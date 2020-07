Ti år siden Norges første nasjonale satellitt ble skutt opp

I 2010 ble Norges første nasjonale satellitt skutt opp, med beregnet levetid tre år. Ti år senere svever den fremdeles rundt kloden og overvåker skipstrafikk.

Søndag 12. juli er det ti år siden satellitten AISSat-1 ble skutt opp for å overvåke skipstrafikken i norske og internasjonale farvann.

Satellitten fanger opp signalene fra antikollisjonssystemet Automatic Identification System (AIS) fra skip. For det meste fra profesjonell skipsfart, men AIS-systemet brukes også av en del fritidsbåter.

Signalene viser blant annet skipenes identitet, posisjon, fart og retning. Satellitten er bare 20 x 20 x 20 centimeter stor, veier seks kilo, og regnes som en småsatellitt.

– AISSat-1 var en revolusjon for oss i overvåkingen av havområdene. Den har gitt oss langt flere trafikkdata enn vi fikk før, og med det mye kunnskap om skipsruter og sjøtrafikken langt til havs, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Miljøkriminalitet og skipsbevegelser

Dataene fra satellitten brukes blant annet til å holde oppsyn med fiske, miljøkriminalitet (oljesøl), overvåke trafikken i Arktis, gi støtte til anti-piratoperasjoner utenfor Afrikas kyst og andre farvann der Norge har interesser.

– Før AISSat-1 ble skutt opp, var det ikke alltid lett for andre etater å skjønne hva vi kunne bruke data som vi ikke visste kvaliteten på til. Men da dataene begynte å komme, oppdaget vi raskt at det var som å slå på lyset ute på havet, slik at vi kunne se omtrent all trafikken der ute, sier Dimmen.

Byggingen og oppskytningen av satellitten var et samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Norsk Romsenter og Kystverket. Blant de statlige etatene som har hatt nytte av dataene er Fiskeridepartementet, Forsvaret, Hovedredningssentralene, Kystvakten, Tollvesenet og politiet.

I november 2017 ble AISSat-3 skutt opp fra en base i Russland, men oppskytningen var mislykket og satellitten kom aldri i bane.

Ny satellitt snart klar

Kystverket er eneste norske statlige etat som har sine egne satellitter. Satellittene AISSat-1 og AISSat-2 har begge langt overskredet sin planlagte levetid. For å erstatte disse ble NORSAT-1 og NORSAT-2 skutt opp i 2017, før den mislykkede oppskytingen av AISSat-3.

De to eldre AIS-satellittene vil fortsatt være operative og levere trafikkovervåkingsdata til Kystverket inntil de slutter å fungere.

En sjette satellitt, NORSAT-3 er snart klar til å skytes opp. Den vil være ytterligere noen hakk mer avansert enn de som er i bane nå.

