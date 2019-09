Thriller i sør: - Jeg vil bli varaordfører

- Helt uforståelig at det på rolige, sindige Sørlandet ikke er mulig å finne en løsning, sier Demokratenes Vidar Kleppe.

1. januar 2020 slås Kristiansand, Søgne og Songdalen sammen til én kommune.

Demokratene er nå Kristiansands 3. største parti med 13,4 prosent og havner «på vippen» med sine ti representanter.

Hvem som skal styre storkommunen videre, er helt i det blå.

- Det har sjelden vært så mye drama som etter dette valget, sier Demokratenes nestleder Vidar Kleppe (56) til Nettavisen torsdag.

- Situasjonen er helt fastlåst, ifølge Kleppe - som i 2001 meldte seg ut av Frp og like etter stiftet partiet.

Arbeiderpartiet (Ap) fikk 18,3 prosent, Høyre 17,7, prosent, KrF 11,5 prosent, MDG 7,5 prosent, SV 6,1 prosent, Frp 5,5 prosent, Sp 4,6 prosent og Venstre 3,3 prosent.

- Helt uforståelig på rolige, sindige Sørlandet

Verken Høyre eller Ap vil inngå noe formelt samarbeid med Demokratene, noe som forundrer Kleppe:

- Det er helt uforståelig at det rolige, sindige Sørlandet ikke er mulig å finne frem til en løsning, sier Kleppe - og legger til at:

- Høyre og Ap har malt seg opp i et hjørne og nekter å samarbeide med oss. Vi holder alle dører åpne, vi, sier han.

Demokratene støtte til ny ordfører i byen går dermed til Jørgen Haugland Kristiansen (KrF).

- Hittil er det kun KrF som har villet snakke med oss. Innen 9. oktober må det komme en løsning på plass, og jeg er vår ordfører- og varaordførerkandidat, sier Kleppe.

KrFs Jørgen Haugland Kristiansen (t.v.) sammen med Høyres Harald Furre da han ble valgt til ordfører. Foto: Kristiansand kommune

- God løsning at jeg blir varaordfører

- Hvilken løsning ser du for deg?

- Det kommer helt an på hva som skjer fremover, her endres bildet fra time til time, men vi kan gjerne ha Kristiansen som ordfører og meg som varaordfører, sier Kleppe.

- Er det uaktuelt å støtte en varaordfører fra Høyre?

- Ja, det er helt uaktuelt å støtte ordfører Harald Furre som varaordfører, selv om han har vært en dyktig møteleder.



Nekter å støtte Harald Furre (H)

Kleppe har mer sansen for Aps ordførerkandidat, tidligere KrF-er, Jan Oddvar Skisland:

- Jeg synes Skisland er inkluderende og rause, så han får vår stemme, men Aps gruppe har stemt ned et samarbeid med oss, konstaterer han.

Jan Oddvar Skisland forlot KrF til fordel for Ap. Foto: Tor Erik Schrøder (Scanpix)

De 71 plassene i det nye bystyret fordeles slik:

Arbeiderpartiet: 13

Høyre: 13

Demokratene: 10

Kristelig Folkeparti: 8

Miljøpartiet De Grønne: 6

Fremskrittspartiet: 4

Sosialistisk Venstreparti: 4

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand: 4

Senterpartiet: 3

Rødt: 2

Venstre: 2

Partiet De Kristne: 1

Pensjonistpartiet: 1

- Kan ende opp med å stemme på oss selv

- Vi kan ende opp med å kun stemme på oss selv, sier Kleppe til Nettavisen.

Demokratenes ufravikelige krav i eventuelle forhandlinger vil, ifølge Kleppe, være:

Å bli kvitt Harald Furre (H) som ordfører.

Å ikke flytte Kristiansand havn.

Nei til flere bomstasjoner.

Fattigdomsbekjempelse med en kommunal bostøtteordning.

Nei til offentlig støtte til kunstsiloen - helst reversere den.

Vil motarbeide liberalistisk globalisering

I partiprogrammet til Demokratene står det:

«Demokratene er et parti med nasjonalistisk grunnsyn, som betrakter verdikonservativisme og den solidariske velferdsmodell som nødvendige forutsetninger for å videreføre vårt gode samfunn, samt skape økonomisk og sosial trygghet. Den demokratiske nasjonalismen, eller patriotismen om en vil, er det viktigste verktøyet for å skape en felles kulturell identitet og den indre solidariteten som ethvert velfungerende samfunn trenger for å blomstre og utvikle seg.»

Partiet setter Norge først:

«Demokratene vil være en vakthund som vil motarbeide den liberalistiske globaliseringen alle andre politikere i Norge støtter. Vi er det eneste partiet som går mot den liberalistiske globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati. Denne kampen vil vi kjempe både ute og hjemme.»

- Hvem Demokratene eventuelt vil samarbeide med er det mest spennende med valget i Kristiansand i år. Verken Høyre eller Ap vil inngå noe formelt samarbeid med Demokratene, men det vil bli umulig å holde dem utenfor dersom de blir det tredje største partiet. Da kan muligens Kleppe kreve å bli varaordfører, noe som nok sitter langt inne for de andre partiene, sa professor Dag Ingvar Jacobsen til Nettavisen før valget.