Theresa May ville ringe ektemannen for å advare om dette bildet

Ny britisk TV-dokumentar avdekker hvordan verdensledere oppfattet og opplevde Donald Trump som USAs president.

Donald Trump har nå vært ekspresident i snart tre uker. Likevel dukker det opp stadig nye detaljer fra Trumps kontroversielle presidentskap.

BBC har blant annet laget en TV-dokumentar i tre deler som ser nærmere på hvordan andre verdensledere opplevde sine møter med den amerikanske presidenten.

Det er den prisbelønte dokumentarskaperen Norma Percy som står bak den nye dokumentarserien «Trump Takes on the World» (Trump går løs på verden).

Percy har intervjuet en rekke kilder som jobbet tett med både Trump og andre verdensledere.

Dokumentaren har fått bred omtale i pressen, og deler av innholdet er gjengitt i de største britiske avisene som The Telegraph, Daily Mail, The Sun og The Guardian.

I TV-dokumentaren skildres et møte mellom Storbritannias daværende statsminister Theresa May og Donald Trump i Det hvite hus. Møtet fant sted 27. januar 2017, altså bare en uke etter at Trump var blitt innsatt som landets nye president.

Trump skal ha ansett May for å være «ikke sterk», ifølge nestlederen for USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, KT McFarland.

May hadde et viktig mål for øyet da hun skulle møte den ferske presidenten: nemlig å overbevise Trump om å komme med en uttalelse til støtte for NATO.

Trump hadde under valgkampen flere ganger sådd tvil om hva han mente om den transatlantiske alliansen.

«Jeg må ringe Phillip»

Besøket i Det hvite hus tok en underlig vending da Trump og May spaserte gjennom den utvendige søylegangen.

- Han holdt hånden hennes da de gikk gjennom søylegangen, noe vi alle ble overrasket over, og som det viser seg, så ble Theresa May også overrasket, sier tidligere stabssjef i Downing Street Nr. 10 (statsministerkontoret), Fiona McLeod Hill, i TV-dokumentaren.

- Hun kunne egentlig ikke ta hånden tilbake, så hun var fastlåst. Og det første hun sa etterpå, var «jeg må ringe Phillip (ektemannen) og la ham få vite at jeg har holdt hender med en annen mann før dette ender opp i media», gjenforteller Hill.

Både Daily Mail og The Guardian, som henviser til TV-dokumentaren, skriver at det var en panikkslagen Theresa May som ringte ektemannen etter at bildet ble tatt.

- Ikke lenger oransje, med rød

Etter spaserturen gjennom søylegangen holdt president Trump en lunsj for statsminister May i Det hvite hus. May skal da ha stilt et nysgjerrig spørsmål om Trump hadde fått muligheten til å ta en prat med den russiske presidenten Vladimir Putin, noe Trump svarte nei på.

Men da kom en medarbeider med en innvending om at Putin faktisk hadde ringt til Det hvite hus, men at han aldri ble satt over til Det ovale kontor.

Da skal Trump ha brutt ut i sinne.

- Trump var på det stadiet ikke lenger oransje, med rød. Han mistet besinnelsen og ble rasende, sier Hill i TV-programmet.

Deretter skjelte Trump ut sin egen medarbeider i påsyn av statsminister May.

- Han sa: «Står du her og sier at Vladimir Putin ringte til Det hvite hus, og du forteller meg dette først nå under denne lunsjen? Vladimir Putin er den eneste mannen i verden som kan ødelegge USA, og jeg tok ikke telefonen da han ringte», gjenforteller Hill.

Tidligere statssekretær Thomas Shannon i det amerikanske utenriksdepartementet, som også var til stede under lunsjen, beskriver øyeblikket som «usømmelig», skriver The Guardian.

- Varsellampene begynte å blinke

Frankrikes tidligere president, Francois Hollande, gjenforteller hvilke Trump-råd han ga sin etterfølger Emmanuel Macron.

- Jeg sa: «Ikke forvent noe som helst av Donald Trump. Ikke tro at du vil klare å endre hans mening. Ikke tro at det er mulig å overbevise eller forføre ham. Ikke forestill deg at han ikke vil fremme sin egen agenda», sier Hollande, ifølge The Telegraph.

Hollande hadde bare begrenset kontakt med Trump før Macron tok over som president våren 2017. Den franske ekspresidenten forteller imidlertid at varsellampene begynte å blinke da Trump spurte ham i fullt alvor til råds om hvem han burde utnevne til teamet sitt i Det hvite hus.

- Jeg trodde kanskje han bare var vennlig. Det er ganske opprørende. Forestill deg at jeg ringte Obama og sa: «Du kjenner til Frankrike ganske godt, hvem bør jeg utnevne som en rådgiver?», sier Hollande.

