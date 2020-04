Tiden som hjelper oss å forstå dyret i buret

Jeg håper denne tiden vil være med å gi dyrene som sitter i ufrivillig karantene hele livet en bedre forståelse.

Av Madeleine Kristiansen, forfatter og psykologistudent

Det er en første gang for alt, og det er første gang siden fredstid vi i Norge har opplevd en lignende situasjon som vi er i nå. Det vil si at flertallet av oss nordmenn har aldri før opplevd en lignende situasjon.

Aldri før tenker vi så nøye igjennom de små tingene i hverdagen, hva vi tar på og hvor ofte vi vasker hendene som vi før ikke registrerte på samme måte.

Ingenting er som før

Denne tiden setter flere av oss på prøve, og kjedsomheten kan i flere tilfeller melde sin ankomst.

NYHETSSTUDIO: Få de siste nyhetene om viruspandemien

Hager blir stelt med som aldri før, og selv de prosjektene i huset en har utsatt over lang tid blir ordnet med. Vi forstod kanskje ikke før nå hvor avhengige vi egentlig er av hverandre, og hvor sosiale vi pleier å være i det daglige uten å tenke over det. For det er jo mennesker overalt, og i denne tiden skal vi prøve så godt vi kan å unngå hverandre.

Til dyrenes beste

Jeg håper denne tiden vil være med å gi dyrene som sitter i ufrivillig karantene hele livet en bedre forståelse.

Den kaninen som egentlig er et flokkdyr og som tilbringer hele sitt liv innesperret i et lite bur mot sin vilje.

Eller den hunden som ligger der hjemme alene hver eneste dag, for så å få en runde i nabolaget på kveldstid etter at eieren har fått tilfredsstilt sine behov, og endelig har tid til en liten luftetur med den forsømte hunden.

For mange av oss blir det mye tid til overs i denne tiden, vi får kjenne på kjedsomheten og behovet etter å sosialisere oss og være ute blant folk.

Godt kan gjøres bedre

Denne tiden kan brukes til mye fint, og en av de endringene jeg håper mange nå vil gjøre er å gi kaninen som egentlig er et flokkdyr en venn. Samtidig som det lille buret utbygges til et større området akkurat som kaninen trenger, eller kanskje undulaten eller marsvinet.

Kanskje kan denne tiden gi våre kjære kjæledyr som vi ønsket oss så sterkt, men som ble glemt i hverdagen, et nytt liv.

Les også: Hjemmekontoret blir svindelfelle: Slik utnytter de kriminelle koronakrisen

For nå kan du sette deg bedre inn i hvordan et dyr i bur faktisk har det, ihvertfall til en viss grad. For det dyret har verken tilgang til internett, telefon eller tv.

Kanskje må også det bli tatt fra deg før du kan forstå deres lengsel etter en venn eller større plass å boltre seg på.

Den hunden som til vanlig ligger hjemme alene hele dagen, får i disse tider så mye oppmerksomhet at den er i en blanding av lykkerus og sjokk. Den får plutselig den oppmerksomheten den egentlig skulle fått hele tiden. For den vil hverdagen blir mørk og trist den dagen den virkelige hverdagen er tilbake, nettopp fordi det er så mange kjæledyr som er i et hjem der det egentlig ikke er tid til de. Først da Norge stoppet opp var det tid til å gi kjæledyret all oppmerksomheten som behøves.

Les også: Nettavisens koronamåling: Nå tror Norges befolkning at pandemien vil vare lenger enn til sommeren

Dyr blir fort brukt som en gjenstand i en allerede fullstappet hverdag, behovene til dyret blir satt til side for å dekke menneskets egne behov.

Dette er ikke tiden for å skaffe seg et nytt familemedlem

Den valpen familien har snakket om, men ikke hatt tid til å ta på seg ansvaret med, eller kaninen som ungene i familien så gjerne skulle hatt.

Dette er ikke tiden for å skaffe seg et nytt familiemedlem!

Nettavisen Pluss: Lansering av «Joika»-klær ble brått avsluttet: – Vi ønsker absolutt ikke å såre noen

Skal en ha ansvaret for et dyr så må man klare å kombinere hverdagen og dyret. Klarer man ikke det, har man ikke tiden som behøves for å kunne ta på seg ansvaret for et dyr.

Dette er ikke hverdagen

I denne tiden er det ikke vanlig hverdag, vi er nå unormalt mye hjemme og den valpen vi tar med oss hjem i disse tider vil få all den kjærlighet den måtte ønske seg.

Men så plutselig kommer den virkelige hverdagen og innhenter oss, men valpen er der fortsatt og krever like mye.

Tenk deg om to ganger før du impulsivt henter hjem et nytt kjæledyr for å redde deg ut av din kjedsomhet og ensomhet du nå er inne i.

Hverdagen er plutselig tilbake.