Thunberg får kritikk for båtsponsorer

Båten som tar miljøaktivist Greta Thunberg til USA i september skal ha blant andre BMW, en eksklusiv båtklubb i Monaco en sveitsisk bank på sponsorlisten.

Klimaaktivist Greta Thunberg reiser i september til USA for å blant annet delta på et klima-toppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York.

Denne uken kunne 16-åringen også fortelle at hun hadde funnet en måte å komme seg til New York uten å måtte fly. For Thunberg var heller ikke cruiseskip aktuelt siden de også slipper også ut enorme mengder klimagasser.

- Gode nyheter, tvitret hun og fortalte at hun er blitt tilbudt å sitte på med den 60 fot lange konkurransebåten Malizia II fra London i midten av august.

Malizia II er en høyteknologisk konkurranseyacht, som skal ha deltatt i en rekke konkurranser og seilt jorda rundt tre ganger. Den skal være utstyrt med solpaneler og turbiner under vann for å skaffe energi til en utslippsfri overfart over Atlanterhavet.

Fyrstehuset i Monaco

Onsdag skriver Svenska Dagbladet (Krever abonnement) imidlertid at Thunberg får kritikk for den planlagte transporten over til USA. Maliza II seiles av den tyske skipperen Boris Herrmann og Pierre Casiraghi, som er sønn av prinsesse Caroline av Monaco. Teamet har flere forbindelser til fyrstehuset i Monaco, skriver avisen.

De skriver at franske medier som ofte skriver om fyrstehuset, har påpekt at man blant Maliza IIs sponsorer finner navn som BMW og Monacos eksklusive yachtklubb Le Yacht Club de Monaco, som på medlem- og samarbeidslisten har navn som Rolex, Crédit Suisse, Hermès og Moët Hennessy, og det sveitsiske bankkonsernet EFG, som har kontorer i skatteparadiser som Caymanøyene, Jersey, Guernsey, Monaco og Bahamas.

BMW er en av de tre bilprodusentene EU-kommisjonen har anklaget for å ha samarbeidet om å bremse konkurransen om utvikling av grønn teknologi.

Dessuten får Thunberg kritikk for å ta i bruk løsninger som få andre har mulighet til. Expressen siterer franske Contrepoints, som blant annet skriver at Thunberg med dette viser at det å kunne være miljøvennlig er en luksus.

Thunberg slår tilbake

Thunberg selv slår torsdag tilbake mot sponsor-kritikken på Twitter.

- Selvfølgelig har Team Malizia sponsorer. Men på turen vår til New York vil det ikke være noen kommersielle sponsorer. Alle kommersielle sponsorlogoer har blitt fjernet. Ingen penger eller fremtidige betalinger er involvert, skriver hun.

- De ga meg tilbud om gratis skyss fordi de støtter min sak.

Friår

Thunberg skal planlegge å nå ta et friår fra skolen for å konsentrere seg om å øke kunnskapen om klimakrisen og presse verdens ledere til å trappe opp tiltakene mot global oppvarming.

I løpet av turen til Amerika skal hun i tillegg til klima-toppmøte i New York være med på flere klimaprotester. Hun skal også til Canada og Mexico før hun i desember deltar på årets FN-konferanse om klima i Santiago i Chile.