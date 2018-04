Theresa May forsvarer Syria-angrep

Storbritannias statsminister Theresa May sier at Syria-angrepet både var «riktig og lovlig», og at hensikten er å minske lidelsene for Syrias sivilbefolkning.

– Jeg mener det var den rette tingen for oss å gjøre, sier May, som mener at angrepet sender et klart signal om at verdenssamfunnet ikke vil tolerere bruk av kjemiske våpen.

Hun sa også at det under regjeringens krisemøte torsdag var enighet om at et militært angrep var lovlig etter at juridiske eksperter ga sine råd.

På en pressekonferanse lørdag insisterte hun også på at det var riktig å ikke gå veien om Parlamentet for å få grønt lys av hensyn til sikkerheten. Men hun lovet også å orientere de folkevalgte om saken og svare på spørsmål mandag.

– Det fantes intet praktisk alternativ til maktbruk for å minske og avskrekke regimet fra å bruke kjemiske våpen, sa May.

– Ingen regimeendring

Eksperter advarte på forhånd om at et vestlig angrep på Syria ville være i strid med folkeretten. Men May er tilsynelatende uenig.

– Dette handler ikke om å blande seg inn i en borgerkrig. Det handler ikke om regimeendring. Det dreier seg om et begrenset og målrettet angrep som ikke trapper opp spenningene i regionen, og som tar sikte på å gjøre alt for å hindre sivile tap, sa hun videre.

Angrepet ble utført av USA, Storbritannia og Frankrike natt til lørdag som et svar på det angivelige kjemiske angrepet i Douma utenfor Damaskus for en uke siden, der over 40 sivile syrere skal ha blitt drept og flere hundre såret.

Labour kritisk

Russland har beskyldt britene for å ha iscenesatt angrepet, noe May kaller for en «grotesk og absurd» påstand.

Storbritannias opposisjonsleder Jeremy Corbyn fra Labour stilte lørdag spørsmål ved Syria-angrepets lovlighet.

– Bomber kommer ikke til å redde liv eller skape fred, sier Corbyn.

Fredag tok parlamentarikere fra ulike politiske partier til orde for at May måtte gå til Parlamentet før et eventuelt angrep.

