 80–85 prosent som følge av Wuhan-viruset. Thailandske myndigheter anslår at de vil tape 90 millioner kroner.

Turisme utgjør over 10 prosent av økonomien til Thailand. I februar er det ventet at antallet kinesiske turister som kommer til landet, vil synke fra 30.000 besøkende daglig til rundt 3.000.

Med forbehold om at det er usikkert hvor lang tid det tar før smittefaren blir håndtert, sier turismeminister Pipat Ratchakitprakarn at thailandske myndigheter anslår at landet vil tape rundt 300 milliarder baht. Det tilsvarer rundt 90 millioner norske kroner.

