Thailandske protestledere siktes for kritikk av kongehuset

Thailandske myndigheter strammer til mot de store demonstrasjonene i landet. Tolv protestledere siktes for brudd på en streng lov mot kritikk av kongehuset.

Meldingene om siktelsene kommer før det er ventet en ny stor demonstrasjon i hovedstaden Bangkok onsdag 25 november.

Loven er en av verdens strengeste i sitt slag og innebærer at personer som kritiserer eller krenker kongefamilien, kan dømmes til 15 års fengsel for hvert tiltalepunkt.

Et krav i demonstrasjonene, som ledes av studenter, er at statsminister Prayut Chan-o-cha og hans regjering går av, at grunnloven skrives om og at det gjennomføres en reform av kongehuset.

Loven er kontroversiell fordi hvem som helst – ikke bare kongelige eller myndighetene – kan anmelde brudd på loven, som har ført til at den tidligere har blitt misbrukt i politisk øyemed.

Den har ikke blitt brukt de siste tre årene, fordi kong Maha Vajiralongkorn har informert regjeringen om at han ikke ønsket å se den bli tatt i bruk.

Grunnet stort politioppbud, soldater og mulige motdemonstranter, har demonstrasjonen onsdag i siste liten blitt flyttet fra plassen foran Crown Property Bureau (CPB) til gaten foran hovedkontoret til storbanken Siam Commercial Bank (SCB). Kongen er en av bankens største aksjonærer.

Kongen har i tillegg full kontroll over Crown Property Bureau, som ifølge estimater besitter eiendeler (hovedsaklig bygninger, eiendom og aksjer) til en verdi på mellom 370 og 600 milliarder norske kroner.

