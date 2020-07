The Lincoln Project - slik angripes Trump av sine egne

Donald Trump må ikke bare slå utfordrer Joe Biden 3. november. Han må også kjempe mot pengesterke, konservative motstandere.

OSLO (Nettavisen): Republikanere som ikke ønsker å se USAs president Donald Trump gjenvalgt 3. november, har gått sammen om kampanjen The Lincoln Project. Fra april til juni i år klarte kampanjen å samle inn 16,8 millioner dollar (153 millioner norske kroner), meldte nettstedet Vox tidligere denne måneden.

Mye av pengene er brukt på sosiale medier-kampanjer.

Se en av The Lincoln Project-videoene her:

Satire som våpen

I en rekke videoer angripes Trump for å splitte nasjonen, svikte i krisehåndteringen av koronapandemien - og for regelrett å dumme seg ut.

I en av de siste videoene blir et Fox News-innslag der journalistveteranen Chris Wallace intervjuer Trump gjort om til en Seinfeld-lignende satire. Videoen, som ble publisert for fem dager siden og per nå har 2,1 millioner visninger, viser Trumps reaksjoner konfrontert med meningsmålinger som viser klar ledelse til utfordreren, demokraten Joe Biden.

- Jeg taper ikke

Trump selv synes ikke å la seg skremme av meningsmåler som antyder at han har mye å hente igjen før valgdagen.

- Jeg taper ikke, for det der er falske målinger. De var falske i 2016 og nå er de enda mer falske, sa presidenten til Fox News forrige helg, ifølge NTB.

Under presidentvalgkampen i 2016 var det flere meningsmålinger som bommet grovt da de ikke klarte å fange opp hvor mye vind i seilene Trump-kampanjen faktisk hadde.

Daybreak-målingen fra University of Southern California, som Los Angeles Times publiserte, var en av dem som skilte seg ut fra mange andre målinger den gangen. Den hadde stort sett Trump i tet. Selv om valget i 2016 endte med flest stemmer til Demokratenes Hillary Clinton, var det Trump som fikk flest valgmannsstemmer og dermed sikret seg plassen i Det hvite hus.

Super PAC

The Lincoln Project er en såkalt Super PAC, en politisk handlingskomite som samler inn penger for å kjempe for eller imot en av toppkandidatene i presidentvalget. En gruppe konservative motstandere står bak initiativet, og støtet settes inn for å bekjempe gjenvalg av Trump og senatorer som støtter ham i et utvalg delstater som kan være på vippen.

Ektefellen til Trump-rådgiver står bak

En av grunnleggerne av The Lincoln Project er George Conway, ektemannen til Trump-rådgiver Kellyanne Conway. Sistnevnte er fortsatt rådgiver for Trump. Hun var en periode Trumps pressesekretær i Det hvite hus og huskes blant annet for sitt forsvar av Trump i striden om hvem som hadde flest tilskuere da han ble tatt i ed som president, der Conway introduserte begrepet «alternative fakta» i et intervju med NBC.