Theresa May samler «krigsråd» for brexit-samtaler

Theresa May samler sine nærmeste regjeringskolleger på sitt landsted Chequers i et forsøk på å få til enighet om veien videre i brexit-forhandlingene.

Presset på May er stort for å få meislet ut hva regjeringen egentlig ønsker å oppnå i forhandlingene med EU.

Det konservative partiet er dypt splittet i synet på hvor sterke bånd det skal være mellom Storbritannia og EU etter brexit. Frontene mellom dem som ønsker en myk og hard brexit er steile også innad i regjeringen.

Krigsråd

Med på torsdagens møte på Chequers er det som er blitt betegnet som Mays brexit-krigsråd. Det består av ti av hennes nærmeste medarbeidere, blant dem utenriksminister Boris Johnson, finansminister Philip Hammond, brexit-minister David Davis og innenriksminister Amber Rudd.

De skal etter planen sitte sammen i åtte timer torsdag. Samtalene er planlagt å vare til klokken 23 norsk tid, men det er onde tunger som mener May vil holde sine ministre innelåst til det oppnås enighet.

BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg mener det er helt usannsynlig at møtet, etter måneder med spenninger i regjeringen, kommer til å ende i et «klart, detaljert og modig bilde» av veien videre. Men legger i en kommentar til:

– De siste dagene har det vært en påtakelig følelse i kretsen rundt regjeringen at en form for enighet – eller noe som ser ut som et framskritt – kan bli oppnådd torsdag.

Folk forvirret

Det er ventet at Theresa May skal holde en brexit-tale i slutten av neste uke. Der skal hun ikke bare overbevise EU, men også det britiske folk om hva hun egentlig vil ha ut av brexit-forhandlingene.

En fersk meningsmåling viser at forvirringen i det britiske folket er stor. En av fire briter har liten eller ingen idé om hva regjeringen deres ønsker å oppnå i brexit-forhandlingen, viser meningsmålingen, som ble offentliggjort i Independent tidligere i februar.

(©NTB)

Mest sett siste uken