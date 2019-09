Thunberg på talerstolen under FNs klimatoppmøte for unge

FNs generalsekretær António Guterres hadde utnevnt seg selv til hovedlytter da FN lørdag holdt klimatoppmøte for unge. Svenske Greta Thunberg var en av talerne.

Sveriges statsminister Stefan Löfven var også å finne i salen da den 16 år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg gikk på talerstolen sammen med tre andre unge aktivister – Bruno Rodriguez fra Argentina, Wanjuhi Njoronge fra Kenya og Komal Karishma Kumar fra Fiji og åpnet møtet

– I går marsjerte millioner av mennesker over hele kloden med krav om reell innsats for klimaet, særlig unge. Vi viste at vi står sammen, og at vi unge er ustoppelige, sa Thunberg.

Rundt 700 unge aktivister var med på klimamøtet for unge, der de skulle dele erfaringer om de negative konsekvensene av klimaendringer og drøfte hva de kan gjøre i sine hjemland.

Hardest rammet

Et grunnleggende tema er at de unge blir mest direkte rammet av klimaendringene i framtiden, men at de samtidig ikke er del av beslutningsprosessen i dag.

Ungdomsmøtet finner sted dagen etter at hundretusener av unge tok del i streiker og demonstrasjoner over hele verden for å øke bevisstheten om klimakrisen og kreve endringer. Thunberg selv tok del i en enorm protest i New York.

Med deres budskap i ørene kommer deltakerne på høynivåmøtet i FNs hovedforsamling neste uke til å lytte til unge entreprenører som skal legge fram ideer til hvordan klimautfordringene kan møtes.

Google og Microsoft

Et dommerpanel med representanter fra store selskap som Google, Microsoft og Nike skal vurdere forslag som bruk av gjenvunnet plast til 3D-utskrifter og nye måter å utnytte værdata for å effektivisere småskala jordbruk.

Idrettsutøvere og OL-medaljører er også på plass for å mane til økt kamp mot global oppvarming, mens andre skal lufte nye tekniske ideer til bruk i kampen mot utslipp av klimagasser.

Mot slutten av dagen møter de unge deltakerne ledere som Kenyas president Uhuru Kenyatta og FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet.

Håpet er at de unges klimatoppmøte skal sende et tydelig budskap til klimatoppmøtet der verdens ledere samles til i FNs hovedforsamling mandag.

