Thorbjørn Berntsen vil ha lederdebatt nå: - Lukker vi øynene for 17,5, gjør vi som strutsen

Ap på vei mot stupet - veteran slår alarm.

Arbeiderpartiets (Ap) katastrofemåling på 17,5 prosent i Nationen og Klassekampens januarmåling fikk mange til å sette kaffen i strupen.

En av dem er partiveteran og tidligere Ap-statsråd Thorbjørn Berntsen (85).

Les også: Sjokkmåling for Arbeiderpartiet - Sp til nye høyder

Aps landsmøte fem måneder før stortingsvalget, avholdes 15. til 18. april - og der er hele ledelsen til valg.

- Lederdebatten vil komme, sier Berntsen engasjert til Nettavisen.

Han har akkurat luftet bikkja og er spent på hvordan landsmøtet skal arrangeres i år.

- Det som er litt rart på grunn av korona, er at det er lite sannsynlig at vi får samlet 1000 mennesker i Folkets Hus i april. Hele landsmøtet må nok organiseres digitalt, så hvordan valget av nytt sentralstyre og ledelse vet jeg ikke, sier han til Nettavisen.

Les også: Støre om nye bunnmålinger: – Det er veldig kjipt

- Nå må alle steiner snus

- Nå går det svært dårlig med partiet ditt, hva tenker du om det?

- Ja, det gjør det, og det er en utfordring. Nå må alle steiner snus, både når det gjelder politikken og ledelsen.

- Du mener altså at partileder Jonas Gahr Støre ikke er god nok?

- Jeg har gitt uttrykk for at når det går så dårlig, må vi ta noen grep. Nå er den sittende ledelsen valgt frem til landsmøtet, så får vi se, svarer Berntsen, som er opptatt av omtale Støre med respekt.

Les også: Støre: – Vi har et klart mål om å bli det største partiet

- Raymond er tydelig

- Så har du lansert din egen nevø og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, som en utfordrer. Hvorfor mener du han kan gjøre en bedre jobb enn Støre?

- Støre er valgt til han eventuelt blir erstattet, men Raymond har jeg løftet frem fordi han er så tydelig. Det er ikke bare jeg som nevner, forresten.

- Støre er Aps statsministerkandidat – kan han vrakes fem måneder før valget?

- Jeg mener Støre er en veldig god statsministerkandidat, det har jeg ment hele tiden, men det nytter ikke hvis vi ikke får ham valgt. Erna er landets soleklare favoritt på statsministermålingene, sier han.

Munnkurv?

- Du vil altså ha en lederdiskusjon før valget?

- Ja, den er jo der! Mange ser på de som tar opp ting som jeg gjør nå, som «illojale». Men med en slik holdning, blir det helt tyst, sier han.

- Har noen forsøkt å gi deg munnkurv?

- Nei, men jeg ser oppfordringer om «å slutte rekkene», så det er indirekte oppfordring om å si at alt er bra, men det er ikke noe poeng i å hoppe over at vi fikk 17,5 prosent på målingene sist. Lukker vi øynene for det, har vi bare gitt helt opp.

Berntsen tenker seg nøye om:

- Det er en god skikk i Ap at man skal ta ting internt, selv om det i grunnen er lenge siden det skjedde ... Men hvis vi skal ha en diskusjon nå, må det skje via digitale medier. Vi må snakke høyt om dette, ta debatten nå, hvis ikke blir det helt dødt.

Ap-veteranen mener partiet ikke får ut politikken sin:

- Jeg har jobbet med programmet, det er veldig bra, men vi får det ikke ut. Korona-situasjonen må ta sin del av skylden: Det er et problem for oss at Erna får scenen fire ganger om dagen, mener han.

Leder soleklart

Og selv om det er en liten overdrivelse, mener altså Berntsen hun som statsminister drar en klar fordel av all profileringen.

I VGs ferske statsministermåling, får Erna Solberg 41 prosent oppslutning, Støre 24 prosent og Vedum 18 prosent.

Berntsen roser LO og Støre for sin innsats for økt sysselsetting og gode kompensasjonsordninger i arbeidslivet.

- Kan ikke gjøre som strutsen

Likevel - nå vil han at en valgkomité skal jobbe for å rekruttere flere gode navn til sentral- og landsstyret som skal velges i april.

- Opplever du at en lederdiskusjon er velkommen nå?

- Som jeg sier, før kunne vi snakke om det i lukkede rom. Men nå må vi bruke sosiale medier. Å holde kjeft nå, er å gjøre som strutsen, dukke hodet ned i sanden og håpe på bedre tider.

- 140.000 Ap-velgere på gjerdet

Han mener det er et stort tankekors at hans kjære parti har så mange velgere som sitter på gjerdet:

- Det sitter 140.000 Ap-velgere på gjerdet, i en fersk måling. Hvorfor gjør vi det? Vi må tørre å stille slike spørsmål, hvis ikke har vi bare gitt opp.

- Hva er din forklaring på det?

- Som jeg sier, Erna har scenen – og det gir henne stor uttelling, ingen tvil om det og det får hun poeng for. Når det gjelder Jonas, så har jeg ikke opplevd noen partileder som jobber så mye som han, så det står ikke på innsatsen, men det gir ikke uttelling.

Ifølge Berntsen er det helt avgjørende å appellere til velgerne:

- Jonas må ha folket med seg! Det nytter ikke å ha holdningen at «Ap ønsker seg en nytt folk».

Tidligere LO-topp: - Valgt til april

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen sier til Nettavisen at den sittende ledelsen er valgt til landsmøtet i april.

- Jeg reagerer på at det blir en diskusjon om enkeltpersoner. Programmet er vedtatt enstemmig. Det som trengs nå, er at gjøre programmet kjent. Alle har et ansvar for å vinne tilbake tilliten, sier Hågensen til Nettavisen.

- Mener du Støre er rett person til å lede partiet?

- Han er valgt til det, til april. Det er ikke grunnlag for å si noe annet nå. Hvis partiet ikke lykkes, er det fordi vi samlet sett ikke lykkes, svarer Hågensen bestemt.

Raymond: - Åpenbart at vi har potensial til å vokse kraftig

Nettavisen har vært i kontakt med Raymond Johansen for en kommentar til saken.

– Jeg har tillit til Jonas Gahr Støre som Arbeiderpartiets leder. Det er helt åpenbart at vi har potensial til å vokse kraftig fram mot valget, og det vil jeg bidra med fra min rolle som byrådsleder i Oslo, sier Johansen til Nettavisen.

Reklame 10 populære vinterjakker du får på salg nå