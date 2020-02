The Guardian: Donald Trump lovet Julian Assange benådning - på én betingelse

USAs president skal ha tilbudt WikiLeaks-grunnleggeren en vei ut, hvis han oppfylte et krav.

Det kom frem i et rettsmøte i Westminster Magistrates' Court i London, uken før Assange skal ut i en rettssak for å hindre å bli utlevert til USA, skriver The Guardian.

Edward Fitzgerald QC, som er Assange sin saksfører, henviste til bevis som påsto at den tidligere republikanske kongressmannen, Dana Rohrabacher, hadde besøkt 48-åringen da han søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London i 2017.

Saksføreren la frem en uttalelse fra Assange's advokat Jennifer Robinson, hvor ordlyden var som følger: «Herr Rohrabacher dro for å møte Assange, og fortelle ham at han var der på instruks fra president Trump. Han var villig til å gi Assange en benådning eller en annen utvei, hvis herr Assange sa at Russland ikke hadde noe å gjøre med e-postlekkasjene fra Demokratene», skriver The Guardian.

Sorenskriver Vanessa Baraitser sa at bevisene kan anses som troverdige.

E-postene som ødela for Hillary Clinton

Store mengder dokumenter ble stjålet fra Demokratenes epostservere under den amerikanske valgkampen i 2016. Disse ble senere lekket av WikiLeaks, og ble en pinlig affære for Demokratene og deres kandidat Hillary Clinton.

Amerikanske etterretningstjenester mente at Russland sto bak innbruddet, og at det var ledd i Russlands kampanje for å påvirke det amerikanske valget i Trumps favør.

175 år i fengsel

I USA er australieren siktet på 18 punkter og kan få opptil 175 år i fengsel, hvis han blir funnet skyldig. Han beskyldes for å ha jobbet tett med den tidligere analytikeren Chelsea Manning, som i 2010 lekket militære og diplomatiske hemmeligheter til WikiLeaks i form av rundt 700.000 dokumenter.

Rettssaken i London starter førstkommende mandag, og ifølge The Guardian kommer ikke dommen før om flere måneder. Avisen skriver også at dommen med stor sannsynlighet vil bli anket, uansett hvem som blir den tapende part.