Tidligere Ap-statsråd Grete Berget er død

Den tidligere barne- og familieministeren døde av kreft.

Ap-politiker Grete Berget fikk brystkreft i 2000, var symptomfri i 12 år - før hun fikk et tilbakefall.

Torsdag morgen døde hun i sitt hjem, opplyser familien på hennes Facebook-side.

«Vår kjære Grete sovnet stille inn i hjemmet klokken 9:00 i morges, med flokken sin rundt seg. Elsket og savnet,» heter det i meldingen signert Per, Anni, Oda og Leesi.

14. oktober i år ble hun tildelt prisen «Årets europeer 2017», noe hun satte stor pris på:

Fikk brystkreft - og tilbakefall.

«En stor ære å bli tildelt prisen «ÅRETS EUROPEER 2017» på landsmøtet til Europeisk Ungdom. Prisen ble delt med statsråd Frank Bakke-Jensen. Anni tok imot den på vegne av meg. Jeg er stolt og glad,» skrev Berget.



Nær Gro

Grete Berget var personlig rådgiver for Gro Harlem Brundtland i 1989 og barne- og familieminister fra 1991 til 1996.

Hun fremmet våren 1998 lovforslaget om en egen fedrekvote for fødselspermisjon.

Berget ble senere informasjonssjef i Arbeiderpartiet og generalsekretær i Europabevegelsen. De siste årene jobbet hun som seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Berget etterlater seg mann og to voksne døtre.

Hauglie: - Imponerende

Det strømmer på med kondolanser til familien på Facebook.

En av dem er fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), som skriver at:

«Dette er veldig triste nyheter! Jeg har fulgt kampen og livskraften hemmes fra sidelinjen, og den har vært imponerende! Alt godt til alle dere som står henne nær. 💝 »

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet minnes Berget slik:

«Min medfølelse til dere alle. ❤️ Grete var et godt og lyst menneske som jeg er så takknemlig for at jeg fikk kjenne.»

Ap-politiker Gro Balas skriver at:

«Kjære dere, kondolerer. Grete har betydd utrolig mye for likestilling, kvinnebevegelsen og Europasaken. Dessuten var hun et nydelig menneske og venn. Varme tanker ❤️»

Skuespiller Mari Maurstad fremhever hennes nærvær:

«Å nei, så trist. Hun var så ekstremt levende og nærværende! Varme tanker til dere!»

