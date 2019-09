Thriller: Arbeiderpartiet størst i Stavanger

Foreløpige tall: Ap i Stavanger er størst, men trenger hjelp for å danne flertall. Stort fall for Høyre.

STAVANGER (Nettavisen:) I Stavanger kniver Kari Nessa Nordtun (Ap) og John Peter Hernes (H) om ordførerkjedet i det mange har omtalt som det mest åpne kommunevalget i oljebyen på lenge.

Når Stavanger slår seg sammen med Rennesøy og Finnøy vil bystyret skifte navn til kommunestyret, og partiene kjemper om 67 plasser. Én av blokkene må vinne minst 34 mandater for å danne flertall.

22.00: Forhåndsstemmene viser at Arbeiderpartiet foreløpig er største parti i Stavanger, og vinner 24,2 prosent og 16 mandater. Det er ned 2,8 prosentpoeng fra 2015-valget. Samtidig går Høyre tilbake med 6,5 prosentpoeng til 22,5 prosent og taper fire mandater. Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger ligger an til å kapre 10 prosent av stemmene.

Dersom dagens opposisjon bestående av Ap, SV og Rødt klarer å få med seg blokkuavhengige FNB (7 mandater) og MDG (5 mandater), vil de få klart flertall med 37 av 67 mandater i Stavanger.

Nettavisen var til stede på Høyres valgvake i Stavanger da resultatet basert på forhåndsstemmene ble lest opp. Jubelen uteble da grafene viste at Høyre lå an til å miste flertallet i oljebyen, samtidig som flere minnet om at det fremdeles var mange stemmer igjen å telle.

- Resultatet fra forhåndsstemmene var svært dårlig for vår del. Men det er ennå tidlig. Vi registrerer at bompengepartiet er byens tredje største parti, mens våre samarbeidspartnere i Frp går ned. Det er oppsiktsvekkende og ulikt Stavanger at Rødt ligger an til å få fem mandater inn i kommunestyret, sier ordførerkandidat John Peter Hernes (H) til Nettavisen klokken 22.20 mandag.

24 år med Høyre-ordfører i oljehovedstaden

Høyre har hatt ordførerkjedet sammenhengende siden 1995 i Norges fjerde største by. Christine Sagen Helgø (H) har vært ordfører siden 2011, men tok ikke gjenvalg i år. Flertallskonstellasjonen Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Pensjonistpartiet har styrt sammen de siste fire årene.

PROFIL: Ordførerkandidat John Peter Hernes og Høyre kan miste flertallet i Stavanger. Per klokken 22 ligger partiet an til å miste fire mandater i kommunestyret. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

I Stavanger kan spesielt FNB og Senterpartiet spille avgjørende roller. Protestpartiet FNB har vokst i styrke gjennom et langt år med krangling om rushtidsavgiften i Stavanger-området, mens Senterpartiet har blitt styrket ettersom Rennesøy og Finnøy blir en del av Stavanger fra 2020. Senterpartiet har tidligere vært en del av den borgerlige flertallsblokken, men har åpnet for å skifte side.

Ap-topp Kari Nessa Nordtun har en tilsynelatende god kjemi med bompengepartiet, og flere eksperter har pekt på at partiet er mer venstrevridd i Stavanger enn i andre deler av landet. FNB kan havne på vippen, og kan vippe mot venstresiden.

RØDT: Mímir Kristjánsson er Rødts ordførerkandidat i Stavanger. Rødt ligger per klokken 22 mandag an til å ta fem mandater, fire bedre enn i forrige periode. Her fra partiets valgvake i Stavanger mandag. Foto: Magnus Ekeli Mullis

MDG: Daria Maria Johnsen er MDGs toppkandidat i Stavanger, og ligger per klokken 22 mandag an til å kapre fem mandater i kommunestyret, ett mer enn i forrige periode. Her fra partiets valgvake mandag kveld. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Rogaland: Dødt løp mellom Høyre og Arbeiderpartiet



21.20: Etter at 28,9 prosent av stemmene i fylkestingsvalget er talt opp, er det svært jevnt mellom Arbeiderpartiet (23 prosent) og Høyre (21,1 prosent). Ap går ned nesten 5 prosentpoeng, mens Høyre går ned 2 prosentpoeng. Fremskrittspartiet er fylkets tredje største parti på 11,4 prosent (ned 3 prosentpoeng).

Folkeaksjonen Nei til Bompenger får 5,1 prosent av stemmene, nesten 4 prosentpoeng opp fra 2015. Senterpartiet går 3,63 prosentpoeng opp fra 2015-valget, og kaprer nesten 11 prosent av velgerne.

I Rogaland har Solveig Ege Tengesdal (Krf) vært fylkesordfører siden 2015, som en del av en rød-gul-grønn koalisjon der Ap og Marianne Chesak har hatt varaordføreren. Samarbeidspartiene i posisjon har vært Ap, Sp, Krf og Venstre. I 2019 er det Chesak som går for ordførervervet, og hennes største utfordrer er Høyres Ole Ueland.

På målingene har både Ap og Høyre, som i rikspolitikken, fått betydelige tilbakeslag.

AP: Marianne Chesak er Rogaland Aps ordførerkandidat. Da Nettavisen møtte henne to timer før valglokalene stengte var hun svært spent på utfallet av årets fylkestingsvalg. Foto: Magnus Ekeli Mullis

AP: Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) var glad han fikk lagt bompengedramaet bak seg før valgkampen var over. Foto: Magnus Ekeli Mullis

21.30: Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) går 10 prosentpoeng tilbake, men ligger likevel an til å sikre flertallet sammen med Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

I Sandnes har Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet samarbeidet om makten siden 2011. Da Nettavisen møtte Wirak (Ap) to timer før valglokalene stengte, var han klar på at samarbeidet ligger fast.

- Vi samarbeider godt og kjenner hverandre godt. Begge partiene er innstilte på å fortsette som før. Nå gjenstår det å se hva velgerne sier, sa Wirak til Nettavisen.