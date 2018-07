Tour de France-profilen ble bitt da han var ute på joggetur, skriver TV 2.

– Jeg var ute og løp. Jeg løp forbi en liten parkeringsplass. Da så jeg en bikkje som løp ved siden av meg. Jeg var ikke redd for den, for den så så uskyldig ut. Før jeg visste ordet av det satte hunden kjeften over kneet mitt.



Hushovd prøvde å komme seg vekk mens blodet rant. Han vurderte å dra til lege, men fant ut at det ikke var nødvendig.

Hushovd forteller til kanalen at han ikke har planer om å bryte Touren som følge av hundebittet.

– Jeg tror jeg skal klare å fullføre. Jeg ser lyst på det, selv om jeg ble lettere sjokkskadet. Jeg har selv en hund som ble drept av ulv. Jeg har alltid vært glad i hunder, men dette var skremmende, sier han.

