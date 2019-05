Theresa May bekrefter at hun vil trekke seg

Storbritannias hardt pressede statsminister Theresa May kunngjorde fredag at hun trekker seg som partileder 7. juni.

Det bekrefter hun etter et møte med Graham Brady, leder i den såkalte 1922-komiteen i Det konservative partiet, fredag formiddag.

May kunngjorde sin avgang på en pressekonferanse utenfor statsministerkontoret i London fredag.

- Det er nå klart for meg at det er i landets beste interesse at en ny statsminister leder innsatsen. Så jeg kunngjør i dag at jeg vil gå av som leder for Det konservative partiet fredag 7. juni, slik at en etterfølger kan velges, sier May.

Hun legger til at hun vil fortsette å fungere som statsminister inntil valgprosessen er fullført.

Brøt sammen

En følelsesladd May brøt sammen etter å ha annonsert dato for sin egen avgang.

- Jeg har vært beæret over å tjenestegjøre for landet jeg elsker, sier hun gråtkvalt idet hun forlater podiet.

Hele tre ganger har Det britiske underhuset stemt ned Mays forslag til Brexit-avtaler.

- Det er og vil alltid være en dyp sorg for meg at jeg ikke har vært i stand til å levere på Brexit, sier hun.

Storbritannias statsminister Theresa May går av som partileder 7. juni. Dermed er konkurransen om å ta over som britisk statsminister i gang. Foto: Toby Melville (Reuters)

- Gjort alt jeg kunne

Denne uken fikk hun nok en gang massiv kritikk fra egne partifeller, opposisjonen og pressen da hun lanserte en fjerde versjon av Brexit-avtalen, som skal opp til votering i Underhuset neste måned.

- Jeg har gjort alt jeg kunne for å overbevise parlamentsmedlemmene om å støtte Brexit-avtalen med EU, men dessverre har jeg ikke lykkes, sier May, som føyer til at hun mener det er i landets interesse at en annen tar over.

Tidligere utenriksminister og Brexit-tilhenger Boris Johnson ligger godt an på meningsmålingene til å overta som partileder og statsminister.

- Han kan bli en katastrofe som statsminister, uttalte Storbritannia-ekspert Per Edgar Kokkvold til Nettavisen torsdag.

Partilederkandidater

Kokkvold trekker fram en rekke mulige partilederkandidater: tidligere utenriksminister Boris Johnsen, tidligere Brexit-minister Dominic Raab, utenriksminister Jeremey Hunt, gruppeleder i parlamentet Andrea Leadsom, innenriksminister Sajid Javid, forsvarsminister Penny Mordaunt, tidligere arbeids- og pensjonsminister Esther McVey, hennes etterfølger Amber Rudd, justisminister David Gauke og helseminister Matt Hancock.

- De aller fleste av dem er brexiters - som vil helt ut av EU og som ikke har akseptert en «halvveis» løsning - en slags EØS-løsning, hvor man både er utenfor og innenfor, sa Kokkvol.

- Alle meningsmålingene viser at Boris Johnson er favoritten. Hvis han er én av de to som går videre til votering, blir han den som vinner. Det er vanskelig å tenke seg noe annet.