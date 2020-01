Thunberg hardt ut mot norsk oljeutbygging – får kontant svar fra Listhaug

Klimaaktivist Greta Thunberg langer ut mot utbyggingen av det norske oljefeltet Johan Sverdrup. Hun burde heller hylle feltet, mener olje- og energiministeren.

På Twitter lenker Thunberg til en Financial Times-artikkel , der blant annet Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon Norge, Arne Sigve Nylund, uttaler at «vi har felt her som vil produsere i minst 50 år».

– Selv om vi er i starten av en klima- og miljømessig krisesituasjon, åpner Norge Vest-Europas største oljefelt, skriver Thunberg.

I desember oppfordret hun sammen med 15 andre barn fra 13 land statsminister Erna Solberg (H) til å stanse letingen etter og utvinningen av olje og gass.

Torsdag kveld tok olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) til orde mot den svenske klimaaktivisten.

– Greta Thunberg burde hylle Johan Sverdrup og norsk energipolitikk som en del av løsningen, sier Listhaug til NTB.

Hun mener at Thunberg og andre miljøforkjempere bør juble for at Johan Sverdrup-feltet har utslipp som er blant de laveste i verden.

– Det eneste verden vil oppnå ved at Norge stenger ned oljeproduksjonen, er at klimagassutslippene fra verdens oljeproduksjon øker. Økt produksjon i andre land ville komme i stedet for den norske, gjerne fra steder med høyere utslipp enn norsk sokkel, sier Listhaug.

