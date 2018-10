The Times henger ut Norge for «crazy British rail model»

Storavisen The Times sparer ikke på kruttet.

Det britiske jernbaneselskapet Go-Ahead vant nylig kontrakten om å kjøre Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

I Storbritannia havnet Go-Ahead nylig helt i bunnsjiktet i en stor passasjerundersøkelse. Nå reagerer britiske The Times med undring over togavtalen. På torsdag, dagen etter at nyheten sprakk, skriver avisens økonomiredaktør Robert Lea, en harselerende kommentar.

Faksimile av Robert Leas kommentar, Times 18.10.2018.

–Privatiseringen av jernbanen i Norge har startet, og det starter med vårt eget Go-Ahead. Denne nyheten kan beskrives på to måter.

– Den norske regjeringen liker den gale britiske jernbanemodellen så mye, at de til og med kan tilgi Go-Ahead sin forvaltning av den overfylte Thameslink Southern-banen. (Opererer over mange byer i England).

Dette høres kanskje ikke så ille ut, men Lea gir seg ikke der.

– Det kan også tolkes som at Go-Ahead nå tror at det britiske jernbanemarkedet er så dysfunksjonelt, og at utsiktene her er så dårlige, at de er klare til å dra så langt som til Oslo for å starte noe nytt, skriver Lea i sin kommentar i The Times.

Her hjemme har også SV-leder Audun Lysbakken fått med seg kommentaren i The Times, og partilederen har luftet sin klare mening på Twitter.

