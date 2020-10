The ways Norway sees Lalia Anita Bertheussen

Vi trenger ikke ha noen illusjoner lenger. Hver gang vi tror vi gjør noe privat, så er det ikke det. Det spores, det lagres, og kan hentes fram når myndighetene ønsker det, skriver regissør Per-Olav Sørensen.

Av Per-Olav Sørensen, tidligere journalist, nå regissør, manusforfatter og produsent.

Tusen hjertelig takk Laila Anita Bertheussen. Du er blitt et lys levende eksempel på nøyaktig det teaterforestillingen «Ways of Seeing» satte søkelyset på. Storebror Norge ser deg hele tiden. PST vet når du legger deg og når du slipper ut katten.

Da regissør Pia Maria Roll og hennes team lagde «Ways of Seeing» var et av hovedelementene i forestillingen å synliggjøre hvem som legger premissene for innvandring og overvåkning i Norge? Hvordan lever de, hvor kommer de fra, og hvilke meningsfeller kommuniserer de med.

På scenen i teaterstykket «Ways of Seeing» sto høyesterettsdommer Ketil Lund og spilte seg selv. Lund er tidligere høyesterettsdommer, og formann i Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester som i 1996 leverte rapporten om ulovlig overvåking, også kalt «Lund-rapporten».

- PST vet alt om alle de gidder å vite noe om. Absolutt alt, skriver Per-Olav Sørensen. Foto: Privat

Rapporten viste til omfattende observasjon av politiske grupperinger, hovedsakelig kommunister og sosialister, gjennomført av Overvåkningspolitiet på ordre fra Norges regjering. Fordi Lund rapporten kunne tolkes slik at Norges hemmelige tjenester i flere tilfeller brøt med Menneskerettighetene, ble PST i en årrekke lammet av «redsel for å gjøre feil», ifølge tidligere PST-sjef Janne Kristiansen.

Ja, selv tidligere statsminister Kåre Willoch gikk i 2011 langt i å antyde at Lund-rapporten fra 1996 var delvis skyld i terrorhandlingene 22. juli i 2011. Lund-rapporten vingeklippet de hemmelige tjenestene, mente Willoch, terrorhandlingen mot regjeringsbygget og massakren på Utøya kunne vært unngått. Det er en sterk påstand. Men kombinasjonen av terrorangrepet i New York 9. september i 2001, krigen mot terror og terrorhandlingene her hjemme 22. juli i 2011, endret overvåkningsklimaet totalt. Individets rettigheter ble radert ut til fordel for statens sikkerhet.

Med dette bakteppet og i denne historiske konteksten prøver «Ways of seeing» å synliggjøre at overvåkningen egentlig er blitt verre siden Lund-rapporten kom ut i 1996. Norske sosialister og kommunister er bare byttet ut med muslimer og mistenkelige innvandrere. Så for å sette dette på spissen filmet stykkets skuespillere Hanan Benammar og Sara Baban daværende justisminister Tor Mikkel Waras hus. De filmet også tidligere Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjeddes hus trodde de, men der bommet de på adressen.

Overvåkning var ikke teatergruppens sterkeste side. Men regigrepet var tydelig nok, overvåk dem man selv mener seg overvåket av.

Da Laila Anita Bertheussen skrev sin berømte kronikk i VG 1. desember 2018, vant hun manges sympati fordi hun forsvarte sin rett til privatliv. Hun ville ha seg frabedt teatergrupper snikene i buskene. Det er forståelig. Men sammenlignet med hva PST ruller opp om henne nå, blir frykten for den frie teatergruppen i buskene en dårlig vits. Det er instansene tidligere underlagt hennes ektemann hun bør være redd for.

Bertheussens mann Tor Mikkel Wara var altså øverste sjef for dem som nå dissekerer Bertheussens liv. Og hennes venninne Ingvil Smines Tybring-Gjedde skulle som minister ivareta Norges sikkerhet, vitale nasjonale sikkerhetsinteresser og den enkeltes rettssikkerhet.

Rettssikkerhet? Har du egentlig det, Laila Anita Bertheussen? I løpet av rettssaken som nå pågår har vi fått vite at PST vet når du åpner og lukker ytterdøren. Når du shopper i Sverige. Når du betaler kontant eller med kort. Når du setter seg i bilen. Hvor langt du kjører. Når du stanser. Hvor lenge du sitter i bilen før du går ut av den. Når du er på nett. Hva du søker etter på nett. Hvor lenge du er på nettsidene. Hvem du chatter med i en lukket privat gruppe. Hva du chatter med venner om. Når du tekster. Hva du tekster. Når du ringer. Når du beveger deg i eget hus, og ikke minst … den utrolige detaljen … hvor mange skritt du går inne i huset ditt.

Og for å gni det inn, offentliggjøres alle disse detaljene i alle nyhetskanaler og hos Storebrors Storebror, SoMe.

Er det virkelig slik vi vil ha det? Vil du virkelig ha det slik, Laila Anita Bertheussen? Eller synes du at institusjonene tidligere ledet av din mann og din venninne kanskje går litt langt? Hvor går grensene for overvåkning av deg som individ? Når er nok egentlig nok?

For Laila Anita Bertheussen er ikke enslig innvandrer fra Syria. Laila Anita er gift med en betrodd norsk eks-minister. Laila-Anita har åpnet PC-en og søkt på «printer» og ikke «jihad». Laila-Anita har vært i Strømstad og ikke i Damaskus. Laila Anitas venninne er minister, ikke eks-soldat fra Irak. Laila Anita er med andre ord ikke i PSTs søkelys til daglig, men det er det definitivt mange andre som er.

Vi trenger ikke ha noen illusjoner lenger. PST vet alt om alle de gidder å vite noe om. Absolutt alt. Og inne i denne digre gryta av digitale spor, går du og jeg, den norske hvermannsen. Hver gang vi tror vi gjør noe privat, så er det ikke det. Det spores, det lagres, og kan hentes fram når myndighetene ønsker det. Akkurat det opplever Bertheussen nå, i en norsk rettssal. Det mest private av det private blir lagt fram av aktoratet med den største selvfølgelighet. Også deler av Bertheussens liv som overhodet ikke har noe med tiltalen å gjøre.

Datatilsynet, som skal blinke med varsellampene på vegne av oss, har vært totalt fraværende i norsk debatt og offentlighet i 10 år. Derfor siterer jeg heller Datatilsynets forrige leder Georg Apenes;

«Det er en totalitær tankegang som ligger bak, en tankegang som om den skulle være hentet fra det gamle kommunistregimet: Om man bare vet nok om folk, kan man styre samfunnet best mulig. Det som er i ferd med å skje, er at staten holder øye med borgeren, og ikke omvendt.»

Apenes var klok nok, og modig nok til gjentatte ganger å rope «fare»!

Noen politikere i Norge som gidder å ta opp hansken? Eller synes virkelig alle det er helt greit at Storebror Norge vet hvor mange skritt Laila Anita Bertheussen går i sitt eget hjem?