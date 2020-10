Thomas Seltzer jakter på Trump-gåten i USA

For fire år siden dro Thomas Seltzer til slektningene sine i USA for å forklare oss hvorfor de ville stemme på Donald Trump. Nå har han gjort det igjen.

I morgen tirsdag 6. oktober kommer første av fem episoder i reportasjeserien UXA - Thomas Seltzers Amerika på NRK1.

Igjen har Trygdekontoret-programlederen og Turboneger-bassisten tatt turen til sin amerikanske familie - de som ble igjen etter at Thomas' amerikanske far og norske mor slo seg ned i Norge med sin lille sønn.

Etter valget i 2016 skrev jeg at Seltzer var en av de få «USA-ekspertene» som faktisk så ut til å skjønne noe av det som skjedde i det Amerika vi en gang elsket.

Det samme varme og nære blikket har Seltzer med seg denne gangen. Riktignok rakk han ikke å få med seg en korona-smittet Trump på turen til depresjonens og desperasjonens USA. Men resultatet er skremmende nok, og viser at kanskje er ikke Trumps Amerika noen gåte i det hele tatt:

De to første episodene som er sendt ut til anmeldelse viser et USA fullstendig på felgen. Et USA som ikke henger sammen lenger, som rett og slett er satt strek over - med en elendighet som gjør at andre episode i serien har fått navnet «Drittliv-syndromet».

Møte med fattigdommens drittliv i et Detroit som både Gud og bilindustrien forlot. Skjermdump NRK.

En scene som kanskje vil konkurrere om å bli årets TV-øyeblikk er for eksempel dette:

Thomas Seltzer kjører rundt i bil sammen med en tidligere Pulitzer-prisvinnende journalist, nå vaktmann, i et spøkelsesaktig Detroit, byen både Gud og bilindustrien forlot. De stopper og slår av en prat med en forhutlet gjeng som ser ut til å være hjemløse, men som viser seg å være på vei til jobb - på McDonalds.

For dette er desperasjonens Amerika: tidligere stolt arbeiderklasse som enten er out of work, eller har to - noen ganger tre - jobber, som likevel ikke er tilstrekkelig for å holde fattigdommens drittliv unna.

Thomas Seltzers kusiner og tante i Texas har fått det betydelig verre siden sist - men skal fortsatt stemme Trump. Skjermdump NRK.

Eller når Seltzer drar til apoteket i den tidligere Williamson, West Virginia, et slags arnested for legemiddelindustriens gigantiske painkiller-rush som har rasert hele samfunn og som gjør at levealderen for menn enkelte steder er 20 år lavere enn gjennomsnittet i USA:

Fra dette vesle apoteket ble det i løpet av en femårsperiode sendt ut over 10 millioner sterkt avhengighetsskapende opioid-piller til en befolkning på litt over 3 000 sjeler.

Her treffer vi for eksempel krigsveteranen som kom hjem til en ny slagmark etter Afghanistan og Irak: Til en depresjonens hjemby der det ikke lenger er mulig å arrangere high school reunion - fordi brorparten av klassekameratene enten er i tung rus eller døde.

(Du kan se et lite klipp her:)

Til sammen er det varslet over 2000 rettssaker mot de kyniske legemiddelgigantene på grunn av dette vanvittige «frisleppet» av medikamenter. Møtet med enkelte av skjebnene får Seltzer til å lete fram de virkelig store ordene:

- Fy faen, dette er det verste stedet jeg har opplevd i hele mitt liv. Altså, dette får slummen i Cape Town og Rio de Janeiro til å framstå som Holmenkollåsen.

Legemiddelindustriens kyniske utnyttelse av depresjonens USA får Thomas Seltzer til å ta fram de store ordene. Skjermdump NRK.

Så hjelper det selvsagt ikke at også Seltzers egne slektninger har fått det verre siden sist han tok turen over med NRKs kamerateam på slep. De skal likevel stemme Trump - igjen.

For også dette kommer tydelig fram av Thomas Seltzers reportasjetur tilbake til det som en gang var håpets og framtidstroens USA:

Dette er ikke noe som kom med Donald Trump.

Dette er en utvikling som har pågått i årevis, og som verken Bush'ene, Clinton eller Obama greide - eller prioriterte - å gjøre noe med. Snarere tvert imot: Det har bare blitt verre og verre i årevis, og er selve årsaken til at mange desperate amerikanere ikke føler annet valg enn å stemme på demagogen som har lovet dem å gjøre «America great again".

Hvor mange det blir denne gangen, får vi vite om noen uker. Femte og siste episode av serien vises på selveste valgnatta 3. november. Anbefales.

UXA - Thomas Seltzers Amerika

Dokumentarserie, NRK1

Fem episoder

Premiere 6. oktober kl 21.55