Thunberg kåret til en av vitenskapens viktigste mennesker i 2019

Den svenske klimaaktivisten er inne på topp 10-listen til det anerkjente tidsskriftet «Nature» over viktigste personer innenfor vitenskapen i år.

«En svensk tenåringsjente fremmet klimaforskningen da hun kanaliserte sin generasjons raseri», skriver magasinet.

Hun får spesielt ros for sin opptreden ved en høring i den amerikanske kongressen i september, og måten hun ordla seg på her:

- Jeg vil ikke at dere skal høre på meg, jeg vil at dere skal høre på forskerne, sa hun til de folkevalgte.

- Jeg vil at dere skal forene dere bak vitenskapen, og jeg vil at dere gjør noe, fortsatte hun.

- Usminket opprør

Nature vektlegger videre at forskere har brukt tiår på å advare mot klimaforandringer, men at ingen av dem har klart å fange verdens oppmerksomhet slik Thunberg har gjort dette året.

- Noen lurer kanskje på hvorfor en tenåringsjente bør få mer ære og oppmerksomhet for å omtale et velkjent dilemma enn hva de fleste klimaforskere får for mange års hardt arbeid og krefter, sier Sonia Seneviratne, klimaforsker ved det sveitsiske føderale teknologiske instituttet i Zürich.

- Men Thunberg er åpenhjertig og opprøret hennes er usminket, og det gjør det så sterkt, sier Seneviratne.

- Som forskere tør vi normalt ikke uttrykke sannheten i en så inderlig enkelhet, forteller hun til magasinet.

Listen over de ti mest innflytelsesrike personene inkluderer også en fysiker som bygger kvantedatamaskiner, en biolog som redigerer gener i voksne mennesker og en mikrobiolog som bekjemper ebola.

- Kan inspirere

Angela Ledford Anderson, direktør for klima- og energiprogrammet ved Union of Concerned Scientists i Washington DC, uttaler at Thunberg kan være til inspirasjon for fremtidige forskere:

- Hennes mobilisering av unge mennesker viser at den yngre generasjonen forventer at vitenskapen skal informere politikken og kan inspirere mange til å bli forskere selv.

Kåringen til Nature kommer mindre enn en uke etter at Time Magazine kåret klimaaktivisten til årets person i 2019. Hun er nå hjemme i Sverige: