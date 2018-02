Thea (2) fra Stokke får medisinen Spinraza

Beslutningsforum sier ja til innføring av legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, men foreløpig bare til personer under 18 år.

Det betyr at to år gamle Thea Langemyhr fra Stokke får den livsviktige medisinen.

Avgjørelsen ble tatt i Beslutningsforum for nye metoder mandag. Spørsmålet om innføring av legemiddelet nusinersen (Spinraza) – med en opprinnelig pris på 1 million kroner per dose – var til behandling for fjerde gang.

– Vi er glade for at denne vanskelige saken har fått en positiv beslutning. Det har vært krevende for pasienter, pårørende, oss i beslutningsforum og også andre involverte, sier leder Lars Vorland i Beslutningsforum.

Før møtet hadde myndighetene kommet med et motbud til produsenten Biogen. Saken var eneste tema for telefonmøtet i Beslutningsforum for nye metoder.

Da medisinen ble vurdert første gang i oktober i fjor, ble avslaget begrunnet med at prisen var «uetisk høy».

Fakta: Fakta om SMA og Spinraza

Sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) hører til en gruppe av sykdommer som er kjennetegnet ved at de motoriske cellene i ryggmargen ødelegges. * Spinraza (nusinersen) er den eneste medisinen som kan behandle barn med den svært alvorlige sykdommen. * Legemiddelet øker produksjonen av et protein som gjør at mange av barna kan gjenvinne bevegelighet. Det første året trenger barnet seks doser og deretter tre sprøyter årlig.

