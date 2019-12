Thailands «Jack the Ripper» pågrepet etter nytt drap

Kongen benådet den domfelte seriemorderen i våres. I helgen ble en kvinne mishandlet og kvalt til døde.

En seriemorder, som har fått tilnavnet «Thailands Jack the Ripper» i thailandske medier, er tidligere dømt til livstid i fengsel for fem seksualiserte drap. Somkid Pumpuang ble imidlertid benådet av den thailandske kongen i mai måned.

Les også: Nordmenn i Thailand har fått redusert kjøpekraften kraftig

Thailandsk politi igangsatte en storstilt jakt på 55-åringen, etter at han knyttes til et nytt seksualisert drap.

Pumpuang er mistenkt for å ha drept en 51 år gammel hotellrenholder som han traff gjennom Facebook, skriver The Bangkok Post.

Kvinnen, som ble drept ved kvelning, ble funnet drept i sitt hjem i provinsen Khon Kaen i nordøstlige Thailand.

Kvinnen var bundet rundt ankler og hender, og det var tydelig tegn på at hun var slått i ansiktet. Politiet fant også en elektrisk kabel rundt halsen til offeret.

Les også: Drapssiktet nordmann har rømt fra Thailand

Anses som farlig

Politiet i Thailand utstedte en etterlysning med bilde av den tidligere domfelte seriemorderen tirsdag denne uken, og advarte om at den mistenkte var farlig, skriver den thailandske engelskspråklige avisen Khaosod.

- Vi tror den mistenkte er på rømmen til fots. Vi råder innbyggerne til å være årvåkne og utvise forsiktighet når de plukker opp haikere, sa politisjef Puttipong Musikul i Khon Kaen-provinsen tidligere denne uken.

Politiet utlovet en dusør på 50.000 bath for informasjon som kunne føre til en pågripelse, som utgjør snaut 15.000 kroner.

Grensepolitiet ble også varslet, i tilfelle den mistenkte forsøkte å flykte over grensen til nabolandet Laos. Onsdag ble seriemorderen pågrepet på en togstasjon i Nakhon Ratchasima-provinsen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Løslatt på grunn av god oppførsel

Pumpuang ble dømt til døden for drapet på fem kvinner i 2005. Alle ofrene var prostituerte, og ble drept enten ved kvelning eller drukning. Dommen ble senere omgjort til livstid i fengsel i 2012. Pumpuang fikk en kongelig benådning etter å ha sonet 14 år av livstidsdommen på grunn av god oppførsel.

- Familien min og jeg er alle triste over det som har skjedd. Men det verste er at rettssystemet så enkelt kunne slippe ondskapen løs. Myndighetene bør være mer forsiktige, sier drapsofferets søster til avisen Khaosod.

Formelt er det den thailandske kongen som signerer benådningen, men beslutningen blir i realiteten tatt av fengselsmyndigheter, skriver thailandske medier.

Overfylte fengsler

Thailandske fengsler anses å være blant de verste i verden, og er kjent for å være overfylt av fanger. Fengselsmyndighetene innrømmer at underkapasitet medfører press om å løslate fanger som kan være aktuelle for en benådning, skriver avisen Khaosod.

Den mistenkte seriemorderen skal ha bodd i huset til offeret i rundt to uker, og politiet har gjort funn av den mistenktes klær, fingeravtrykk og telefon på åstedet.

Naboer forteller at de hørte krangling på søndag.

- Bevisene og den kriminelle adferden viser tydelig tegn på at drapsmannen er Somkid Pumpuang, som drepte fem kvinner og ble fengslet for over et tiår siden, sier politietterforsker Khajonvit Wongrat til Bangkok Post.

- Det er gjort store framskritt i etterforskningen, og vi er sikre på at det vil skje en pågripelse innen kort tid, sa politietterforskeren dagen før seriemorderen ble pågrepet.

Seriemorderen Somkid Pumpuang ble etterlyst med navn og bilde denne uken. Det førte til en pågripelse onsdag. Foto: Handout (AFP)





Les også UD har offisielt reiseråd til nordmenn for 46 land





Nordmenn på juleferie i Thailand

Thailand og Kanariøyene er i 2019 blant de mest populære destinasjonene for nordmenn som ønsker å feire julen i varmere strøk, skriver Dinside, som henviser til reiselivsundersøkelser utført av Ving og Virke Reiseliv.

«De fleste reiser til utlandet går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan reisende bli utsatt for vold og annen kriminalitet. Kriminalitet rettet mot utenlandske turister i Thailand er ikke veldig utbredt, men man bør passe godt på verdisaker,» skriver Utenriksdepartementet om reiseinformasjon for Thailand.