Thorbjørn Jagland: - Det er godt å være tilbake i partiet

Tilbake i Norge - hedres av Ap og LO.

SAMFUNNSSALEN (Nettavisen): Arbeiderpartiet (Ap) og LO inviterer mandag til et internasjonalt seminar for å markere den viktige rollen Jagland har hatt i Norge og internasjonalt.

Midt under Torbjørn Jaglands tale mandag går brannalarmen. Det blir satt i gang full evakuering. Litt senere, da det er gitt klarsignal til å gå inn, går brannalarmen igjen.

Under talen til Torbjørn Jagland mandag gikk brannalarmen, og alle besøkende måtte evakuere. Foto: Heidi Schei Lilleås / Nettavisen

I oktober gikk Jagland av etter å ha ledet Europarådet i ti år.

Ap-leder Jonas Gahr Støre refererte i sin velkomsttale at han hadde fått en sms fra Jagland før helgen, hvor han skrev «Det er godt å være tilbake i partiet».

- Det er godt å ha deg tilbake, sa Støre - henvendt til Jagland.

- Kjære partifeller, å gud, så godt det er å si det ..., innledet Jagland sin hovedtale - og humret litt over at han for mange år siden hadde bommet da han brukte ordet «kamerater».

- Jonas, tusen takk for veldig gode ord, takket Jagland.

Jagland har levd et svært lukrativt liv i Strasbourg i Frankrike, og han fikk med seg en brukbar sluttpakke da han kom hjem til Norge 1. oktober.

Europarådet har tidligere bekreftet overfor Nettavisen at Jagland får en etterlønn på snaut tre millioner kroner - fordelt over tre år.

- Generalsekretæren vil motta en midlertidig lønn ved utgangen av hans mandat i en treårsperiode med et beløp på 102.500 euro hvert år, opplyste talsperson i Europarådet, Daniel Holtgen, til Nettavisen i januar.

Pensjon på 400.000 i året

Jagland tar også med seg en pensjonsavtale fra årene i Strasbourg.

- Generalsekretæren vil motta en pensjon i henhold til gjeldende pensjonsordning på 20 prosent av hans grunnlønn, det vil si 41.000 euro (399.000 kroner) per år. Denne pensjonen blir utbetalt etter treårsperioden hvor han mottar midlertidig lønn, sa Holtgen.

Jagland har også opptjente pensjonsrettigheter i Norge med pensjonsgivende opptjeningstid på 2 år som regjeringsmedlem og full opptjening på 12 år som stortingsrepresentant.

Statens pensjonskasse opplyste til Nettavisen at Jagland siden 01.12.2015 har mottatt en alderspensjon som utgjør 39.977 kroner per måned før skatt.