Thunbergs klimabesparelse kraftig redusert grunnet flytur

Britisk storavis avslører at kapteinen på Thunbergs seilbåt måtte fly over Atlanterhavet.

Katamaranen La Vagabonde frakter i skrivende stund Thunberg og hennes far Svante fra USA til Portugal. Det endelige målet for Thunberg er klimamøtet COP 25 i Madrid som starter tirsdag 03.12.19. Om været tillater, i øyeblikket befinner La Vagabonde seg mellom to stormsentre, vil Thunberg og faren ankomme Portugal tirsdag eller onsdag.

At Greta og hennes far valgte å seile i stedet for å fly, skal i teorien spare spare mellom to og tre tonn utslipp av CO2, skriver Daily Mail.

Kaptein ombord på båten er britiske Nikki Henderson (26).

Les mer: Greta Thunberg hylles og latterliggjøres

For å delta i den høyt profilerte reisen måtte imidlertid Henderson ta fly England til USA. Dermed forsvinner mye av Thunbergs CO2-besparelse, skriver den britiske storavisen The Times (krever abonnement).

Daily Mail går enda lenger, og skriver at Hendersons flytur nuller ut («wipes out») Thunbergs CO2-besparelse.

Ifølge denne CO2-uslipps-kalkulatoren utgjør en flytur én vei fra London til New York 0,75 tonn CO2.

Les mer: Dette er sannheten om Greta Thunberg-bildet

I april 2019 seilte Thunberg med katamaranen Malizia II fra Europa til New York. Det skapte debatt da det ble kjent at fem personer fløy til USA for å hente Thunbergs båt og seile den hjem igjen.